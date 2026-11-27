Ngày 27/11, tại Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị phối hợp Công ty Chiến Thắng Sài Gòn tổ chức khai mạc Lễ hội khinh khí cầu quốc tế Quảng Trị (QTHF 2026) với chủ đề: “Bay trên quê hương thanh bình.”

Lễ hội là hoạt động điểm nhấn nằm trong chuỗi các sự kiện của Lễ hội Vì hòa bình 2026.

Đây là lần đầu tiên tỉnh tổ chức lễ hội khinh khí cầu quốc tế, hứa hẹn trở thành sự kiện văn hóa, du lịch và giải trí đặc sắc, mang đến cho người dân, du khách trong nước và quốc tế những trải nghiệm mới mẻ, ấn tượng.

Diễn ra từ ngày 27-29/11, lễ hội được tổ chức tại 2 địa điểm. Trong ngày 27/11, các hoạt động diễn ra tại khu vực Thành cổ Quảng Trị và ven sông Thạch Hãn (phường Quảng Trị); từ ngày 28-29/11 diễn ra tại phía Nam Cầu Hiền Lương, xã Bến Hải.

Sự kiện có sự tham gia của 34 khinh khí cầu, tượng trưng cho 34 tỉnh, thành phố của Việt Nam, tạo nên không gian trình diễn nhiều màu sắc trên bầu trời Quảng Trị.

Tỉnh Quảng Trị kỳ vọng kiến tạo một sản phẩm du lịch mới mẻ, mang tính khác biệt cao nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và độ nhận diện thương hiệu du lịch địa phương trên bản đồ du lịch quốc gia. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Lễ hội mở màn với hoạt động điểm nhấn là Lễ Chào cờ, nghi thức cất cánh đặc biệt cùng lá đại kỳ Tổ quốc rộng 2.025m2, lá cờ lớn nhất Việt Nam và thế giới đang trên hành trình xuyên Việt, kết hợp màn trình diễn của 34 khinh khí cầu đồng loạt bay ở độ cao khoảng 50m. Đây là hoạt động mang ý nghĩa tri ân các anh hùng liệt sỹ, đồng bào đã hy sinh vì độc lập, tự do và thống nhất đất nước, lan tỏa thông điệp về khát vọng hòa bình, hữu nghị và phát triển.

Trong khuôn khổ lễ hội còn có các hoạt động ý nghĩa như: Đêm hoa đăng tri ân các Anh hùng liệt sỹ; lễ thả chim bồ câu; chuỗi hoạt động biểu diễn nghệ thuật, âm nhạc, giao lưu cộng đồng hàng đêm và không gian trải nghiệm văn hóa, du lịch đặc sắc, góp phần mang đến bầu không khí lễ hội sôi động, hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu thưởng lãm của mọi lứa tuổi.

Không chỉ là một sự kiện trình diễn và trải nghiệm du lịch, Lễ hội Khinh khí cầu Quốc tế Quảng Trị 2026 còn mang ý nghĩa biểu tượng của tự do, hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và khát vọng vươn tới tương lai.

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị, lễ hội là dịp quảng bá hình ảnh một Quảng Trị giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, sở hữu tiềm năng du lịch phong phú, thân thiện, năng động và hội nhập; tạo cơ hội xúc tiến đầu tư, kết nối doanh nghiệp, kích cầu du lịch và phát triển kinh tế địa phương.

Quảng Trị kỳ vọng kiến tạo một sản phẩm du lịch mới mẻ, mang tính khác biệt cao nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và độ nhận diện thương hiệu du lịch địa phương trên bản đồ du lịch quốc gia, hướng đến xây dựng một thương hiệu lễ hội cùng sản phẩm du lịch khinh khí cầu mang tầm cỡ quốc tế thường niên tại Quảng Trị.

Lễ hội Vì hòa bình năm 2026 với chủ đề Từ ký ức đến tương lai - Quảng Trị vì Hòa bình gồm nhiều hoạt động phú, ý nghĩa, diễn ra từ tháng 4-12/2026, không chỉ mang ý nghĩa tri ân quá khứ mà còn gửi gắm thông điệp hướng tới tương lai, góp phần lan tỏa các giá trị nhân văn, củng cố niềm tin vào hòa bình, đoàn kết và phát triển./.

Khai mạc Lễ hội Khinh khí cầu Quốc tế tại Quảng Trị Ngày 27/11/2026, tỉnh Quảng Trị tổ chức khai mạc Lễ hội Khinh khí cầu Quốc tế Quảng Trị 2026 với chủ đề “Bay trên quê hương thanh bình” tại Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ.