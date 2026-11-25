Chương trình nghệ thuật “Vũ Yến Thăng Long” sẽ ra mắt công chúng vào ngày 3/12 tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội), mở ra hành trình khám phá văn hóa Việt qua nghệ thuật, ẩm thực và các hoạt động tương tác, nơi khán giả không chỉ thưởng thức mà còn có cơ hội hòa mình vào không khí lễ hội truyền thống.

Mang thông điệp “Trẩy hội di sản, thưởng vị non sông,” chương trình do LOALOA Show phối hợp tổ chức cùng Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long-Hà Nội.

Chương trình dẫn dắt khán giả qua hành trình thưởng thức kéo dài 120 phút. Chín tiết mục nghệ thuật và tám món ăn sẽ được kết nối theo diễn tiến nội dung, tạo nên sự giao thoa giữa âm nhạc, chuyển động, hình ảnh và hương vị.

Khán giả có thể lựa chọn từ áo dài, áo tứ thân, áo Nhật Bình đến trang phục của các dân tộc, check in tại Hoàng thành Thăng Long. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chia sẻ về ý tưởng xây dựng chương trình, ông Phạm Đình Trung, đại diện Ban tổ chức LOALOA Show, cho biết: “Thay vì tham vọng kể trọn câu chuyện hàng nghìn năm văn hóa trong 120 phút, chúng tôi lựa chọn gợi mở những lát cắt. Một âm thanh, một chuyển động, một hình ảnh hay một hương vị có thể trở thành điểm khởi đầu để khán giả nhận ra, ghi nhớ và muốn khám phá sâu hơn về vùng đất mà họ đang đặt chân đến.”

Sân khấu được thiết kế theo hình tượng “Trời tròn đất vuông,” lấy cảm hứng từ quan niệm vũ trụ của người Việt xưa. Hình tròn tượng trưng cho sự trọn vẹn, đồng thời gợi nhắc tinh thần quây quần, sum họp trong đời sống văn hóa cộng đồng.

Đặc biệt, sân khấu không chỉ có cấu trúc 360 độ mà còn có khả năng xoay tròn, tạo nên những góc nhìn linh hoạt và tăng tính tương tác giữa nghệ sỹ với khán giả.

Người tham dự có thể thưởng thức các tiết mục từ nhiều góc độ khác nhau, đồng thời tận hưởng yến tiệc trong suốt chương trình. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trước khi đến Hà Nội, LOALOA Show đã giới thiệu hai chương trình tại Thành phố Hồ Chí Minh gồm “Việt Nam bừng sáng” và “Đan di sản, chạm cảm xúc.” Với “Vũ Yến Thăng Long,” đơn vị tiếp tục phát triển sản phẩm mang dấu ấn riêng, gắn với chiều sâu lịch sử và bản sắc văn hóa của Thủ đô.

Ông Phạm Đình Trung cho hay đây cũng là cách chương trình kỳ vọng góp một phần nhỏ vào dòng chảy chung của công nghiệp văn hóa Việt Nam: Đưa văn hóa đến gần hơn với đời sống, tạo thêm giá trị từ sáng tạo và mở rộng khả năng giới thiệu những câu chuyện Việt Nam tới công chúng quốc tế./.

Phát triển công nghiệp văn hóa từ sức sống của di sản và nghệ thuật Phát triển công nghiệp văn hóa từ di sản và nghệ thuật đặt ra yêu cầu vừa nâng cao năng lực sáng tạo, sản xuất và mở rộng thị trường, vừa gìn giữ những giá trị làm nên bản sắc.