Ngày 17/11, tại Nghệ An, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tổ chức Trung ương và Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học "Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng bộ tiêu chí đánh giá để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới".

Các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương Đoàn Minh Huấn; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Bùi Thị Quỳnh Vân; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An Nguyễn Khắc Thận đồng chủ trì hội thảo.

Phát biểu đề dẫn, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương cho rằng thực tiễn cho thấy, nền nếp sinh hoạt chi bộ ở nhiều nơi có nhiều chuyển biến, nội dung ngày càng gắn với nhiệm vụ chính trị và những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Tuy nhiên vẫn còn tình trạng chuẩn bị chưa kỹ, thảo luận chưa sâu. Vì vậy, việc xây dựng bộ tiêu chí đánh giá không chỉ để chấm điểm, xếp loại mà cơ bản là để có công cụ nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; giúp cấp ủy, bí thư chi bộ và cấp ủy cấp trên theo sát toàn bộ quá trình chuẩn bị, điều hành thảo luận, quyết nghị, thực hiện, phân công nhiệm vụ đảng viên và giám sát kiểm tra, đánh giá khả năng hoàn thành.

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận làm sâu sắc 4 nhóm vấn đề. Cụ thể là quan điểm của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về nội hàm chất lượng sinh hoạt chi bộ; chất lượng không chỉ dừng ở việc đảm bảo thời gian hay thủ tục hồ sơ mà cốt lõi nằm ở tính lãnh đạo, tính giáo dục, chiến đấu, phát huy trí tuệ tập thể và giải quyết hiệu quả nhiệm vụ thực tiễn; đồng thời cần phân biệt rạch ròi giữa chất lượng một kỳ sinh hoạt, chất lượng sinh hoạt thường xuyên với chất lượng hoạt động chung của chi bộ.

Đánh giá khách quan thực trạng giai đoạn 2017-2026, chỉ rõ chuyển biến tích cực, hạn chế kéo dài, nguyên nhân và trách nhiệm; việc đánh giá phải so sánh giữa các loại hình sinh hoạt (định kỳ, chuyên đề, chuyên tuyến) để nhận diện mô hình hay, điều kiện thành công nhằm nhân rộng, tránh thống kê hình thức.

Các đại biểu cần làm rõ cấu trúc và nội dung bộ tiêu chí theo hướng có phần chuẩn chung và phần đặc thù phù hợp với từng loại hình chi bộ; nội dung cốt lõi cần phản ánh việc tuân thủ nguyên tắc Đảng, chất lượng chuẩn bị, điều hành thảo luận, thực hành dân chủ, tự phê bình và phê bình cũng như kết quả thực hiện nghị quyết; phương pháp đánh giá phải kết hợp định lượng với định tính, quá trình với kết quả.

Các đại biểu tập trung làm rõ việc đổi mới phương pháp, quy trình và cơ chế sử dụng kết quả; tự đánh giá của chi bộ phải gắn với kiểm tra, xác nhận công khai của cấp trên. Kết quả đánh giá không chỉ để xếp loại mà là điểm khởi đầu để bồi dưỡng bí thư chi bộ, hỗ trợ cơ sở khó khăn và quy trách nhiệm.

Bộ tiêu chí phải khoa học, đơn giản, dễ kiểm chứng, không tăng gánh nặng hành chính, bảo đảm an toàn thông tin và đi kèm lộ trình triển khai, sơ kết, tổng kết phù hợp. Mục tiêu chung là gắn kết lý luận với thực tiễn để hoàn thiện hướng dẫn của Trung ương, giúp mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ bàn đúng việc, quyết định trúng và nâng cao năng lực lãnh đạo ở cơ sở.

Hội thảo với hơn 80 bài tham luận khoa học của các lãnh đạo, nhà nghiên cứu, ban tổ chức Tỉnh/Thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Trung ương. Hội thảo đã làm rõ những vấn đề lý luận về sinh hoạt chi bộ và đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ; phân tích thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng, đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ (gắn với chuyển đổi số, Sổ tay đảng viên điện tử, sinh hoạt trực tuyến, mô hình chính quyền địa phương hai cấp); qua đó, đề xuất bộ tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ theo từng loại hình đặc thù.

Phát biểu kết luận, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Bùi Thị Quỳnh Vân chỉ rõ bộ tiêu chí phải đứng trên nền tảng lý luận vững chắc, với ba điểm then chốt. Một là, về vị trí, vai trò của chi bộ như Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “Đảng mạnh là do chi bộ tốt; chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”; bản chất của chất lượng sinh hoạt chi bộ không đo bằng việc họp đủ, họp đúng ngày, có biên bản mà quan trọng nhất là kết quả, nghị quyết được thực hiện, đảng viên chuyển biến, nhiệm vụ chính trị hoàn thành; đánh giá không phải là mục đích tự thân mà là công cụ lãnh đạo, quản lý. Tiêu chí vừa là chuẩn mực định hướng cho chi bộ biết cần làm gì, vừa là thước đo để cấp ủy cấp trên nhận diện chi bộ mạnh, yếu, vừa là đòn bẩy để khắc phục bệnh hình thức.

Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị Tổ biên tập quán triệt 8 định hướng sau khi hoàn thiện dự thảo; đảm bảo các nhóm tiêu chí, thang và 4 mức xếp loại theo Hướng dẫn số 42.

Mỗi kỳ sinh hoạt phải đánh giá lại việc thực hiện nghị quyết kỳ trước. Nghị quyết chi bộ phải rõ việc, rõ người, rõ thời hạn và rõ sản phẩm; có điều kiện ràng buộc đối với mức “tốt”; đảm bảo liên thông kết quả đánh giá; đơn giản, dễ làm, số hóa; mở rộng phạm vi đánh giá theo yêu cầu mới./.

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