Bất chấp cơn mưa sáng 24/11, đông đảo người dân Đà Nẵng và bạn trẻ đã đến Bảo tàng Điêu khắc Chăm tham quan miễn phí, trực tiếp trải nghiệm in tranh khắc gỗ họa tiết Champa trên giấy dó.

Sáng 24/11, nhân Ngày Văn hóa Việt Nam và kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 – 24/11/2026), Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng đồng loạt mở cửa miễn phí vé tham quan cho người dân và du khách cùng Bảo tàng Đà Nẵng và Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng.

Dù cơn mưa bất chợt khiến không gian in tranh khắc gỗ trên giấy dó phải chuyển từ sân vườn vào bên trong bảo tàng, lượng khách dự kiến vẫn tăng hơn 30% so với ngày thường, đạt khoảng 700 đến 800 lượt.

Tại khu vực trải nghiệm, người dân thành phố Đà Nẵng và các bạn trẻ tự tay quét màu lên ván gỗ chạm khắc hoa văn Champa, trải giấy dó thủ công và xoa đều bằng xơ mướp để hoàn thiện bản in mang về.

Nằm trong chuỗi hoạt động kéo dài từ ngày 18 đến 30/11/2026, sự kiện còn giới thiệu triển lãm ảnh "Sắc màu văn hóa các dân tộc thành phố Đà Nẵng" với 70 tác phẩm của 33 tác giả, tour ký họa di sản và biểu diễn trống Handpan./.