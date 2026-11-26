Gắn đào tạo nghề với phát triển sinh kế, Trường Trung học nghề Đông Nam Nghệ An phối hợp với Hợp tác xã Dệt thổ cẩm Hoa Tiến, xã Châu Tiến, tổ chức lớp thêu, dệt thổ cẩm cho người dân.

Ngày 5/11/2026, Trường Trung học nghề Đông Nam Nghệ An phối hợp với Hợp tác xã Dệt thổ cẩm Hoa Tiến tổ chức lớp học thêu, dệt thổ cẩm tại xã Châu Tiến.

Dưới sự hướng dẫn trực tiếp của các nghệ nhân, học viên được thực hành sử dụng khung cửi, phối màu, tạo hoa văn và hoàn thiện sản phẩm, từng bước nâng cao kỹ năng để ứng dụng vào sản xuất.

Hoạt động tiếp nối các lớp truyền nghề tại địa phương, góp phần nâng cao kỹ năng, tạo việc làm và phát huy nghề truyền thống của đồng bào dân tộc Thái.

Hoạt động đào tạo nghề dệt thổ cẩm tại địa phương đã được duy trì qua nhiều năm. Năm 2025, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Nghệ An cũng tổ chức các lớp truyền nghề tại bản Hoa Tiến, thời gian đào tạo 3 tháng.

Cũng trong năm này, với sự hỗ trợ của Liên minh Hợp tác xã tỉnh, 200 học sinh được đào tạo, làm quen với nghề dệt truyền thống. Hiện Hợp tác xã Dệt thổ cẩm Hoa Tiến có 50 thành viên, thu nhập từ nghề dệt khoảng 2,5-4 triệu đồng/người/tháng.

Các sản phẩm như khăn, túi, ví, quần áo và đồ thủ công góp phần tạo việc làm cho phụ nữ dân tộc Thái. Việc tiếp tục đào tạo, truyền nghề được kỳ vọng bổ sung lực lượng lao động có tay nghề, đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất.

Ở quy mô toàn tỉnh, Nghệ An đã hỗ trợ đào tạo nghề cho gần 9.000 lao động dân tộc thiểu số và người Kinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo thông qua dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp, giải quyết việc làm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, mở rộng cơ hội việc làm và phát triển sinh kế bền vững./.