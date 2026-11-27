Được công nhận là Di tích quốc gia năm 1994, Di tích khảo cổ Gò Thành (xã Tân Thuận Bình, tỉnh Đồng Tháp) lưu giữ nhiều dấu tích kiến trúc, mộ táng và hiện vật quý thuộc nền văn hóa Óc Eo, gắn với thời kỳ phát triển của vương quốc Phù Nam ở Nam Bộ từ thế kỷ I đến thế kỷ VIII.

Không chỉ có giá trị nghiên cứu lịch sử, khảo cổ học, nơi đây còn trở thành địa chỉ tham quan, học tập thực tế cho học sinh, sinh viên và du khách. Việc bảo tồn, tôn tạo và khai thác hợp lý giá trị di tích đang được địa phương quan tâm.

Lưu giữ dấu tích nền văn hóa cổ ở Nam bộ

Trước khi khai quật, di tích là một sân bóng đá đơn sơ để người dân địa phương đến giao lưu, đá bóng vào những buổi chiều. Sau những trận mưa lớn, người dân địa phương thỉnh thoảng nhặt được những mảnh vàng (khoảng 16k) nhỏ và mỏng, chỉ bằng một phần của móng tay. Trên mặt đất nổi lên những vỉa gạch, rải rác có những mảnh gốm tô màu hoặc không tô màu, một số mảnh tượng vỡ và khá nhiều đá cuội.

Từ thông tin này, vào năm 1988-1989, Bảo tàng Tiền Giang (nay là Bảo tàng tỉnh Đồng Tháp) kết hợp với Trung tâm Khảo cổ học (thuộc Viện Nghiên cứu Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tiến hành 2 mùa khai quật cùng một đợt đào thám sát tại di tích này.

Kết quả khai quật tại Gò Thành cho thấy sự hiện diện của nhiều loại hình di chỉ gồm di chỉ cư trú, di chỉ kiến trúc và di chỉ mộ táng. Đáng chú ý, khu di chỉ kiến trúc có nhiều đền tháp nằm cạnh nhau, quy mô khác nhau, từng có kiến trúc hoành tráng, dù hiện nay chỉ còn lại phần nền.

Tại khu vực trung tâm, các nhà khảo cổ phát hiện những nền kiến trúc bằng gạch, dù không còn nguyên vẹn. Trong đó có hai nền hình vuông, dạng “căn phòng” và một nền hình chữ nhật có lối vào từ phía Nam. Bên trong nền kiến trúc hình chữ nhật có một bức tường gạch ngăn đôi, hiện đã bị sụp đổ. Phía nam kiến trúc này có một khối đá hoa cương hình chữ nhật, hai đầu có chốt, cùng một bệ thờ hình vuông có lỗ ở giữa. Các hiện vật này hiện được lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Đồng Tháp (trước đây là Bảo tàng tỉnh Tiền Giang).

Qua khai quật, các nhà khảo cổ phát hiện 12 ngôi mộ có huyệt hình giếng vuông, phân bố rải rác trên mặt gò. Phía trên một số ngôi mộ được đắp gạch nguyên hoặc gạch vỡ, tạo thành gò nổi rộng hơn 100m2. Tuy nhiên, một số mộ không có phần đắp nổi này. Huyệt mộ có hình vuông, mỗi cạnh dài từ 1,8-3m, sâu từ 2,5-3m. Phần lớn huyệt được lấp bằng các lớp đá cuội xen kẽ cát xám, phía trên là gạch. Dưới đáy huyệt có một hộc hình tứ giác xây bằng gạch hoặc gỗ. Bên trong hộc chứa cát, than tro và những hiện vật bằng vàng lá rất mỏng.

Hiện vật mảnh vàng được chế tác từ mảnh vàng thật được tìm thấy khi khai quật Di tích khảo cổ Gò Thành. (Ảnh: Hữu Chí/TTXVN)

Ông Phan Văn Hòa, 58 tuổi, ở xã Tân Thuận Bình, tỉnh Đồng Tháp cho biết, ông từng trực tiếp chứng kiến cuộc khai quật năm 1988, khi còn công tác tại Công an huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang (cũ).

Theo ông, các nhà khảo cổ đã tìm thấy hơn 100 hiện vật bằng vàng, gồm những hiện vật còn nguyên vẹn và nhiều mảnh vỡ nhỏ; trong đó có vòng đeo gắn hình lá cây, hạt chuỗi hình trái xoan, hiện vật hình bông mai sáu cánh hoặc hình tứ giác, bên trong khắc hình voi.

Ngoài ra, đoàn khai quật còn phát hiện 6 hiện vật bằng đồng gồm hai chiếc nhẫn, một ống đồng nhỏ và hai mảnh đồng hình thang. Trong số 22 hiện vật bằng đá có một tượng thần Vishnu (thần Bảo vệ) còn nguyên vẹn. Các hiện vật bằng đất nung gồm nhiều mảnh vòi bình, đồ gốm thô và mịn, có màu đỏ hoặc nâu và trang trí hoa văn...

