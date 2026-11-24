Theo phóng viên TTXVN tại Vientiane, từ tờ mờ sáng 24/11 (khoảng 5h30 đến 7h, nhằm ngày Rằm tháng 12 lịch Lào - ngày chính hội và cũng là ngày cuối cùng của Lễ hội Thatluang năm 2026), hàng nghìn chư tăng, sa di từ khắp nơi trên đất nước Lào đã tề tựu về khu vực quanh tháp vàng Pha Thatluang ở thủ đô Vientiane để đón nhận lễ vật cúng dường trong Lễ Tắc bạt (Xaybath) truyền thống.



Tham dự buổi lễ có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith; Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone; Thủ tướng Chính phủ Lào Saleumxay Kommasith; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào; lãnh đạo thủ đô Vientiane cùng hàng vạn Phật tử, người dân và du khách trong nước và quốc tế.



Theo phong tục truyền thống của Lào, người tham gia nghi lễ Tắc bạt cởi bỏ giày dép, trải chiếu ngồi trong khuôn viên tháp hoặc đứng xếp hàng ngay ngắn, chuẩn bị sẵn xôi nếp, bánh kẹo, hoa quả, nước uống, hoa tươi hoặc tịnh tài.

Khi đoàn nhà sư đi chân trần ngang qua trong không khí trang nghiêm và tĩnh lặng, người dân thành kính đặt lễ vật vào bình bát của từng vị sư, sau đó cùng thọ giới, nghe thuyết pháp, nhận lời chúc phúc và thực hiện nghi thức vẩy nước cầu bình an, may mắn cũng như hồi hướng công đức cho tổ tiên, người thân đã khuất.



Đối với chư tăng, việc khất thực, nhận lễ vật cúng dường giúp gìn giữ lối sống xuất gia và phẩm hạnh khiêm tốn; lễ vật nhận được không chỉ phục vụ tăng đoàn mà còn được sẻ chia cho những người nghèo khó và trẻ em cơ nhỡ, thể hiện tinh thần từ bi và gắn kết cộng đồng. Với người dân và Phật tử, lễ Tắc bạt là dịp bày tỏ lòng thành kính với Phật giáo, tích lũy công đức, gột rửa điều không may và cầu chúc bình an cho gia đình.



Sau lễ Tắc bạt, người dân và Phật tử quây quần sinh hoạt vui hội theo phong tục truyền thống với các món ăn đặc trưng như gà luộc, cơm lam. Chiều 24/11, lúc 13h, tại Quảng trường Thatluang diễn ra lễ rước quả cầu Tikhi và trận thi đấu môn thể thao dân gian đánh cầu Tikhi giữa đội lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đội nhân dân. Tối cùng ngày, vào lúc 19h, lễ hội tiếp tục với nghi thức thắp hương, rước nến và bắn pháo hoa chiêm bái, cúng dường Tháp Thatluang.



Tháp Thatluang có diện tích 8.418m2, cao 45m, phần chân tháp dài 69m và rộng 49m. Được xây dựng các nghệ nhân Lào cổ xưa xây dựng với kỹ thuật tinh xảo, công trình mang giá trị lịch sử, văn hóa và kiến trúc nghệ thuật đỉnh cao của Vương quốc Lào Lanxang thời kỳ hưng thịnh.

Đối với người dân Lào các dân tộc, Tháp Thatluang là biểu tượng quốc gia, nơi hội tụ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; trong quan niệm truyền thống, mỗi người dân Lào đều mong muốn ít nhất một lần trong đời hành hương về dự Lễ hội Thatluang và thực hiện nghi lễ Tắc bạt.

Việc duy trì trang trọng nghi lễ này góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tăng cường gắn kết cộng đồng và giáo dục thế hệ trẻ trân trọng di sản mà cha ông để lại./.

Lễ hội Thatluang: Tôn vinh di sản văn hóa Lào và thúc đẩy giao thương khu vực Lễ hội Thatluang 2026 diễn ra tại Vientiane từ 20 đến 24/11, tôn vinh di sản văn hóa Lào, đồng thời mở rộng giao thương với hàng nghìn gian hàng, trong đó có 15 doanh nghiệp Việt Nam.