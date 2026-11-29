Tính đến 27/11, công tác thu thập mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sỹ, lấy mẫu hài cốt liệt sỹ, rà phá bom mìn ghi nhận nhiều kết quả nổi bật, tạo nền tảng quan trọng cho việc xác định danh tính liệt sỹ.

Sau 257 ngày triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm, tính đến ngày 27/11/2026, công tác thu thập mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sỹ, lấy mẫu hài cốt liệt sỹ và rà phá bom mìn đang ghi nhận nhiều kết quả nổi bật, tạo nền tảng quan trọng cho việc xác định danh tính liệt sỹ.

Theo báo cáo của Văn phòng Ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, tính đến ngày 27/11/2026 (ngày thứ 257/500 của “Chiến dịch 500 ngày đêm"), lực lượng công an đã thực hiện lấy mẫu thân nhân liệt sỹ đạt 319.371 mẫu.

Trong số này, đã phân tích 108.304 mẫu và đồng bộ vào cơ sở dữ liệu 99.418 mẫu, góp phần xây dựng nguồn dữ liệu phục vụ đối chiếu, giám định ADN./.