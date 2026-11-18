Tối 18/11, tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Lễ tuyên dương Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn Thủ đô năm 2026.

Tại buổi lễ, 99 thủ khoa xuất sắc đã được vinh danh.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định một trong ba khâu đột phá chiến lược là xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, năng lực, tư duy chiến lược và khát vọng cống hiến; đồng thời có cơ chế khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám đổi mới sáng tạo, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Thành phố cũng chú trọng thu hút, trọng dụng các nhà quản lý xuất sắc, chuyên gia, nhà khoa học tài năng và người lao động có trình độ cao trong và ngoài nước.

Cùng với đó, Luật Thủ đô có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 tạo cơ sở pháp lý và cơ chế đặc thù để Hà Nội thu hút, trọng dụng nhân tài, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Cụ thể hóa các quy định của Luật, trong năm 2026, thành phố Hà Nội đã ban hành nghị quyết của Hội đồng Nhân dân và kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố, thiết lập các cơ chế về tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài trong các cơ quan thuộc thành phố. Thực tế, nhiều thủ khoa xuất sắc đã được thành phố tiếp nhận, thu hút và bố trí công tác, đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng, phát triển Thủ đô.

Ông Nguyễn Văn Phong khẳng định Hà Nội luôn mong muốn và sẵn sàng đón nhận các thủ khoa xuất sắc về công tác, phát huy năng lực, sở trường trong môi trường làm việc phù hợp.

Được duy trì thường niên trong hơn hai thập kỷ qua, Chương trình tuyên dương Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn Thủ đô đã trở thành nét đẹp văn hóa, có ý nghĩa chính trị-xã hội sâu sắc, thể hiện truyền thống hiếu học và tư tưởng trọng dụng hiền tài của Thăng Long-Hà Nội.

Sau 24 năm tổ chức, Chương trình đã tuyên dương 2.450 thủ khoa xuất sắc và ghi danh vào Sổ vàng truyền thống của Thủ đô. Nhiều người trong số đó đã trưởng thành, trở thành cán bộ, trí thức, doanh nhân, nhà nghiên cứu, đóng góp cho sự phát triển của Thủ đô và đất nước./.

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