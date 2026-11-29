Ngày 29/11, tại Cần Thơ, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Công an tổ chức lễ tổng kết, trao giải Hội thi chuyên môn, nghiệp vụ giáo dục phòng, chống ma túy dành cho cán bộ quản lý, giáo viên phổ thông cấp toàn quốc năm 2026.

Với gần 130.000 cán bộ quản lý, giáo viên tham gia vòng thi cấp tỉnh, hội thi góp phần khẳng định vai trò của ngành Giáo dục trong công tác phòng ngừa ma túy, đồng thời tạo diễn đàn chia sẻ, nhân rộng những phương pháp giáo dục thiết thực nhằm bảo vệ học sinh trước các nguy cơ từ tệ nạn này.

Kết quả, Ban Tổ chức trao giải cho các tác phẩm xuất sắc ở cả ba cấp học. Mỗi cấp học có một giải Nhất, hai giải Nhì, ba giải Ba và bốn giải Khuyến khích.

Ba giải Nhất thuộc về cô giáo Hoàng Thị Liên, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nùng Trí Cao, tỉnh Cao Bằng; cô giáo Bùi Thị Trang, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Đắk Long, tỉnh Quảng Ngãi; thầy giáo Ngô Lữ Thanh, Trường Trung học phổ thông Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

Hội thi là hoạt động trong khuôn khổ triển khai Chương trình Quốc gia về ma túy giai đoạn 2026-2030, hướng tới nâng cao kiến thức pháp luật, năng lực chuyên môn và kỹ năng tổ chức giáo dục phòng, chống ma túy cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; qua đó, lựa chọn những sản phẩm có chất lượng, khả năng vận dụng vào thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục trong nhà trường.

Không chỉ là hoạt động nâng cao kiến thức cho từng cá nhân, hội thi còn tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục trao đổi kinh nghiệm, phương pháp tổ chức hoạt động tuyên truyền, giáo dục phù hợp với đặc điểm tâm lý, nhận thức của học sinh ở từng lứa tuổi.

Theo Ban tổ chức, phòng, chống ma túy không phải là nhiệm vụ riêng của một cấp học, một cơ sở giáo dục hay một nhóm đối tượng mà cần được triển khai thường xuyên, liên tục và có sự kết nối đồng bộ trong toàn ngành; trong đó, nhà trường giữ vai trò quan trọng trong việc trang bị kiến thức pháp luật, hình thành kỹ năng phòng ngừa, khả năng nhận diện nguy cơ và xây dựng lối sống lành mạnh cho học sinh. Nội dung giáo dục cần được thiết kế phù hợp với từng cấp học.

Giáo viên các tỉnh, thành trong cả nước tham dự Hội thi nghiệp vụ giáo dục phòng, chống ma túy cấp toàn quốc năm 2026.. (Ảnh: Ánh Tuyết/TTXVN)

Đối với học sinh tiểu học, chú trọng hình thành nhận thức ban đầu về hành vi an toàn, kỹ năng nhận biết và tránh xa những nguy cơ không phù hợp. Ở cấp trung học cơ sở, tăng cường kỹ năng từ chối, ứng xử trước sự lôi kéo của bạn bè và tác động từ môi trường mạng.

Đối với học sinh trung học phổ thông, tập trung nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức trách nhiệm công dân, năng lực nhận diện các thủ đoạn lôi kéo và chủ động phòng tránh nguy cơ liên quan đến ma túy. Kết quả hội thi là sự ghi nhận nỗ lực tìm tòi, sáng tạo và đầu tư nghiêm túc của đội ngũ nhà giáo, đồng thời thể hiện sự quan tâm, hỗ trợ của các cơ quan quản lý và cơ sở giáo dục.

Ban tổ chức đề nghị các sở Giáo dục và Đào tạo, nhà trường tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác phòng, chống ma túy; đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức tuyên truyền, giáo dục pháp luật; tăng cường phối hợp giữa ngành Giáo dục với lực lượng Công an, gia đình và cộng đồng. Những mô hình, cách làm hiệu quả và kinh nghiệm chuyên môn được chia sẻ tại hội thi cần tiếp tục được vận dụng, nhân rộng trong thực tiễn.

Các thí sinh đoạt giải chụp ảnh lưu niệm với Ban Tổ chức. (Ảnh: Ánh Tuyết/TTXVN)

Qua đó, mỗi cán bộ quản lý, giáo viên trở thành hạt nhân tích cực trong tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy tại địa phương, đơn vị; góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, chủ động phòng ngừa tệ nạn ma túy ngay từ trường học.

Hội thi được phát động từ ngày 31/8/2026, triển khai qua hai vòng thi cấp tỉnh và cấp toàn quốc.

Theo báo cáo tổng hợp trên hệ thống giám sát chương trình của Bộ Công an, tính đến ngày 15/11/2026, có 129.779 cán bộ quản lý, giáo viên phổ thông của 34 tỉnh, thành phố tham gia vòng thi cấp tỉnh.

Ở vòng thi toàn quốc, Ban tổ chức tiếp nhận 510 bài dự thi, chia đều cho ba cấp học tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông (170 bài/cấp)./.

Tổ chức chương trình Tuổi trẻ nói không với ma túy tại 12 tỉnh, thành phố Nội dung tập trung vào nhận diện các loại ma túy, nhất là ma túy tổng hợp, ma túy núp bóng dưới dạng thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử; phương thức, thủ đoạn dụ dỗ, lôi kéo của tội phạm.