Sáng 28/11, tại Trường Đại học Tây Đô (thành phố Cần Thơ), Vòng loại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long của Cuộc thi Robocon ORC (Open Robotics Challenge) toàn quốc năm học 2026-2027 chính thức khai mạc.

308 đội đến từ các trường Tiểu học, Trung học Cơ sở, Trung học Phổ thông, Trung cấp, Cao đẳng, Đại học vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước đã về hội tụ, tranh tài.

Diễn ra trong hai ngày 28-29/11 với chủ đề “Kỷ nguyên dữ liệu - Kiến tạo tương lai,” các đội chia thành 3 bảng đấu gồm ORC Junior dành cho khối Tiểu học (74 đội); ORC Explorer dành cho khối Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông (148 đội); ORC Master dành cho khối Trung học Cơ sở, Trung học Phổ thông và sinh viên (86 đội).

Trên sa bàn thi đấu, các đội phải lập trình robot tự hành kết hợp điều khiển trực tiếp để thực hiện chuỗi nhiệm vụ thu thập, phân loại dữ liệu thô và kích hoạt lõi xử lý AI.

Điểm nhấn chuyên môn nổi bật của Robocon ORC là thể thức thi đấu liên minh đặc trưng.

Chiến thắng không chỉ đòi hỏi mỗi đội làm chủ kỹ thuật, kết hợp hài hòa giữa tư duy sáng tạo, sự ứng biến linh hoạt của người điều khiển với độ chuẩn xác của thiết bị, mà còn yêu cầu sự gắn kết nhịp nhàng, phối hợp chiến thuật ăn ý giữa các đội bạn.

Ngoài ra, không gian khu vực kỹ thuật cũng trở thành nơi giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau khắc phục sự cố, lan tỏa tinh thần thể thao cao thượng.

Phát biểu khai mạc, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lại Xuân Thủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Đô nhấn mạnh, việc đăng cai giải đấu tại thành phố Cần Thơ khẳng định vai trò kết nối, lan tỏa phong trào khoa học-công nghệ cho thế hệ trẻ toàn vùng.

Trong bối cảnh đất nước đang bứt phá mạnh mẽ bằng khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cuộc thi không chỉ là sân chơi giáo dục STEM sinh động, còn góp phần quan trọng vào việc đổi mới phương thức dạy và học theo hướng gắn liền với thực tiễn công nghệ.

Thông qua việc tiếp cận sớm với tư duy dữ liệu, lập trình tự động hóa và trí tuệ nhân tạo (AI) ngay từ bậc tiểu học đến đại học, sân chơi trí tuệ này giúp học sinh, sinh viên khu vực Tây Nam Bộ rèn luyện bản lĩnh làm chủ công nghệ, nuôi dưỡng đam mê nghiên cứu khoa học.

Đây chính là bước chuẩn bị thiết thực nhằm hình thành đội ngũ nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong kỷ nguyên số.

Những đại diện xuất sắc nhất của Cuộc thi sẽ vào Vòng Chung kết toàn quốc./.

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