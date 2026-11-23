Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến dự thảo thông tư ban hành danh mục ngành, nghề đào tạo nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; ngành, nghề đào tạo khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu.

Theo đó, danh sách các ngành nghề đào tạo nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm có nhiều điều chỉnh so với trước đây. Nhiều lĩnh vực, số lượng ngành nghề trong nhóm này được thu hẹp lại trong khi một số khác được mở rộng hơn.

Nhóm ngành nghệ thuật trình diễn thu hẹp từ 23 ngành xuống chỉ còn hai ngành là Nghệ thuật biểu diễn xiếc và Diễn viên múa; nhóm ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí giảm từ 8 ngành xuống còn 5 ngành; nhóm ngành công nghệ sản xuất giảm từ 19 ngành xuống còn 12 ngành; nhóm ngành công nghệ kỹ thuật mỏ giảm từ 11 ngành xuống còn 5 ngành; nhóm ngành kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật từ 30 ngành xuống 15 ngành…

Danh sách này bổ sung nhiều ngành thuộc khối quân sự. Đặc biệt, thông tư bổ sung danh mục các ngành nghề đào tạo trình độ sơ cấp thay vì chỉ trình độ trung cấp và cao đẳng như trước đây.

Theo Nghị định số 238/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, các nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được giảm 70% học phí.

Dưới đây là danh mục ngành, nghề đào tạo nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo dự thảo thông tư:

Bộ GD-ĐT yêu cầu rà soát, chấn chỉnh thực hiện quy định về học phí đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học rà soát việc thu học phí đảm bảo đúng quy định, không bắt buộc sinh viên đóng gộp nhiều tháng.