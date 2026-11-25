Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo thông tư ban hành danh mục ngành, nghề đào tạo nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; danh mục ngành, nghề đào tạo khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu.

Theo Nghị định số 238/2025/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, các ngành nghề đào tạo khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu sẽ được miễn 100% học phí.

Danh mục đề xuất ngành nghề đào tạo khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu như sau:

Tuyển sinh Đại học 2027: Điều chỉnh "điểm sàn" ngành giáo viên, pháp luật và sức khỏe Từ năm 2027, Bộ Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh quy định điều kiện xét tuyển đầu vào với các phương thức xét tuyển không sử dụng kết quả thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông ở các ngành đặc thù.