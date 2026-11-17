Tối 17/11, tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Thành đoàn Hà Nội tổ chức Lễ tuyên dương Nhà giáo trẻ tiêu biểu năm 2026. Đây là hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2026); ghi nhận những đóng góp nổi bật của đội ngũ nhà giáo trẻ trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và hoạt động vì cộng đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Đào Đức Việt nhấn mạnh, dân tộc Việt Nam có truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo, luôn đề cao vai trò của người thầy. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Những người thầy giáo tốt là những anh hùng vô danh.” Lời dạy của Người thể hiện sự trân trọng đối với những cống hiến thầm lặng của các thế hệ nhà giáo trong sự nghiệp trồng người. Giải thưởng Nhà giáo trẻ tiêu biểu là sự ghi nhận, biểu dương của tổ chức Đoàn đối với những giáo viên, giảng viên trẻ có thành tích xuất sắc trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học; có phẩm chất đạo đức mẫu mực, tích cực tham gia các hoạt động xã hội và cống hiến cho cộng đồng.

Theo Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội, trong bối cảnh khoa học, công nghệ phát triển mạnh mẽ, đội ngũ nhà giáo trẻ cần tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, không ngừng học tập, đổi mới phương pháp giảng dạy, tích cực ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong hoạt động giáo dục; đồng thời giữ gìn phẩm chất, đạo đức, tâm huyết và những giá trị nhân văn của nghề giáo. Người thầy ngày nay không chỉ truyền đạt tri thức mà còn phải đóng vai trò dẫn dắt, truyền cảm hứng, khơi dậy tư duy sáng tạo và đồng hành cùng học sinh, sinh viên. Thành đoàn Hà Nội sẽ tiếp tục tạo môi trường để nhà giáo trẻ giao lưu, học hỏi, phát huy năng lực, lan tỏa các sáng kiến, mô hình hiệu quả, góp phần xây dựng thế hệ trẻ Thủ đô giàu tri thức, bản lĩnh và khát vọng cống hiến.

Chia sẻ tại chương trình, Thạc sỹ Nguyễn Thị Ngọc Dung, giảng viên Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học Luật Hà Nội bày tỏ niềm vinh dự khi được ghi nhận, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục học hỏi, đổi mới, sáng tạo và nỗ lực đóng góp cho sự nghiệp giáo dục.

Chung quan điểm, cô Nguyễn Thị Hoa, Giáo viên-Tổng phụ trách Đội trường Trung học cơ sở Xuân Đỉnh (phường Xuân Đỉnh) chia sẻ, thời gian tới, cô sẽ tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong giáo dục, đồng thời chú trọng khơi dậy niềm đam mê khoa học, phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh.

Cùng với tập thể giáo viên nhà trường, cô sẽ tích cực triển khai các hoạt động giáo dục STEM, nghiên cứu khoa học kỹ thuật, tổ chức sân chơi trí tuệ và hoạt động trải nghiệm, góp phần xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, hạnh phúc, nơi mỗi học sinh được phát huy năng lực và theo đuổi đam mê. Theo cô Nguyễn Thị Hoa, thành quả lớn nhất của người thầy không chỉ là những danh hiệu đạt được mà còn là sự tiến bộ và trưởng thành của mỗi học trò.

Năm 2026, Ban Tổ chức tiếp nhận 152 hồ sơ do các đơn vị trực thuộc giới thiệu. Qua quá trình xét chọn, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội quyết định trao Bằng khen “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp thành phố cho 30 cá nhân có thành tích xuất sắc. Trong số này có 2 nhà giáo bậc mầm non, 5 nhà giáo bậc tiểu học, 8 nhà giáo bậc trung học cơ sở, 4 nhà giáo bậc trung học phổ thông và 11 giảng viên đại học.

Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội Đào Đức Việt trao Bằng khen cho các nhà giáo trẻ. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Đáng chú ý, thành phố Hà Nội có 10 nhà giáo trẻ được tuyên dương cấp Trung ương năm 2026, gồm 1 nhà giáo bậc tiểu học, 1 nhà giáo bậc trung học cơ sở, 2 giảng viên cao đẳng và 6 giảng viên đại học. Các cá nhân được tuyên dương đều có nhiều nỗ lực, sáng kiến trong công tác chuyên môn, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo vào hoạt động giáo dục. Nhiều nhà giáo còn đảm nhiệm vai trò cán bộ Đoàn, Đội, Hội nòng cốt tại cơ sở, đóng góp tích cực cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô.

Thông qua hoạt động tuyên dương, Thành đoàn Hà Nội tiếp tục khẳng định vai trò trong phát hiện, bồi dưỡng và biểu dương những nhà giáo trẻ có thành tích xuất sắc; tạo động lực để đội ngũ nhà giáo trẻ phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của Thủ đô./.

Hà Nội đề xuất tặng danh hiệu nhân dân, nhà giáo ưu tú cho 89 nhà giáo Hà Nội đã trình Hội đồng xét tặng cấp Nhà nước đề nghị xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân cho 4 cá nhân và xét tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú cho 85 cá nhân.