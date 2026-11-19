Để chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, hơn 3.300 quả pháo hoa nổ tầm cao và tầm thấp cùng hàng trăm giàn pháo hoa, thiết bị hỏa thuật sẽ được sử dụng trong chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam,” diễn ra tối 24/11 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

Theo Kế hoạch số 446/KH-UBND ngày 17/11/2026 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” sẽ diễn ra từ 20 giờ ngày 24/11 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, phường Từ Liêm.

Điểm nhấn của chương trình là màn trình diễn pháo hoa quy mô lớn, kết hợp pháo hoa nổ tầm cao, tầm thấp và các hiệu ứng hỏa thuật theo kịch bản nghệ thuật.

Cụ thể, thành phố dự kiến sử dụng 3.304 quả pháo hoa nổ, trong đó có 2.656 quả pháo hoa nổ tầm cao và 648 quả pháo hoa nổ tầm thấp. Bên cạnh đó, chương trình còn có 700 giàn pháo hoa các loại, mỗi giàn từ 100-300 ống cùng 1.400 ống pháo hoa DBG.

Các giàn pháo hoa nổ tầm thấp và pháo hoa dạng ống được bố trí trên mái, hai bên cánh gà khán đài B, khu vực phía sân khấu. Trong khi đó, trận địa pháo hoa nổ tầm cao được thiết lập tại khu vực từ cột đồng hồ đến bãi đất trống trước Cung thể thao dưới nước, thuộc phường Từ Liêm.

Công tác xây dựng trận địa pháo hoa được triển khai từ ngày 17-24/11. Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương chuẩn bị trận địa, vận chuyển pháo hoa, tập huấn lực lượng và tổ chức bắn theo đúng kế hoạch.

Để bảo đảm an toàn, các lực lượng chức năng sẽ rà soát bom mìn, vật liệu nổ tại khu vực tổ chức; kiểm soát hoạt động của thiết bị bay không người lái và triển khai các phương án phòng ngừa sự cố trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

Công an thành phố Hà Nội chủ trì xây dựng phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy; đồng thời tổ chức phân luồng, hướng dẫn phương tiện lưu thông trên các tuyến đường xung quanh Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Đáng chú ý, để phục vụ các hoạt động sơ duyệt, tổng duyệt và biểu diễn chính thức, thành phố sẽ cấm lưu thông trên đoạn đường Lê Đức Thọ, từ vòng xuyến giao với đường Lê Quang Đạo đến ngã tư Lê Đức Thọ-Tân An Bình.

Thời gian cấm đường bắt đầu từ 18 giờ 30 phút ngày 19/11 để phục vụ sơ duyệt, từ 18 giờ 30 phút ngày 22/11 phục vụ tổng duyệt và từ 18 giờ 30 phút ngày 24/11 phục vụ chương trình chính thức. Việc cấm đường tại từng thời điểm kéo dài đến khi kết thúc chương trình tương ứng.

Theo kế hoạch, Hà Nội tổ chức sơ duyệt chương trình vào tối 19/11, tổng duyệt vào tối 22/11 trước khi chính thức biểu diễn vào tối 24/11.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” được tổ chức nhân Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa dân tộc và thành tựu trong xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

Năm 2026 cũng là năm đầu tiên người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương vào Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Quy định này được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 28/2026/QH16 ngày 24/4/2026 về phát triển văn hóa Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Theo phương án đã được Chính phủ chấp thuận, cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ một ngày vào thứ Ba (24/11), không thực hiện hoán đổi ngày làm việc. Đây là điều kiện để người dân có thêm thời gian tham gia các hoạt động nghệ thuật, tham quan, trải nghiệm và thụ hưởng các giá trị văn hóa./.

Hơn 2.300 nghệ nhân trình diễn, diễu hành nhân Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội Thông qua các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, Hà Nội hướng tới việc đưa di sản đến gần hơn với công chúng, tạo điều kiện để người dân tham gia thực hành, trải nghiệm và sáng tạo văn hóa.