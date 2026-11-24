Sáng 24/11, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946-24/11/2026).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Trong bài phát biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ: "Chọn ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam thể hiện sự trân trọng văn hóa, tạo điều kiện để Nhân dân tham gia đời sống văn hóa. Tôi mong các thế hệ gặp gỡ, tìm hiểu và thêm yêu văn hóa dân tộc trong dịp này. Gia đình cùng đọc sách, lớp học tìm hiểu di sản, cộng đồng cùng sinh hoạt nghệ thuật đều góp phần làm nên niềm vui ngày hội. Các hoạt động cần thiết thực, tiết kiệm, để người dân tự nguyện tham gia theo nhu cầu. Từ ngày hội hôm nay, hãy vun đắp thói quen tốt đẹp trong mỗi gia đình, nhà trường, cơ quan và cộng đồng. 80 năm sau Hội nghị lịch sử ấy, lời căn dặn của Bác về văn hóa soi đường vẫn nhắc chúng ta về trách nhiệm với tương lai dân tộc: Trao lại cho con cháu một đất nước giàu mạnh về kinh tế, đậm đà bản sắc văn hóa, vững vàng trước mọi thử thách, nơi người dân có đời sống tinh thần phong phú và sống với nhau nhân ái, nghĩa tình."

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đồng bào trong và ngoài nước cùng chăm lo văn hóa bằng trách nhiệm trong công việc, lòng nhân ái trong cách sống và khát vọng cống hiến cho đất nước. Hãy để những giá trị tốt đẹp của dân tộc được tiếp nối trong mỗi người, mỗi gia đình, mỗi cộng đồng, trở thành sức mạnh phi thường đưa Việt Nam phát triển phồn vinh, văn minh, hạnh phúc./.