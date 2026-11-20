Năm 2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo xét chọn, tôn vinh 335 nhà giáo tiêu biểu đại diện cho các cấp học, trình độ đào tạo, loại hình cơ sở giáo dục.

Năm 2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo xét chọn, tôn vinh 335 nhà giáo tiêu biểu đại diện cho các cấp học, trình độ đào tạo, loại hình cơ sở giáo dục, trong đó có 45 nhà giáo mầm non, 48 nhà giáo tiểu học, 49 nhà giáo trung học cơ sở, 55 nhà giáo trung học phổ thông, 47 nhà giáo thuộc giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên, 86 nhà giáo giáo dục đại học và 5 nhà giáo thuộc các cơ sở giáo dục khác.

Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và tuyên dương Nhà giáo tiêu biểu năm 2026 được tổ chức ngày 19/11/2026 tại Hà Nội.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp mặt các nhà giáo tiêu biểu năm 2026. Đây là hoạt động tôn vinh những đóng góp xuất sắc của đội ngũ nhà giáo, đồng thời lan tỏa tinh thần trách nhiệm, đổi mới sáng tạo và khát vọng cống hiến trong toàn ngành Giáo dục./.