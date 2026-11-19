Sáng 19/11, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam và tuyên dương 73 nhà giáo tiêu biểu năm 2026.

Năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo xét chọn, tôn vinh 335 nhà giáo tiêu biểu đại diện cho các cấp học, loại hình đào tạo trên cả nước. Trong đó, 70 nhà giáo tiêu biểu và 3 nhà giáo là đại biểu Quốc hội được đại diện các nhà giáo được tôn vinh tham dự lễ kỷ niệm tại Hà Nội và chương trình gặp mặt Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội. Đối với các nhà giáo còn lại, Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi bằng khen về địa phương để tổ chức vinh danh, trao tặng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng khẳng định Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt, sâu sắc đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo, nhất là đội ngũ nhà giáo và thế hệ trẻ. Sự quan tâm đó được thể hiện qua những chủ trương mang tính đột phá, quyết sách mạnh mẽ và chính sách thiết thực.

Từ quan điểm nhất quán xác định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, Nghị quyết số 71-NQ/TW đã nâng tầm nhận thức, khẳng định giáo dục và đào tạo quyết định tương lai dân tộc. Theo Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng, điều này không chỉ xác lập vị thế, tầm quan trọng của giáo dục và người thầy mà còn đặt ra yêu cầu lịch sử đối với ngành Giáo dục, đồng thời gửi gắm niềm tin, kỳ vọng lớn lao vào sự nghiệp trồng người trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định: “Trong mỗi bước trưởng thành của học trò đều có tâm huyết của người thầy, trong mỗi bước tiến của dân tộc, đều có nền móng của giáo dục.”

Công nghệ không thể thay thế người thầy

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh, yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới đòi hỏi giáo dục toàn diện, góp phần hình thành hệ giá trị con người Việt Nam mới. Trong bối cảnh công nghệ phát triển, tri thức ngày càng dễ tiếp cận, vai trò của người thầy vẫn không thể thay thế bởi sự thấu hiểu, tình yêu thương và khả năng truyền cảm hứng.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Vietnam+)

Càng nhiều công nghệ, giáo dục càng cần chiều sâu nhân văn; càng nhiều nguồn tri thức, người học càng cần người thầy định hướng để biết suy nghĩ độc lập, có phương pháp và tinh thần tự học suốt đời, biết lựa chọn điều đúng đắn. Bối cảnh hội nhập sâu rộng và công nghệ bùng nổ cũng đòi hỏi học sinh, sinh viên phải có những điểm tựa giá trị vững chắc.

Điều đó đặt ra yêu cầu nhà giáo phải tiên phong đổi mới toàn diện phương pháp giáo dục, không ngừng tự học và học tập suốt đời. Cùng với truyền thụ kiến thức, thầy cô cần tăng cường giáo dục lý tưởng, lịch sử, văn hóa, đạo đức, lối sống cho học sinh, giúp những giá trị cốt lõi của hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và hệ giá trị gia đình Việt Nam lan tỏa sâu rộng, bền vững trong đời sống người trẻ.

Theo Thứ trưởng, những gì thầy cô trao đi hôm nay có khi phải nhiều năm sau mới đơm hoa kết trái. Một lời động viên đúng lúc, một bài giảng khơi dậy ham học hay sự kiên nhẫn dành cho học trò có thể trở thành điểm tựa, làm thay đổi cuộc đời các em.

Vì vậy, tôn vinh nhà giáo không chỉ là ghi nhận thành tích mà còn là trân trọng nhân cách, lòng yêu thương và những cống hiến bền bỉ. Giá trị của người thầy được thể hiện sâu sắc qua những thay đổi tốt đẹp mang lại cho học trò, nhà trường và cộng đồng.

