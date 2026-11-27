Từ những sân chơi công nghệ như Robocon, Drone Soccer đến các chương trình trải nghiệm STEM (kết hợp khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học thông qua thực hành) và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong học tập, Tây Ninh đang từng bước đưa khoa học, công nghệ đến gần hơn với học sinh.

Thông qua việc trực tiếp khám phá, thực hành, thử nghiệm và hiện thực hóa ý tưởng, các em không chỉ được vận dụng kiến thức vào thực tiễn mà còn phát huy tư duy sáng tạo, khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu, từng bước nuôi dưỡng khát vọng làm chủ khoa học, công nghệ ngay từ học đường.

Đây cũng là nền tảng quan trọng để địa phương chuẩn bị nguồn nhân lực đổi mới sáng tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên số theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Từ sân chơi công nghệ đến khơi dậy tinh thần sáng tạo

Không chỉ tiếp cận khoa học, công nghệ qua sách giáo khoa, học sinh Tây Ninh đang có thêm cơ hội tham gia những sân chơi thực tiễn, trực tiếp tìm hiểu, thử nghiệm, lập trình và vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề. Qua đó, các em được khuyến khích, nghiên cứu, lắp ráp, sửa lỗi và phối hợp cùng đồng đội, rèn luyện tư duy logic, khả năng sáng tạo và sự kiên trì.

Với Nguyễn Trần Bảo Nam, học sinh Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trung Trực, việc tham gia các sân chơi như Robocon, Drone Soccer và những hoạt động trải nghiệm tại trường là cơ hội tiếp cận lĩnh vực công nghệ mới. Từ những bỡ ngỡ ban đầu với phần mềm mô phỏng Robosim và phương pháp điều khiển robot, em từng bước làm quen, tích lũy kiến thức về công nghệ thông tin và có thêm động lực tìm hiểu, khám phá.

Học sinh tìm hiểu các mô hình khoa học, công nghệ tại chương trình trải nghiệm STEM, từng bước kết nối kiến thức sách vở với thực tiễn. (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)

Nếu Robocon giúp học sinh tiếp cận lập trình, tự động hóa và chế tạo robot thì Drone Soccer (bóng đá bằng thiết bị bay không người lái) mở ra cách trải nghiệm công nghệ trực quan hơn. Thông qua hoạt động điều khiển thiết bị và thi đấu, các em phải kết hợp sự khéo léo, tư duy chiến thuật, khả năng xử lý tình huống và hiểu biết kỹ thuật. Những kiến thức vốn khó hình dung qua lý thuyết trở nên gần gũi khi được trực tiếp quan sát và thực hành.

Cùng với đó, các hoạt động trải nghiệm STEM và những mô hình sáng tạo khoa học, công nghệ đang tổ chức tại nhà trường đã và đang giúp học sinh phát triển tư duy logic, khả năng lập kế hoạch, làm việc nhóm và giải quyết vấn đề. Quan trọng hơn, các sân chơi này giúp các em nhận thấy mối liên hệ giữa kiến thức được học trong nhà trường với ứng dụng trong thực tiễn.

Em Nguyễn Thị Phương Trinh, học sinh Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trung Trực cho biết, dù đã được tiếp cận kiến thức STEM trong các tiết học, việc trực tiếp tham gia các hoạt động thực tế, được quan sát và trải nghiệm các mô hình khoa học, công nghệ giúp em hiểu sâu hơn mối liên hệ giữa lý thuyết và thực hành.

Những kiến thức trước đây chủ yếu tiếp nhận qua sách vở nay trở nên sinh động khi được tận mắt quan sát, tự tay thực hiện và khám phá nguyên lý hoạt động. Qua đó, em thêm hứng thú tìm tòi, ham học hỏi và mong muốn khám phá những ứng dụng mới của khoa học, công nghệ trong đời sống.

Đối với học sinh theo học các ngành kỹ thuật, công nghệ, trải nghiệm thực tế còn mở ra hướng tiếp cận mới trong học tập và nghiên cứu. Em Trịnh Đăng Khôi, học sinh Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Tây Ninh, chuyên ngành Điện cho rằng, việc tiếp xúc với các mô hình, thiết bị và công nghệ mới giúp mở rộng kiến thức chuyên ngành, hiểu rõ hơn khả năng ứng dụng khoa học, công nghệ vào thực tiễn. Từ đó, em có thêm ý tưởng nghiên cứu, sáng tạo, chủ động nâng cao kỹ năng chuyên môn và định hướng ứng dụng công nghệ trong nghề nghiệp tương lai.

Không chỉ dừng ở các sân chơi, việc tiếp cận AI, thiết bị thông minh và ứng dụng số cũng mở rộng không gian sáng tạo trong học tập. Em Nguyễn Ngọc Phương Thùy, học sinh Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh, cho biết các chương trình trải nghiệm giúp học sinh, sinh viên tiếp cận kiến thức cơ bản về khoa học, công nghệ, ứng dụng AI và máy móc hiện đại. Qua trực tiếp tìm hiểu, thực hành, các em có thể vận dụng công nghệ vào học tập, thực hành nghề nghiệp, đồng thời phát triển ý tưởng mới, từng bước làm chủ kiến thức và kỹ năng.

