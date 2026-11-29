Ngày 28/11/2026, lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tìm kiếm, quy tập thêm 13 hài cốt liệt sỹ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.
Như vậy, từ ngày 23/6 đến hết ngày 28/11/2026, các lực lượng đã quy tập được 1.166 hài cốt liệt sỹ tại khu vực này./.
Quy tập được 30 hài cốt liệt sỹ trong 1 ngày tại Công viên Lê Thị Riêng
Ngày 21/11, Đội K 74 mở rộng diện tích khai quật khu B của Công viên văn hóa Lê Thị Riêng; xử lý hơn 630m3 đất và đã phát hiện, quy tập được 30 bộ hài cốt liệt sỹ, trong đó có 1 bộ kèm theo di vật.