Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định số 163/2026/QĐ-UBND quy định danh mục các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ và hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập (không bao gồm các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao).

Theo đó, quyết định số 163/2026 có nhiều điều chỉnh so với quy định hiện hành.

Cụ thể, quyết định 163 bỏ quy định mức thu với dịch vụ hoạt động giáo dục kỹ năng sống (do các cơ sở giáo dục công lập trực tiếp thực hiện) đối với cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông;

Quyết định 163 cũng bỏ quy định mức thu với các dịch vụ giáo dục ngoài giờ chính khoá (do các cơ sở giáo dục công lập trực tiếp thực hiện) cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Các mức thu khác được giữ nguyên, chỉ điều chỉnh mức trần tiền ăn sáng của học sinh mầm môn tăng từ 20.000 lên 22.000 đồng.

Quyết định số 163 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội có hiệu lực từ ngày 3/12, nhằm thực hiện Thông tư số 85 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học tại các cơ sở giáo dục phổ thông, trong đó quy định cơ sở giáo dục không được thu tiền của học sinh khi triển khai các hoạt động giáo dục tăng cường, không được chèn hoạt động giáo dục theo nhu cầu vào giờ chính khóa.

Thông tư số 85 của Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực từ ngày 15/11/2026.

Theo Quyết định số 163 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, đối với các hoạt động giáo dục kỹ năng sống (cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông) và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa (cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông) do cơ sở giáo dục công lập trực tiếp thực hiện đã được phê duyệt hoặc triển khai thực hiện trước ngày 15/11/2026 thì được tiếp tục thực hiện cho đến khi kết thúc năm học 2026-2027, nhưng phải đảm bảo điều kiện cách tổ chức và mức theo đúng quy định tại Thông tư 85.

Dưới đây là danh mục các khoản thu, mức thu theo quy định mới:

Thông tư 85: Chấm dứt tình trạng chèn giờ liên kết vào giờ chính khóa Theo quy định mới, khi kết thúc chương trình chính khóa nhưng vẫn còn thời gian trong ngày trước khi phụ huynh kết thúc giờ làm việc, trường cần bố trí hoạt động giáo dục tăng cường và không thu phí.