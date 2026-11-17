Với sự tham gia của khoảng 70 phi công, kỹ thuật viên trong nước và quốc tế cùng 34 khinh khí cầu đại diện cho 34 tỉnh, thành phố, Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế - Quảng Trị 2026 hứa hẹn mang đến những trải nghiệm du lịch mới lạ, kết hợp quảng bá hình ảnh vùng đất giàu truyền thống lịch sử, cách mạng và khát vọng hòa bình.

Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế - Quảng Trị 2026 diễn ra tại Quảng trường Giải phóng, phường Quảng Trị và khu vực Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải.

Đây là lần đầu tiên địa phương tổ chức sự kiện khinh khí cầu với quy mô lớn, hướng tới tạo thêm sản phẩm trải nghiệm mới, góp phần thu hút du khách và lan tỏa hình ảnh vùng đất giàu truyền thống lịch sử.

Điểm nhấn của lễ hội là sự xuất hiện của 34 khinh khí cầu, với khoảng 70 phi công, kỹ thuật viên trong nước và quốc tế. Du khách có thể tham gia các hoạt động trải nghiệm bay, ngắm cảnh quan và những địa danh đặc trưng của Quảng Trị từ trên cao; đồng thời thưởng thức các màn trình diễn, giao lưu và hoạt động tương tác.

Đáng chú ý, tại Thành cổ Quảng Trị, Ban tổ chức dự kiến thực hiện màn trình diễn lá cờ Tổ quốc có diện tích 2.025m2, kết hợp với 34 khinh khí cầu đồng loạt bay ở độ cao 50m xung quanh. Hoạt động mang ý nghĩa biểu tượng, thể hiện tinh thần tri ân, khát vọng hòa bình và niềm tự hào dân tộc.

Vào buổi tối, các khinh khí cầu được thắp sáng, kết hợp với hoạt động thả hàng chục nghìn hoa đăng trên sông Thạch Hãn cùng các chương trình nghệ thuật, tạo không gian trải nghiệm cho người dân và du khách.

Lễ hội là một trong những hoạt động nổi bật của Tuần Văn hóa-Du lịch Quảng Trị lần thứ I năm 2026, diễn ra từ ngày 24-30/11 với chủ đề “Rực rỡ miền kỳ quan - Linh thiêng vùng đất lửa.” Tuần lễ có 14 hoạt động, trong đó lễ khai mạc tổ chức ngày 24/11.

Bên cạnh lễ hội khinh khí cầu, chương trình còn có các hoạt động quảng bá du lịch qua điện ảnh Bollywood; không gian ẩm thực “Thiên nhiên Quảng Trị - Hương vị Tràng An;” trải nghiệm xe địa hình trên đồi cát, trình diễn jetski trên sông Nhật Lệ; săn mây tại Tân Lập, Hướng Phùng; cùng các chương trình nghệ thuật đường phố, trình diễn áo dài và yoga bãi biển.

Thông tin tại buổi họp báo ngày 17/11, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị cho biết việc tổ chức các hoạt động nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch, tạo điểm nhấn khác biệt cho điểm đến, qua đó tăng cường khả năng thu hút du khách.

Theo Phó Giám đốc Sở Hồ Văn Hoan, các sự kiện cũng góp phần nâng cao nhận diện thương hiệu du lịch Quảng Trị, đồng thời tạo thêm cơ hội phát triển dịch vụ và kinh tế địa phương.

Thông qua chuỗi hoạt động trong tuần lễ, Quảng Trị kỳ vọng kết nối các giá trị lịch sử, văn hóa với những trải nghiệm du lịch mới, từng bước mở rộng sức hấp dẫn của điểm đến đối với du khách trong nước và quốc tế./.

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