Hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, chương trình “Tán Đa Show #5” tại trụ sở Báo Nhân Dân (Hà Nội) tối 21/11 mang đến không gian nghệ thuật đặc sắc, với sự góp mặt của ca sỹ Hoàng Thùy Linh, nhóm The Magma, Mủn Gỗ...

Chương trình lựa chọn âm nhạc làm ngôn ngữ kết nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa những giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ với tinh thần sáng tạo của người trẻ hôm nay.

Không chỉ mang đến những màn trình diễn nghệ thuật, chương trình còn mở ra một không gian trải nghiệm văn hóa gần gũi, nơi công chúng có thể cảm nhận những nét đẹp của văn hóa Việt qua giai điệu, ca từ và cách thể hiện mới mẻ của các nghệ sỹ.

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh tặng hoa các nghệ sỹ tham gia chương trình. (Ảnh: Thành Đạt)

Được tổ chức Dưới Tán đa hơn 300 năm tuổi trong khuôn viên Tòa soạn Báo Nhân Dân, Tán Đa Show tiếp tục khai thác sự giao thoa độc đáo giữa không gian di sản và nghệ thuật biểu diễn đương đại. Từ đó, chương trình góp phần đưa các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đến gần hơn với cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Mở đầu chương trình là màn trình diễn Flashmob sôi động, tạo nên bầu không khí khuấy động không gian phố đi bộ Hồ Gươm. Tiếp nối là phần biểu diễn của Lucy Trà My và Nhật Anh mang đến những giai điệu tươi sáng, giàu cảm xúc, khơi gợi tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào về vẻ đẹp Việt Nam.

Điểm nhấn của “Tán Đa Show #5” là sự hội tụ của những nghệ sỹ mang phong cách âm nhạc khác biệt nhưng cùng thể hiện tinh thần sáng tạo và dấu ấn văn hóa Việt trong các sản phẩm nghệ thuật (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Sự xuất hiện của ca sỹ Hoàng Thùy Linh - gương mặt nổi bật với hành trình theo đuổi âm nhạc đương đại mang đậm bản sắc dân tộc đã mang đến điểm nhấn đặc biệt cho đêm nhạc lần này. Thông qua cách khai thác các chất liệu dân gian kết hợp với âm nhạc hiện đại, nữ ca sỹ đã tạo nên những sản phẩm nghệ thuật có dấu ấn riêng, góp phần đưa hình ảnh văn hóa Việt tiếp cận gần hơn với khán giả trẻ.

The Magma mang đến nguồn năng lượng trẻ trung, hiện đại cùng những sáng tác giàu cảm xúc. Trong khi đó, Mủn Gỗ mang màu sắc âm nhạc riêng biệt với những sáng tác khai thác chất liệu văn hóa, âm hưởng dân gian và vẻ đẹp của các vùng miền Việt Nam.

Chương trình mang đến những giá trị văn hóa truyền thống giao thoa cùng hơi thở đương đại, góp phần lan tỏa tình yêu và niềm tự hào về bản sắc văn hóa Việt Nam đến đông đảo công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. (Ảnh: Thành Đạt)

Sự kết hợp của ba màu sắc âm nhạc trong cùng một đêm diễn hứa hẹn mang đến hành trình cảm xúc đa dạng, đồng thời thể hiện tinh thần của chương trình: Văn hóa không chỉ được lưu giữ trong ký ức mà còn tiếp tục được kế thừa, làm mới và lan tỏa trong đời sống hôm nay.

Thông qua sự kết hợp giữa những nghệ sỹ trẻ, những chất liệu văn hóa Việt và không gian biểu diễn mang dấu ấn lịch sử, chương trình mong muốn truyền tải thông điệp về một nền văn hóa luôn vận động và phát triển, nơi truyền thống trở thành nguồn cảm hứng cho những sáng tạo mới./.

Chương trình 'Tinh hoa văn hóa Việt Nam': Bức tranh âm nhạc dân tộc phong phú Được tổ chức đúng dịp Ngày Văn hóa Việt Nam, chương trình lựa chọn âm nhạc làm phương tiện kết nối những sắc thái văn hóa vùng miền, qua đó làm nổi bật sự thống nhất trong đa dạng của văn hóa dân tộc.