Bộ Giáo dục và Đào tạo tôn vinh 335 nhà giáo tiêu biểu nhân dịp 20/11

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết năm nay, Bộ xét chọn, tôn vinh 335 nhà giáo tiêu biểu đại diện cho các cấp học, trình độ đào tạo, loại hình cơ sở giáo dục, trong đó có 21 nhà giáo là người dân tộc thiểu số.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng xét chọn 70 nhà giáo tiêu biểu nhất đại diện các nhà giáo được tuyên dương tham dự Lễ kỷ niệm và tuyên dương tại Hà Nội, và chương trình gặp mặt Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội.

Từ năm 2017 đến nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xét chọn, tôn vinh 2.206 nhà giáo tiêu biểu. Chương trình nhằm ghi nhận những tấm gương tận tụy, sáng tạo, tạo động lực chia sẻ kinh nghiệm và nhân rộng công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, quản trị cơ sở giáo dục hiệu quả. Mỗi nhà giáo được tôn vinh là một câu chuyện riêng về lòng yêu nghề, tình thương học trò, sự tận tụy và khát vọng cống hiến.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, những thầy, cô được vinh danh chỉ là đại diện cho đội ngũ đông đảo nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trên mọi miền Tổ quốc. Còn rất nhiều thầy giáo, cô giáo chưa từng xuất hiện trên sân khấu tuyên dương, vẫn ngày ngày đến lớp, chăm lo cho học trò, chuẩn bị từng bài giảng, nghiên cứu, hướng dẫn, sẻ chia với học sinh và cộng đồng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh những nỗ lực đó khó quy thành một giải thưởng hay chỉ tiêu thành tích, nhưng chính sự tận tụy thường ngày ấy góp phần giữ vững chất lượng giáo dục, nhất là ở những nơi điều kiện dạy học chưa thuận lợi. Bởi vậy, việc vinh danh 335 nhà giáo năm 2026 cũng mang ý nghĩa tri ân rộng lớn đối với toàn thể những người đang làm nghề dạy học.

Lễ kỷ niệm và tuyên dương Nhà giáo tiêu biểu năm 2026 sẽ được Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức trang trọng tại Hà Nội vào ngày 19/11. Chương trình nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật của các thầy cô, đặt việc chăm lo cho đội ngũ và tạo điều kiện vào vị trí trọng tâm để những người thầy yên tâm cống hiến với nghề. Sự kiện cũng nhằm tiếp tục lan tỏa sự tôn trọng đối với nghề giáo trong toàn xã hội, khuyến khích các gia đình, cộng đồng và các cấp quản lý đồng hành cùng nhà trường./.

Thủ tướng Chính phủ gửi lời tri ân sâu sắc tới toàn thể các thế hệ nhà giáo Chiều 15/11, nhân kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Thủ tướng gặp mặt 60 nhà giáo là cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên, giáo viên đại diện cho 173 cá nhân tiêu biểu được vinh danh năm 2025.