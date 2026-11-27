Các vấn đề về thực trạng giáo dục và giải pháp nào để khắc phục các tồn tại, thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, đưa Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị vào cuộc sống là vấn đề được các chuyên gia tập trung thảo luận tại Hội thảo Giáo dục năm 2026 với chủ đề “Cơ chế, chính sách và nguồn lực thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.”

Hội thảo do Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tại Nhà Quốc hội, diễn ra ngày 27/11, với sự tham dự của 150 đại biểu.

Hội thảo được tổ chức trong bối cảnh giáo dục và đào tạo tiếp tục được Đảng, Nhà nước xác định là quốc sách hàng đầu, có vai trò quyết định đối với phát triển nguồn nhân lực, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài và tạo động lực phát triển đất nước. Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đã xác định những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mang tính chiến lược, đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy, hoàn thiện thể chế, đổi mới quản trị, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tạo chuyển biến thực chất trong phát triển giáo dục và đào tạo.

Đưa chính sách vào cuộc sống

Phát biểu khai mạc hội thảo, Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nhận định việc thể chế hóa Nghị quyết 71 đã được triển khai mạnh mẽ nhưng đột phá phát triển giáo dục và đào tạo phải được đo bằng kết quả thực tế: chất lượng, hiệu quả giáo dục được nâng lên; cơ hội học tập, phát triển toàn diện được mở rộng cho mọi người; nhà giáo được tôn trọng, đãi ngộ xứng đáng; nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, sau gần một năm triển khai Nghị quyết 71, dù đã đạt nhiều kết quả tích cực nhưng vẫn còn những hạn chế như văn bản quy định chi tiết còn chậm, nhất là các quy định về tiền lương, phụ cấp nhà giáo; tình trạng thiếu giáo viên và mất cân đối về cơ cấu, phân bổ đội ngũ giữa các môn học, cấp học, địa bàn vẫn chưa được khắc phục.

Vấn đề đặt ra hiện nay là làm thế nào để khung khổ pháp lý đã được thiết lập sớm phát huy hiệu quả, tạo chuyển biến thực chất trong thực tiễn; những khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ ở khâu nào, bằng cơ chế, giải pháp gì và thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan nào.

“Khoảng cách cần rút ngắn hôm nay không chỉ là giữa chủ trương và pháp luật, mà quan trọng hơn là giữa pháp luật và lớp học. Đưa chính sách từ nghị trường đến được từng nhà trường, từng thầy cô, từng học sinh, đó là đích đến của hội thảo,” Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu khai mạc hội thảo. (Ảnh: quochoi.vn)

Theo đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận về các vấn đề chính: hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả thực thi và đổi mới quản trị giáo dục; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và bảo đảm công bằng trong giáo dục; cơ chế tài chính, đầu tư và hiệu quả đầu tư; phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; gắn đào tạo với nhu cầu phát triển nhân lực và xây dựng hệ thống giáo dục mở, linh hoạt.

Nhận diện và tháo gỡ điểm nghẽn

Với mục tiêu nhận diện đúng những điểm nghẽn, đề xuất các giải pháp cụ thể, khả thi, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh yêu cầu các đại biểu tập trung đi thẳng vào vấn đề, làm rõ nguyên nhân, xác định thẩm quyền, trách nhiệm, nguồn lực và điều kiện thực hiện; những vấn đề còn có ý kiến khác nhau cần được trao đổi thẳng thắn, khoa học và xây dựng.

Hội thảo gồm hai phiên làm việc. Phiên buổi sáng, hội thảo tập trung chuyên sâu và thảo luận về quan điểm, đường lối của Đảng và định hướng đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Các vấn đề cụ thể được đề cập như kịp thời thể chế chính sách về giáo dục; phát triển mô hình trung học nghề; đổi mới công tác thi, kiểm tra, đánh giá; đột phá phát triển giáo dục đại học; đổi mới cơ chế tài chính giáo dục; nguồn lực cho thu hút nhân tài; nhu cầu nhân lực quốc gia cho giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Phiên buổi chiều, hội thảo nghe báo cáo tình hình thực hiện chính sách và nguồn lực cho phát triển giáo dục và đào tạo của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; báo cáo của Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội. Tiếp đó, các đại biểu trình bày tham luận chuyên sâu và thảo luận về vấn đề rà soát và đổi mới chương trình giáo dục phổ thông 2018 và sách giáo khoa; vấn đề giáo dục đạo đức, lối sống đối với học sinh; việc thực hiện đề án xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp; vấn đề để tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học; đổi mới đào tạo nguồn nhân lực cho các công nghệ chiến lược; mô hình trường nghề gắn kết với doanh nghiệp.

Hội thảo đã nhận được sự quan tâm của các cơ quan, tổ chức, chuyên gia, nhà khoa học và các cơ sở giáo dục, đào tạo, doanh nghiệp với 68 bài tham luận có nội dung phong phú, đề cập nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển giáo dục và đào tạo. Các tham luận được tiếp cận từ góc độ quản lý nhà nước, thực tiễn tổ chức thực hiện tại địa phương, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp và nghiên cứu của các chuyên gia, nhà khoa học.

Thông qua các tham luận và ý kiến thảo luận, hội thảo tập trung làm rõ những vấn đề có tính liên ngành, liên thông giữa các cấp học, trình độ đào tạo; mối quan hệ giữa hoàn thiện thể chế, đổi mới quản trị và bảo đảm nguồn lực; trách nhiệm của Nhà nước, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp và xã hội trong phát triển giáo dục và đào tạo. Trọng tâm là xác định những cơ chế, chính sách cần đổi mới và các điều kiện bảo đảm để chủ trương đột phá phát triển giáo dục và đào tạo được triển khai đồng bộ, hiệu quả, tạo chuyển biến thực chất.

Ban tổ chức dự kiến tổng hợp các ý kiến, kiến nghị, đề xuất tại hội thảo để phục vụ hoạt động lập pháp, giám sát của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội đồng thời chuyển tới các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, xem xét trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách phát triển giáo dục và đào tạo.

Hội thảo Giáo dục năm 2026 kỳ vọng sẽ góp phần làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra đối với đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; đánh giá thực chất việc triển khai các chủ trương, chính sách về giáo dục và đào tạo; nhận diện những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong quá trình thực hiện; từ đó đề xuất giải pháp thiết thực, khả thi nhằm nâng cao hiệu quả thực thi chính sách, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tạo đột phá trong phát triển giáo dục và đào tạo./.

Từ Nghị quyết 71-NQ/TW đến yêu cầu đổi mới toàn diện đào tạo nhân lực nghề Nghị quyết số 71-NQ/TW nhấn mạnh việc hoàn thiện thể chế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng hạ tầng hiện đại là những giải pháp then chốt.