Đồng hành với nhà trường trong việc đưa khoa học, công nghệ đến gần hơn với học sinh còn có sự tham gia của doanh nghiệp, đơn vị chuyên môn. Chị Thái Thị Như Ý, Giám đốc Kinh doanh Công ty cổ phần Giáo dục Khoa học Công nghệ Ichi Skill, cho rằng việc khơi gợi niềm đam mê khoa học, công nghệ cần bắt đầu từ những hoạt động gần gũi, phù hợp với lứa tuổi, tạo điều kiện để học sinh trực tiếp khám phá và thực hành.

Theo chị Như Ý, giá trị của các sân chơi công nghệ không chỉ nằm ở kết quả hay giải thưởng mà còn ở quá trình học sinh biến ý tưởng thành sản phẩm, đối diện với những khó khăn và tự tìm cách khắc phục. Thông qua các chương trình STEM, Drone Soccer, sáng tạo khoa học, công nghệ và kỹ năng sống, các em được rèn luyện tư duy logic, khả năng làm việc nhóm, giải quyết vấn đề và sự kiên trì theo đuổi ý tưởng. Sự phối hợp thường xuyên giữa doanh nghiệp và nhà trường sẽ góp phần tạo dựng môi trường học tập sáng tạo, gắn kiến thức với thực tiễn.

Gieo nền tảng để thế hệ trẻ làm chủ công nghệ

Học sinh tìm hiểu các mô hình khoa học, công nghệ tại chương trình trải nghiệm STEM, từng bước kết nối kiến thức sách vở với thực tiễn. (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)

Theo bà Huỳnh Thị Hồng Nhung, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngày càng trở thành động lực quan trọng trong phát triển địa phương. Trong bối cảnh AI, robot, tự động hóa và nhiều công nghệ mới thay đổi nhanh chóng cách con người học tập, sản xuất, yêu cầu đặt ra là chuẩn bị thế hệ trẻ có tư duy khoa học, năng lực sáng tạo, dám thử nghiệm và từng bước làm chủ công nghệ. Những sân chơi như Robocon không đơn thuần là cuộc tranh tài mà còn là môi trường khơi dậy niềm đam mê, phát hiện và bồi dưỡng năng lực công nghệ cho học sinh.

Đây cũng là định hướng phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Để hiện thực hóa mục tiêu này, bên cạnh đầu tư hạ tầng và thúc đẩy ứng dụng công nghệ, việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cần được chú trọng từ giáo dục, đào tạo, tạo điều kiện để học sinh sớm tiếp cận khoa học, công nghệ và hình thành năng lực sáng tạo.

Cùng với đó, từ đầu năm 2026, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển toàn diện năng lực, phẩm chất người học, gắn với chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ.

Năm học 2026-2027, các cơ sở giáo dục triển khai nội dung giáo dục AI với 12 tiết/lớp/năm học, chú trọng sử dụng công nghệ an toàn, có đạo đức và trách nhiệm.

Ngành đồng thời tăng cường giáo dục STEM, tổ chức Hội thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh và phát động Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng. Tại Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia năm học 2025-2026, học sinh Tây Ninh tham gia 3 dự án, đạt 1 giải Ba và 2 giải Tư.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh Nguyễn Quang Thái cho biết, thời gian tới, ngành tiếp tục nhân rộng giáo dục AI, nâng cao chất lượng giáo dục STEM, phát triển kho học liệu số, bồi dưỡng kỹ năng số cho giáo viên và đầu tư hạ tầng công nghệ, bảo đảm an toàn thông tin trong các cơ sở giáo dục.

Để những định hướng này phát huy hiệu quả, các sân chơi công nghệ cần được duy trì thường xuyên, gắn với chương trình giáo dục và điều kiện thực tế của từng trường. Cùng với phát triển câu lạc bộ STEM, hoạt động nghiên cứu khoa học, các cơ sở giáo dục cần tăng cường trang thiết bị thực hành, bồi dưỡng giáo viên và kết nối với chuyên gia, doanh nghiệp, tạo thêm cơ hội để học sinh tiếp cận công nghệ mới. Đặc biệt, cần mở rộng cơ hội tham gia cho học sinh ở nhiều địa bàn, bảo đảm hoạt động sáng tạo không chỉ tập trung tại những trường có điều kiện thuận lợi.

Quan trọng hơn, giáo dục khoa học, công nghệ cần khuyến khích học sinh chủ động đặt câu hỏi, thử nghiệm ý tưởng, chấp nhận những kết quả chưa thành công và tìm cách cải tiến sản phẩm. Bởi năng lực sáng tạo không chỉ thể hiện qua giải thưởng hay sản phẩm hoàn chỉnh mà còn được hình thành từ quá trình tìm tòi, khám phá, kiên trì vượt khó và vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề.

Từ những sân chơi đến các hoạt động STEM và ứng dụng AI trong học tập, những trải nghiệm hôm nay đang góp phần gieo mầm niềm đam mê, hình thành tư duy đổi mới sáng tạo cho thế hệ trẻ. Đây là nền tảng quan trọng để Tây Ninh phát triển nguồn nhân lực có tri thức, năng lực công nghệ và khả năng thích ứng, đóng góp thiết thực vào mục tiêu phát triển địa phương trong kỷ nguyên số./.

Phát triển năng lực sáng tạo, làm chủ công nghệ của học sinh trong thời đại số Sáng 14/11, tại xã Vạn An, tỉnh Nghệ An, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà dự Lễ kỷ niệm 65 năm thành lập Trường THPT Nam Đàn 1 (1961-2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.