Chăm lo để nhà giáo yên tâm cống hiến

Để thực hiện sứ mệnh “trồng người”, ngành Giáo dục và đội ngũ nhà giáo rất cần sự thấu hiểu, chia sẻ, quan tâm, đồng hành của cả hệ thống chính trị. Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nhắc lại thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong thư gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học 2026-2027: “Chăm lo giáo dục trước hết là chăm lo cho người thầy, để nhà giáo yên tâm với nghề, giữ gìn phẩm giá, không ngừng trau dồi chuyên môn.”

Theo ông Thưởng, nếu gia đình, nhà trường và xã hội thường xuyên kết nối, chân thành chia sẻ, nâng đỡ lẫn nhau, áp lực trên vai các thầy cô sẽ vơi đi đáng kể. Cấp ủy, chính quyền các cấp cần quan tâm chăm lo để bảo đảm đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên, đủ thiết bị dạy học tối thiểu; duy trì sĩ số học sinh trên lớp theo đúng quy định, tránh để công việc của nhà giáo bị quá tải.

Nhà giáo cần được toàn tâm thực hiện công việc chuyên môn, không bị phân tán thời gian, sức lực vào những cuộc họp, hội nghị và công việc hành chính không cần thiết. Qua đó, thầy cô có đủ thời gian quan tâm đến từng học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục.

“Nơi nào chưa thực hiện đúng, đủ, chưa thực hiện tốt điều đó thì chẳng những công việc của nhà giáo còn tiếp tục gian nan, vất vả mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả học tập, rèn luyện của học sinh,” Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh.

Lễ tuyên dương là sự ghi nhận, động viên, khích lệ với các thầy cô. (Ảnh: Vietnam+)

Nhân dịp này, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng bày tỏ sự tri ân đối với những nhà giáo chưa một lần được xướng tên nhưng vẫn lặng lẽ, tận tụy với nghề. Từ bản làng vùng cao, biên giới, hải đảo đến đồng bằng, đô thị; từ lớp học còn nhiều thiếu thốn đến giảng đường, phòng thí nghiệm hiện đại, dù hoàn cảnh khác nhau, các thầy cô đều gặp nhau ở lòng yêu nghề, tình thương học trò và trách nhiệm với tương lai đất nước.

Có những thành tựu được ghi nhận bằng công trình, giải thưởng, nhưng cũng có những dấu ấn lặng thầm được thể hiện qua sự tiến bộ từng ngày của học sinh. Đó cũng là cách vinh quang của người thầy được gửi gắm và tiếp nối trong mỗi thế hệ học trò.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng mong muốn các nhà giáo được tuyên dương tiếp tục lan tỏa tinh thần đổi mới, lòng yêu nghề, tình thương học trò; truyền cảm hứng cho đồng nghiệp và cộng đồng, đồng thời đóng góp kinh nghiệm thực tiễn vào quá trình hoàn thiện chính sách giáo dục. Mỗi nhà giáo sẽ tiếp tục là tấm gương tận tụy, hết lòng vì học sinh và sự nghiệp giáo dục, được học sinh, phụ huynh, đồng nghiệp, nhà trường và xã hội ghi nhận, tôn vinh.

Thứ trưởng tin tưởng, với truyền thống hiếu học của dân tộc, tâm huyết và bản lĩnh của đội ngũ nhà giáo cùng sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội, giáo dục Việt Nam sẽ tiếp tục có những bước chuyển mạnh mẽ.

"Thành công của giáo dục không chỉ nằm ở những báo cáo hay con số mà còn hiện diện trong sự trưởng thành của mỗi học trò, niềm tin của phụ huynh, xã hội và niềm vui được làm nghề của các thầy cô," Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nói./.

Những người thầy “thắp lửa,” gieo ước mơ cho học trò vùng khó Mỗi ngày, cô giáo Nguyễn Thị Vân Nhi đi về 120km để dạy học trò, vượt qua con đèo Pê Ke hiểm trở. Điều giữ cho tay lái cô luôn vững vàng qua từng khúc cua dốc đứng chính là những ánh mắt của học trò.