Lễ khánh thành thư viện và tiếp nhận công trình thuộc dự án “Thiết kế và nâng cấp nội thất Thư viện Nhà trường” do Cơ quan Hợp tác và Điều phối Thổ Nhĩ Kỳ (TİKA) tài trợ cho Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội vừa diễn ra hôm nay, 29/11.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành, mở biển tên thư viện và trực tiếp tham quan công trình.

Được hiện thực hóa từ cam kết hợp tác ký kết vào tháng 5/2026, dự án đã cải tạo khoảng 220 m² không gian thư viện tại Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, nội thất hiện đại, giá sách, khu vực học tập cá nhân và làm việc nhóm cùng màn hình tương tác thông minh và nhiều trang thiết bị công nghệ. Không gian mở này phục vụ trực tiếp nhu cầu tra cứu học liệu số, nghiên cứu đa ngôn ngữ của sinh viên sau giờ lên lớp, đồng thời hỗ trợ giảng viên cập nhật kiến thức chuyên môn và xây dựng bài giảng.

Phát biểu tại buổi lễ, ngài Korhan Kemik, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam khẳng định đầu tư cho giáo dục là phương thức đầu tư cho tương lai bền vững nhất. Nhấn mạnh vai trò của công trình trong thời đại công nghệ, Đại sứ Korhan Kemik cho rằng giá trị đích thực của một thư viện không nằm ở số lượng đầu sách trên kệ, mà nằm ở những tư duy được khai mở.

Ngài Korhan Kemik – Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Vietnam+)

“Trí tuệ nhân tạo đang tái định hình cuộc sống của chúng ta, và việc tiếp cận thông tin trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, tiếp cận nhiều thông tin hơn không đồng nghĩa với việc thấu hiểu sâu sắc hơn. Điều ngày càng trở nên cốt yếu chính là cách chúng ta đánh giá thông tin, chắt lọc ý nghĩa và vận dụng chúng một cách hữu ích. Suy cho cùng, giáo dục không chỉ đơn thuần là đi tìm những câu trả lời đúng, mà còn là học cách đặt ra những câu hỏi đúng”, Đại sứ Korhan Kemik chia sẻ.

Khẳng định quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam đang tiếp tục phát triển trên nhiều lĩnh vực, đại sứ Korhan Kemik cho rằng sức mạnh của mối quan hệ giữa hai quốc gia không thể chỉ được đo lường bằng các con số thương mại, các chuyến thăm chính thức hay các hiệp định mà phải được đo lường bằng những thay đổi tích cực mà mối quan hệ ấy mang lại cho đời sống của nhân dân và việc khánh thành thư viện là minh chứng sống động.

Cùng quan điểm này, đại diện Cơ quan Hợp tác và Điều phối Thổ Nhĩ Kỳ (TİKA) khẳng định đơn vị luôn đặt con người, nhu cầu địa phương và tính bền vững làm trọng tâm, đặc biệt coi trọng lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Thành công thực sự của dự án sẽ được thể hiện qua hiệu quả khai thác và sử dụng thư viện của sinh viên.

Các đại biểu thực hiện nghi thức mở biển tên thư viện. (Ảnh: Vietnam+)

Bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ và TİKA, Tiến sỹ Trịnh Thị Thu Hà – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội khẳng định công trình là minh chứng sinh động của thông điệp “Từ trái tim nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ,” giúp nhà trường từng bước hiện thực hóa tầm nhìn xây dựng “trung tâm tri thức quốc tế”.

Theo bà Hà, với một cơ sở giáo dục nghề nghiệp, nhiều câu hỏi của sinh viên bắt đầu từ chính giờ thực hành. Một bài tập xây dựng sản phẩm du lịch, một món ăn trong bếp thực hành hay một phương án kinh doanh, truyền thông đều đòi hỏi người học phải tìm thêm dữ liệu, tìm hiểu tập quán văn hóa và đối chiếu thực tế. Giá trị của công trình sẽ tiếp tục được bồi đắp qua những hoạt động diễn ra mỗi ngày tại thư viện, nơi mỗi sinh viên tìm thấy tài liệu để phát triển ý tưởng, giảng viên có thêm nguồn tham khảo cho bài giảng, và nguồn lực hợp tác quốc tế thực sự đi vào đời sống học tập.

“Nhà trường cam kết trân trọng, gìn giữ, quản lý và khai thác hiệu quả công trình, phát triển nơi đây thành một không gian tri thức thực sự có sức sống, mang lại những giá trị thiết thực và bền vững cho nhiều thế hệ người học,” Tiến sỹ Trịnh Thị Thu Hà nhấn mạnh.

Nhân dịp này, đại diện các đại sứ quán và đơn vị đối tác đã trao tặng nhiều đầu sách cho thư viện, góp phần bổ sung nguồn tài liệu phục vụ học tập và tìm hiểu về các quốc gia, nền văn hóa./.

Khoa học công nghệ là trụ cột hợp tác triển vọng giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng hội đàm với Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, đề xuất nhiều định hướng thúc đẩy nâng tầm quan hệ song phương, mở rộng hợp tác trên lĩnh vực như khoa học công nghệ, chuyển đổi số.