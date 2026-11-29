Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, nhân kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2026) và hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), ngày 29/11, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết và Ngày Văn hóa Việt Nam tại Nhật Bản năm 2026.

Ngày hội là dịp để cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản gặp gỡ, giao lưu, tăng cường tình đoàn kết, phát huy tinh thần tương thân tương ái, đồng thời gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc trong đời sống của người Việt Nam ở nước ngoài.

Đây cũng là dịp ghi nhận những nỗ lực, thành tích và đóng góp thiết thực của các cá nhân trong quá trình xây dựng cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản ngày càng đoàn kết, phát triển và hội nhập, góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Chương trình có sự tham dự của Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu, Tham tán Công sứ Nguyễn Sáu, Tiến sỹ Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Nhật Bản, Ni sư Thích Tâm Trí - Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản, cùng đại diện các hội đoàn, tổ chức và doanh nghiệp.

Phát biểu khai mạc chương trình, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng Việt Nam tại đất nước Nhật Bản, đặc biệt là những đóng góp thầm lặng của các hội đoàn, các tổ chức, cá nhân thiện nguyện, những thầy cô kiên trì dạy tiếng Việt cho các cháu, những tấm lòng luôn sẵn sàng sẻ chia với đồng bào gặp khó khăn, hoạn nạn, cả ở Nhật Bản và ở quê nhà.

Theo Đại sứ, tất cả những việc làm ấy dù lớn hay nhỏ đều góp phần tạo nên sức mạnh, uy tín và những giá trị tốt đẹp của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản. Đại sứ mong muốn cộng đồng hãy đoàn kết hơn nữa, thực sự trở thành chỗ dựa của nhau và không ngừng vươn lên, cùng nhau xây dựng hình ảnh đẹp về con người Việt Nam.

Một điểm nhấn của ngày hội là hoạt động “Bức tường Đoàn kết,” nơi các đại biểu và khách tham dự cùng lưu lại chữ ký, những lời chúc và thông điệp tốt đẹp dành cho cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản.

Hoạt động mang ý nghĩa biểu tượng về sự gắn kết giữa các thế hệ, các hội đoàn và những người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại nhiều địa phương trên khắp đất nước Nhật Bản.

Tại ngày hội, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản trao thư biểu dương cho 17 cá nhân có thành tích nổi bật trong học tập, phát triển doanh nghiệp, hoạt động xã hội, thể thao, xúc tiến thương mại, giao lưu văn hóa và xây dựng cộng đồng.

Trong khuôn khổ ngày hội, Ban Tổ chức tiến hành lễ trao giải Cuộc thi hùng biện tiếng Nhật dành cho người Việt Nam tại Nhật Bản năm 2026. Cuộc thi thu hút hàng trăm bài dự thi, với 31 thí sinh được lựa chọn vào vòng chung khảo và 13 thí sinh tham gia vòng chung kết diễn ra ngày 29/11.

Cuộc thi không chỉ là sân chơi ngôn ngữ mà còn góp phần thúc đẩy sự hội nhập của cộng đồng người Việt Nam vào xã hội sở tại, tăng cường giao lưu nhân dân và sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai dân tộc Việt Nam-Nhật Bản.

Bên cạnh các hoạt động biểu dương và trao giải, ngày hội mang đến một không gian văn hóa Việt Nam giàu bản sắc thông qua các chương trình biểu diễn nghệ thuật, trình diễn trang phục truyền thống và giao lưu ẩm thực.

Chương trình văn nghệ có sự tham gia của các em thiếu nhi thuộc Hội Việt ngữ, nhóm Sun Lotus, nhóm V-Artists, ca sỹ Bảo Trinh, Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản (VYSA) cùng các nghệ sỹ và thành viên cộng đồng. Những tiết mục như “Hello Vietnam,” “Thương ca Tiếng Việt,” “Máu đỏ da vàng” và các phần trình diễn nghệ thuật mang đến những thông điệp về tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và ý thức gìn giữ tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Thông qua các hoạt động văn hóa, ngày hội hướng tới việc tạo dựng môi trường để các thế hệ người Việt Nam tại Nhật Bản, đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu niên, có thêm cơ hội tiếp xúc, trải nghiệm và nuôi dưỡng tình yêu đối với ngôn ngữ, văn hóa và truyền thống dân tộc.

Ngày hội Đại đoàn kết và Ngày Văn hóa Việt Nam tại Nhật Bản năm 2026 là dịp để khẳng định vai trò của văn hóa và tinh thần đoàn kết trong quá trình xây dựng, phát triển cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Thông qua sự kiện, Ban Tổ chức mong muốn thúc đẩy sự phối hợp giữa các hội đoàn, tăng cường kết nối giữa các thế hệ, phát huy nguồn lực của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản, đồng thời khuyến khích những sáng kiến và hoạt động thiết thực hướng về quê hương, đất nước.

Ngày hội gửi gắm thông điệp về một cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản đoàn kết trong sự đa dạng, tự tin hội nhập, gìn giữ bản sắc dân tộc và tích cực đóng góp cho sự phát triển của cả Việt Nam và Nhật Bản./.

Sôi nổi cuộc thi hùng biện tiếng Nhật của cộng đồng người Việt tại Nhật Bản 13 thí sinh xuất sắc tranh tài tại chung kết Cuộc thi Hùng biện tiếng Nhật toàn quốc 2026, góp phần gắn kết cộng đồng người Việt và vun đắp hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản.