Thanh Hóa đầu tư hơn 2.469 tỷ đồng phát triển giáo dục vùng biên

Những ngày qua, tại khu vực biên giới Việt-Lào, tỉnh Thanh Hóa đang tập trung chỉ đạo các nhà thầu và đơn vị liên quan khẩn trương thi công 10 dự án xây dựng Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới với tổng vốn đầu tư hơn 2.469 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, các hạng mục xây mới phải hoàn thành trước ngày 15/6/2027, các hạng mục cải tạo hoàn thành trước ngày 15/8/2027, đưa cả 10 trường vào sử dụng từ năm học 2027-2028.

Khẩn trương thi công, bảo đảm tiến độ

Tại xã biên giới Mường Mìn, ngay sau khi Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Mường Mìn với tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng, diện tích hơn 34.452 m², Ủy ban Nhân dân xã đã thành lập các tổ công tác, phối hợp với các đoàn thể tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận, bàn giao đất thực hiện dự án. Phương án bồi thường cho 12 hộ dân bị ảnh hưởng đã được phê duyệt. Các hộ đã nhận tiền bồi thường, thu hoạch cây cối, hoa màu, di chuyển tài sản để bàn giao mặt bằng.

Sau khi tiếp nhận mặt bằng, Tổng Công ty cổ phần Miền Trung đã huy động 30-40 cán bộ, kỹ sư, công nhân cùng nhiều phương tiện, máy móc, thiết bị triển khai san gạt, tạo mặt bằng thi công. Các nhà thầu đang tranh thủ thời tiết thuận lợi, tập trung nhân lực, thiết bị để bảo đảm tiến độ công trình.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Mìn Trịnh Văn Triệu, dự án có ý nghĩa quan trọng đối với người dân địa phương. Khi hoàn thành, công trình sẽ tạo cơ sở vật chất đồng bộ, giúp giáo viên và học sinh được giảng dạy, học tập, sinh hoạt trong môi trường an toàn, khang trang hơn; góp phần thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa miền xuôi và miền núi, tạo nguồn nhân lực cho địa phương. Xã sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công.

Tại xã biên giới Sơn Điện, dự án xây dựng Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Sơn Điện được triển khai tại bản Na Lộc với tổng mức đầu tư khoảng 200 tỷ đồng.

Các hạng mục xây mới gồm nhà lớp học, nhà hiệu bộ, phòng học bộ môn, khu nội trú, bán trú và trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập.

Ngay sau khi được bàn giao mặt bằng, chủ đầu tư đã chỉ đạo nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị và vật tư phục vụ thi công.

Trước tình hình thời tiết mưa thất thường, nhà thầu chủ động tăng cường nhân lực, máy móc, linh hoạt điều phối vật tư và điều chỉnh kế hoạch thi công, quyết tâm bảo đảm tiến độ.

Ông Phạm Quang Tồn, Chỉ huy trưởng công trường, Công ty cổ phần Xây dựng và Vận tải Việt Tiến cho biết, sau khi ký hợp đồng thi công, các nhà thầu đã huy động tối đa nhân lực, máy móc.

Hiện địa phương đã bàn giao mặt bằng để triển khai 3 dãy nhà gồm nhà lớp học, nhà hiệu bộ và nhà nội trú học sinh số 2. Liên danh nhà thầu đang tổ chức thi công 3 ca mỗi ngày, tranh thủ thời tiết tạnh ráo, phấn đấu vượt tiến độ được chủ đầu tư giao.

Đầu tư đồng bộ hạ tầng giáo dục vùng biên

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, đầu tháng 9/2026, tỉnh đã phê duyệt 10 dự án trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền, gồm: Hiền Kiệt, Mường Mìn, Sơn Điện, Trung Lý, Pù Nhi, Nhi Sơn, Tam Chung, Tén Tằn, Quang Chiểu và Mường Chanh.

Công trường thi công dự án trường Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Mường Mìn, Thanh Hóa. (Ảnh: Nguyễn Nam/TTXVN)

5 trường được xây dựng mới hoàn toàn tại các xã Sơn Điện, Tam Chung, Mường Mìn, Tén Tằn và Hiền Kiệt; 5 dự án còn lại triển khai tại vị trí trường cũ, kết hợp cải tạo cơ sở vật chất hiện có, xây mới các hạng mục và mở rộng diện tích trường học.

Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thanh Hóa, đến nay, cả 10 dự án đã được triển khai, cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao cho nhà thầu thi công.

Tại những khu vực đã có mặt bằng, các nhà thầu đang tập trung nhân lực, máy móc, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ. Chủ đầu tư phối hợp với nhà thầu và chính quyền địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng, tổ chức thi công và kiểm soát chất lượng công trình.

Ông Trần Văn Dương, Phó Trưởng phòng Điều hành dự án 1, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thanh Hóa cho biết, việc xây dựng các trường nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở không chỉ tạo môi trường học tập, sinh hoạt thuận lợi cho học sinh vùng biên mà còn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, tạo nguồn cán bộ là người địa phương. Hiện các dự án đang được triển khai tích cực; các nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị, tăng ca để bảo đảm tiến độ theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh, phấn đấu hoàn thành và bàn giao công trình đúng tiến độ./.

Bảo đảm tuyệt đối an toàn trong xây dựng trường liên cấp tại các xã biên giới Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh phải bảo đảm tuyệt đối an toàn trong thời gian vừa dạy học vừa thi công trường liên cấp; không đưa hạng mục chưa đủ điều kiện, chưa nghiệm thu vào sử dụng.