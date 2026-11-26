Ngày 26/11, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2026, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2027.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Long Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, thành viên Ban Chỉ đạo 35 Trung ương; Đinh Thị Mai, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương; các thành viên Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy, nhóm chuyên gia, tổ thư ký, tổ cộng tác viên.

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Vũ Đức Tú, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Phó Trưởng ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương (Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy) cho biết, năm 2026, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy đã tích cực, chủ động, tham mưu triển khai công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch gắn với nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương. Công tác chỉ đạo, đôn đốc được tiến hành thường xuyên, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy ban hành nhiều văn bản quan trọng, kiện toàn tổ chức bộ máy, định hướng thông tin và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội được tăng cường; hoạt động tuyên truyền có nhiều đổi mới, đối với các vấn đề phức tạp, nhạy cảm, thông tin được tiếp nhận, xác minh, phân tích, kiểm chứng và xác định rõ trách nhiệm phối hợp, bảo đảm việc cung cấp thông tin chính thống đúng thẩm quyền.

Năm 2026, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy tập trung chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc, cơ quan báo chí, truyền thông và lực lượng nòng cốt tăng cường cung cấp thông tin chính thống về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các sự kiện trọng đại của đất nước, những vấn đề được dư luận, xã hội quan tâm; chú trọng kết hợp tuyên truyền, giải thích chính sách, phản ánh kết quả thực tiễn với nhận diện, đấu tranh, phản bác các thông tin xuyên tạc, sai sự thật.

Fanpage “Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương” được duy trì, phát huy vai trò kênh thông tin, tuyên truyền của Đảng bộ trên môi trường số. Năm 2026, đăng tải 642 tin, bài, trong đó hơn 500 bài tuyên truyền, lan toả thông tin tích cực và 135 năm bài đấu tranh, phản bác các thông tin xấu, độc, quan điểm sai trái, thù địch.

Cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026 được tổ chức đồng bộ với gần 6.000 tác phẩm dự thi của 19/19 đảng ủy trực thuộc; đã lựa chọn được hơn 500 tác phẩm xuất sắc để dự thi cấp Đảng bộ và Ban tổ chức cuộc thi đã trao giải cho 34 tác giả, nhóm tác giả.

Từ cuộc thi cấp Đảng bộ, 63 tác phẩm được lựa chọn tham dự cuộc thi cấp Trung ương và được Ban tổ chức cuộc thi Trung ương tặng bằng khen tập thể xuất sắc, xếp thứ 2 toàn quốc, với 27 tác phẩm đoạt giải.

Tại hội nghị, các đại biểu trao đổi, thảo luận làm rõ những kết quả đạt được; chia sẻ những mô hình, cách làm hiệu quả, kinh nghiệm trong tuyên truyền, đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch; kinh nghiệm trong xây dựng hệ bài chuyên luận; phát huy vai trò cơ quan báo chí chủ lực quốc gia và việc đổi mới, phương thức tuyên truyền, lan toả các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị.

Hội nghị thống nhất nhiều giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm năm 2027. Trong đó, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; nâng cao chất lượng công tác nắm bắt, phân tích, dự báo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, nhất là trên không gian mạng; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; bồi dưỡng.

Ông Nguyễn Long Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng và tinh thần làm việc trách nhiệm, quyết liệt của các đồng chí thường trực Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy, cơ quan tham mưu giúp việc, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy và các đồng chí giúp việc của Ban Chỉ đạo các cấp ủy, lực lượng trực tiếp tham gia công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong năm 2026.

Trong năm 2026, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy đã có nhiều cố gắng trong tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Công tác kiện toàn tổ chức, xây dựng lực lượng; các hoạt động tuyên truyền, định hướng thông tin, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tiếp tục được triển khai hiệu quả.

Các đảng ủy trực thuộc đã phát huy lợi thế, thế mạnh chuyên môn của cơ quan, đơn vị; huy động sự tham gia của đội ngũ cán bộ nghiên cứu lý luận, chuyên gia, nhà khoa học, phóng viên, biên tập viên báo chí, truyền thông và các lực lượng có liên quan vào công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Những kết quả đó góp phần giữ vững sự ổn định về chính trị, tư tưởng trong Đảng bộ, phục vụ việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị.

Thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ năm 2027 của Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Long Hải đề nghị Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm chính trị của các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu, đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng chí nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; được đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy, không phải là nhiệm vụ riêng của cơ quan tuyên giáo hay lực lượng chuyên trách công tác tuyên giáo.

Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng phải xác định rõ trách nhiệm, nghiêm túc đưa nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vào chương trình, kế hoạch công tác tháng, quý, năm, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của cơ quan, đơn vị. Phát huy đầy đủ vai trò, thế mạnh đặc thù của các cơ quan Đảng Trung ương trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy tiếp tục nghiên cứu, phối hợp để kết nối, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan, đơn vị, tránh tình trạng hoạt động riêng lẻ, thiếu liên kết hoặc trùng lặp về nội dung.

Cùng với đó chủ động đổi mới tư duy và phương thức thực hiện nhiệm vụ, chuyển mạnh từ xử lý thông tin bị động sang chủ động dự báo, cung cấp và định hướng thông tin; chú trọng công tác nắm bắt tình hình, dự báo những vấn đề có thể tác động đến tư tưởng cán bộ, đảng viên và dư luận xã hội; chủ động phát hiện, nhận diện, tham mưu xử lý từ sớm, từ xa. Đồng thời, coi trọng việc cung cấp thông tin tích cực, chính thống, kịp thời, có sức thuyết phục; chủ động giải thích, làm rõ những vấn đề được dư luận quan tâm, góp phần củng cố niềm tin và tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Đồng chí đề nghị đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ lý luận, năng lực chuyên môn, khả năng phân tích, dự báo và kỹ năng sử dụng công nghệ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ; quan tâm bồi dưỡng lực lượng cán bộ trẻ có khả năng tiếp cận, sử dụng các nền tảng truyền thông mới gắn với nâng cao chất lượng nội dung, hiệu quả tham mưu và sức thuyết phục của công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác.

Đồng chí Nguyễn Long Hải nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết thực tiễn; kịp thời phát hiện, nhân rộng những mô hình, cách làm hiệu quả, khắc phục những hạn chế, bất cập; bảo đảm mọi nhiệm vụ đều được phân công rõ trách nhiệm, có sự kiểm tra, đôn đốc và đánh giá kết quả thực hiện.

Bà Đinh Thị Mai, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương điều hành hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Đinh Thị Mai đề nghị bộ phận thường trực Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo, góp ý, tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm 2027 theo hướng trọng tâm, trọng điểm, rõ nhiệm vụ, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và sản phẩm cụ thể.

Các đảng ủy trực thuộc tiếp tục phát huy kết quả đạt được, xây dựng chương trình, hoạt động sát hợp với thực tế của cơ quan, đơn vị; triển khai các hoạt động ngay từ đầu năm để bảo đảm tiến độ và chất lượng; thường xuyên kiểm tra, đánh giá, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ.

Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy, nhóm chuyên gia, tổ thư ký, tổ cộng tác viên tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp, tham mưu, đề xuất những giải pháp góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương./.

Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổng kết công tác năm 2026 Sáng 26/11, Ban Chỉ đạo về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (Ban Chỉ đạo 35) của Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2026 và triển khai nhiệm vụ năm 2027.