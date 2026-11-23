Ngày 23/11, tại thành phố Bắc Ninh, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Tạp chí Cộng sản và Thành ủy Bắc Ninh tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia chủ đề: “Cơ sở lý luận và thực tiễn về bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ trong giai đoạn cách mạng mới."

Dự và chủ trì Hội thảo có các Ủy viên Trung ương Đảng: Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên Thường trực Ban chỉ đạo 35 Trung ương; Nguyễn Hồng Thái, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh; Dương Trung Ý, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Lê Hải Bình, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Phát biểu chào mừng hội thảo, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái bày tỏ niềm vui khi Bắc Ninh được Trung ương lựa chọn tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia.

Bí thư Thành ủy Bắc Ninh nhấn mạnh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Trong giai đoạn cách mạng mới, trước những thời cơ, vận hội và thách thức đan xen, các thế lực thù địch tiếp tục lợi dụng những vấn đề phức tạp, nhạy cảm để xuyên tạc, chống phá, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Bắc Ninh xác định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không phải là nhiệm vụ chung chung, trừu tượng mà phải được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Giáo sư, Tiến sỹ Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam khẳng định thời gian qua, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng đã đạt nhiều kết quả quan trọng về nhận thức, tổ chức lực lượng, phương thức hoạt động và xây dựng luận cứ khoa học; tuy nhiên, vẫn còn hạn chế về tư duy, phương pháp, năng lực dự báo, sức thuyết phục và sự gắn kết với thực tiễn.

Giáo sư, Tiến sỹ Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, phát biểu khai mạc và đề dẫn Hội thảo. (Ảnh: Thái Hùng/TTXVN)

Trong bối cảnh tình hình thế giới biến động phức tạp, khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ cùng những chuyển đổi sâu sắc của đất nước, yêu cầu đặt ra là đổi mới căn bản tư duy, nội dung và phương thức bảo vệ nền tảng tư tưởng; chuyển từ ứng phó thụ động sang chủ động kiến tạo, từ bảo vệ bằng luận cứ lý luận sang kết hợp chặt chẽ sức thuyết phục của lý luận với hiệu quả thực tiễn, lấy sự phát triển đất nước và niềm tin của nhân dân làm thước đo quan trọng.

Đặc biệt, sau Đại hội XIV của Đảng, cùng với việc tiếp tục triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018, Kết luận số 89-KL/TW ngày 25/7/2024 và Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới, nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đang đứng trước những yêu cầu mới về nhận thức lý luận, phương thức tổ chức thực hiện và năng lực giải quyết các vấn đề do thực tiễn đặt ra.

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học tập trung trao đổi, phân tích, làm rõ hơn cơ sở lý luận và thực tiễn của nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ.

Các tham luận thống nhất khẳng định chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng, giá trị bền vững, khoa học, đã được thực tiễn cách mạng Việt Nam kiểm nghiệm. Bảo vệ nền tảng tư tưởng là bảo vệ, giữ gìn bản chất cách mạng, khoa học chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời vận dụng sáng tạo và không ngừng bổ sung, phát triển lý luận phù hợp thực tiễn Việt Nam và xu thế của thời đại; bảo vệ nền tảng tư tưởng phải gắn liền với phát triển sáng tạo.

Quang cảnh Hội thảo. (Ảnh: Thái Hùng/TTXVN)

Hội thảo tập trung đánh giá thực tiễn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thời gian qua, đặc biệt sau gần 10 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII. Các tham luận ghi nhận chuyển biến tích cực trong nhận thức, trách nhiệm và hành động của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời chỉ rõ hạn chế trong nghiên cứu lý luận, dự báo, xử lý thông tin trên không gian mạng và phối hợp liên ngành.

Ngoài ra, hội thảo nhận diện đặc điểm mới của cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng trong giai đoạn cách mạng mới. Các thế lực thù địch gia tăng hoạt động chống phá với phương thức ngày càng tinh vi, lợi dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ giả mạo hình ảnh, giọng nói và mạng xã hội để phát tán thông tin sai lệch. Đáng chú ý, các đối tượng tập trung xuyên tạc những chủ trương lớn về sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền địa phương hai cấp và các định hướng chiến lược phát triển đất nước.

Các đại biểu đề xuất nhiều kiến nghị, giải pháp có giá trị khoa học và thực tiễn như: Đổi mới nội dung, phương thức giáo dục chính trị, tư tưởng; tăng cường, củng cố “sức đề kháng” cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; ứng dụng mạnh mẽ khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu và năng lực cảnh báo sớm.

Phát biểu tổng kết và bế mạc hội thảo, ông Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, trí tuệ và tâm huyết của các đại biểu, nhà khoa học.

Ông nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, nổi bật: Nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tiếp tục nghiên cứu làm sâu sắc những vấn đề lý luận và thực tiễn được đặt ra, trao đổi và luận giải tại hội thảo; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ; tổng kết, nhân rộng bài học kinh nghiệm và cách làm sáng tạo; hoàn thiện giải pháp chiến lược cho giai đoạn cách mạng mới.

Hội thảo là diễn đàn khoa học có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với những thời cơ, vận hội lớn đan xen khó khăn, thách thức; đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị./.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Củng cố nhận thức và niềm tin xã hội Theo Ban Tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhiều tác phẩm có chiều sâu lý luận, tính thực tiễn, có khả năng giải đáp những vấn đề thực tiễn, củng cố niềm tin xã hội.