Theo đánh giá của giới nghiên cứu lịch sử khoa học, đây là một di tích khá đặc biệt, phong phú về loại hình di chỉ, đa dạng về hiện vật, biểu thị cho nền văn minh cổ, hình thành vào loại sớm nhất ở Đông Nam Á. Bộ Văn hóa-Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã công nhận Di tích khảo cổ Gò Thành là Di tích quốc gia vào năm 1994.

Đặc biệt, tượng thần Vishnu được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật quốc gia vào năm 2017 cùng bộ sưu tập 18 lá vàng chạm khắc hình voi đã được công nhận là Bảo vật quốc gia vào năm 2021. Các bảo vật này hiện đang được lưu giữ và trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Đồng Tháp.

Bảo tồn, phát huy giá trị di tích Óc Eo

Với giá trị nổi bật về mặt lịch sử, văn hóa và khảo cổ học, di tích khảo cổ Gò Thành không chỉ là di sản quý báu của tỉnh Đồng Tháp mà còn là nguồn tư liệu sống động, giàu tiềm năng để gắn kết với hoạt động giáo dục, phát triển du lịch bền vững của địa phương.

Chị Nguyễn Thị Khắc Diệp, thuyết minh viên tại Khu di tích khảo cổ Gò Thành (thuộc Bảo tàng tỉnh Đồng Tháp) cho biết, hằng năm, khu di tích đón khoảng 1.000 lượt khách đến tham quan, tìm hiểu và nghiên cứu. Trong đó có các đoàn sinh viên đến từ những trường đại học. Những năm gần đây, nhiều trường học cũng đưa học sinh đến tham quan, tìm hiểu di tích để phục vụ môn Lịch sử địa phương và thực hiện các bài thuyết trình trong chương trình học.

Học sinh xem các hiện vật được trưng bày tại Nhà triển lãm di vật của Di tích khảo cổ Gò Thành. (Ảnh: Hữu Chí/TTXVN)

Sau khi đến tham quan di tích khảo cổ Gò Thành, em Nguyễn Hoàng An, học sinh lớp 10KD7 Trường Trung học phổ thông Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp chia sẻ: Những hiện vật được trưng bày tại khu triển lãm khắc họa lại cuộc sống của người Phù Nam ngày xưa và nền văn hóa Óc Eo thuộc vùng đất Nam bộ. Di tích đã mang lại cho em nhiều thông tin bổ ích để học tốt môn giáo dục địa phương cũng như môn Lịch sử.

Theo em Phan Anh Duy, học sinh lớp 9, Trường Trung học cơ sở Đăng Hưng Phước, tỉnh Đồng Tháp, việc tận mắt quan sát hiện trường khai quật, nền gạch, hố mộ cổ và các hiện vật giúp em cảm phục sự sáng tạo, khéo léo của người xưa trong xây dựng kiến trúc và chế tác đồ vật.

Để di tích khảo cổ Gò Thành trở thành điểm nhấn trong loại hình du lịch văn hóa-khảo cổ, Ủy ban nhân dân xã Tân Thuận Bình đã quy hoạch tổng thể, bảo tồn và tôn tạo cảnh quan, kết hợp với không gian sinh thái và làng nghề địa phương.

Bà Võ Thị Ngọc Trang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Thuận Bình, tỉnh Đồng Tháp cho biết, trước tình trạng một số hạng mục tại Di tích khảo cổ Gò Thành xuống cấp, địa phương đã xin chủ trương đầu tư nâng cấp, sửa chữa khu di tích với kinh phí khoảng 25 tỷ đồng.

Di tích khảo cổ Gò Thành là di tích cấp quốc gia có dấu ấn trên bản đồ du lịch văn hóa vùng Đồng bằng sông Cửu Long, được nhiều người biết đến, địa phương định hướng xây dựng chuỗi điểm du lịch gồm 3 di tích lịch sử cấp tỉnh nằm trên địa bàn xã với điểm du lịch sinh thái Suối Gạo và Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Bình Đăng, đồng thời kết nối với các tuyến du lịch liên tỉnh.

Bà Võ Thị Ngọc Trang thông tin thêm, Ủy ban Nhân dân xã đã chỉ đạo các trường học trên địa bàn thường xuyên xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động ngoại khóa, học tập thực tế tại di tích. Qua đó, học sinh có điều kiện tiếp cận trực quan với lịch sử, văn hóa Nam Bộ, hiểu sâu hơn về bản sắc văn hóa dân tộc./.

Di tích Gò Thành - Bảo vật sống của nền văn hóa Óc Eo Di chỉ khảo cổ Gò Thành đã được khai quật là di tích thuộc nền văn hóa Óc Eo, nền văn minh cổ từng phát triển rực rỡ tại khu vực Nam Bộ từ thế kỷ I đến thế kỷ 8.