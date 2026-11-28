Trường Đại học VinUni vừa trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam được Mạng lưới Quốc tế về Phát triển Bền vững trong đại học (International Sustainable Campus Network - ISCN) nhận Giải thưởng về Phát triển bền vững trong giáo dục đại học (ISCN Excellence Awards 2026).

Có 6 cơ sở giáo dục đại học trên thế giới được vinh danh ở 3 hạng mục, mỗi hạng mục gồm 1 giải chính thức và 1 danh hiệu ghi nhận danh dự.

Cụ thể, ở hạng mục Hợp tác vì phát triển, giải chính thức thuộc về Đại học Quốc lập Đài Loan (Trung Quốc), Trường Đại học VinUni nhận danh hiệu Ghi nhận danh dự.

Hạng mục Cách tiếp cận toàn hệ thống trao giải chính thức cho Đại học Tasmania (Úc) và Ghi nhận danh dự cho ETH Zurich (Thụy Sỹ).

Hạng mục Thay đổi văn hóa vì phát triển bền vững trao giải chính thức cho Đại học Bách khoa Milan (Ý) và Ghi nhận danh dự cho Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore).

Dự án mà VinUni được vinh danh là "Từ tham vọng khí hậu đến hành động địa phương: Mô hình hợp tác đa bên do trường đại học dẫn dắt vì chuyển đổi xanh” do Trung tâm Chuyển đổi Xanh Thông minh VinUni (GREEN-X) chủ trì. Dự án đã xây dựng 6 kế hoạch chuyển đổi xanh cấp tỉnh và 11 giải pháp xanh thông minh tại 4 địa phương, với tổng dân số khoảng 24,3 triệu người và 473.000 doanh nghiệp.

Quá trình triển khai huy động khoảng 50 chuyên gia đến từ VinUni, Đại học Oxford, Đại học Duke, Đại học Cornell và các tổ chức đối tác. Hơn 1.000 cán bộ lãnh đạo địa phương và đại diện doanh nghiệp cũng tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực chuyển đổi xanh.

Tháng 10/2026, dự án đã bàn giao cho tỉnh Khánh Hòa các nền tảng số phục vụ giám sát chuyển đổi xanh và quản lý tiêu chuẩn du lịch xanh. Ba khu nghỉ dưỡng tại địa phương cũng được chứng nhận đạt tiêu chuẩn xanh cơ bản của tỉnh.

Đánh giá quá trình vận hành và kết quả đạt được của dự án, ISCN ghi nhận hiệu quả thực tế và tiềm năng nhân rộng của mô hình, đặc biệt đối với các trường đại học tại những quốc gia đang phát triển. Điều này cũng khẳng định vai trò của trường đại học trong việc kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ với nhu cầu thực tiễn, góp phần thúc đẩy các mục tiêu phát triển bền vững tại địa phương.

Đây là lần thứ hai VinUni được vinh danh tại ISCN Excellence Awards, sau lần đầu tiên vào năm 2023.

Mạng lưới Quốc tế về Phát triển Bền vững (International Sustainable Campus Network – ISCN) được thành lập năm 2007, quy tụ hơn 100 trường đại học tại 39 quốc gia trên 6 châu lục, trong đó có nhiều cơ sở giáo dục hàng đầu thế giới như Harvard, MIT, Yale, Princeton, ETH Zurich, Duke, Đại học Quốc gia Singapore (NUS) và Đại học Công nghệ Nanyang (NTU).

Với 18 năm lịch sử, ISCN Excellence Awards là giải thưởng thường niên nhằm ghi nhận những sáng kiến và mô hình phát triển bền vững tiêu biểu trong giáo dục đại học./.

Phê duyệt đề án phát triển 10 đại học thành trung tâm chuyên sâu về AI Đề án lựa chọn ban đầu 10 cơ sở giáo dục đại học có tiềm lực để triển khai đồng thời thực hiện đánh giá định kỳ để bổ sung, thay thế các cơ sở tham gia trên cơ sở bộ tiêu chí và kết quả thực hiện.