Chiều 29/11, tại thành phố Asan (tỉnh Chungnam, Hàn Quốc), Hội Người Việt Nam tại tỉnh Chungnam đã tổ chức Lễ ra mắt và khánh thành Trung tâm Việt Nam Toàn cầu Asan (Viet Global Center Asan).

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, buổi lễ có sự tham dự của bà Nguyễn Thị Thái Bình - Phó Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc, ông An Vũ Bình - Bí thư thứ hai Đại sứ quán, ông Chu Quang Dương - Trưởng Văn phòng EPS Việt Nam tại Hàn Quốc.

Về phía Hàn Quốc và cộng đồng có ông Cho Chul Ki - Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Chungnam, ông Lee Gi Seok - Cục trưởng Cục Phúc lợi xã hội thành phố Asan, bà Woo Jeong Min - Giám đốc Trung tâm Gia đình Asan, ông Nguyễn Thanh Liêm - Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại tỉnh Chungnam cùng đông đảo đại diện địa phương và bà con kiều bào.

Ngay sau các nghi thức trang trọng tại hội trường Aureum, toàn thể đại biểu và cộng đồng kiều bào đã thực hiện nghi thức kéo băng khánh thành và tham quan không gian văn phòng mới của Trung tâm.

Bà Nguyễn Thị Thái Bình, Phó Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc phát biểu tại lễ ra mắt Trung tâm Việt Nam Toàn cầu Asan (Viet Global Center Asan). (Ảnh: Đào Lâm/TTXVN)

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Thái Bình đánh giá cao tâm huyết của những người khởi xướng trong việc kiến tạo một địa chỉ tin cậy cho bà con.

Phó Đại sứ nhấn mạnh công tác hỗ trợ kiều bào luôn là nhiệm vụ trọng tâm của Đại sứ quán, khẳng định cơ quan đại diện sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền sở tại và các hội đoàn để hỗ trợ kịp thời cho người lao động, các gia đình Việt-Hàn, du học sinh và nghiên cứu sinh, qua đó giúp bà con ổn định cuộc sống, đóng góp cho địa phương và thắt chặt quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc.

Về phía chính quyền địa phương, ông Cho Chul Ki thay mặt 2,2 triệu người dân trong tỉnh Chungnam gửi lời chúc mừng, đồng thời khẳng định cộng đồng người Việt là những thành viên quý báu cùng kiến tạo tương lai của địa phương. Ông cam kết Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ để xây dựng một xã hội bao dung, nơi mọi cư dân đều được tôn trọng và an cư lạc nghiệp.

Ông Cho Chul Ki - Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Chungnam - phát biểu tại lễ ra mắt Trung tâm. (Ảnh: Đào Lâm/TTXVN)

Ông Nguyễn Thanh Liêm bày tỏ sự trân trọng trước sự quan tâm, đồng hành của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cùng chính quyền tỉnh Chungnam và thành phố Asan.

Với thông điệp xuyên suốt "Mái nhà ấm như tình người Việt, bền lâu như tình nghĩa Việt-Hàn," Trung tâm Việt Nam Toàn cầu Asan ra đời mang ý nghĩa thiết thực nhằm hiện thực hóa ba mục tiêu hoạt động cốt lõi.

Trước hết, đây là không gian sinh hoạt cộng đồng để người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc gặp gỡ, chia sẻ thông tin đời sống, giữ gìn tiếng Việt và bản sắc văn hóa dân tộc.

Thứ hai, Trung tâm vận hành như một không gian mở đa văn hóa miễn phí dành cho mọi công dân nước ngoài tại Asan không phân biệt quốc tịch, thúc đẩy sự thấu hiểu và gắn kết với cộng đồng bản địa.

Thứ ba, Trung tâm đóng vai trò là cầu nối hợp tác quốc tế, kết nối cá nhân và doanh nghiệp hai nước Việt-Hàn trong việc giới thiệu sản phẩm, trao đổi thông tin thị trường và mở rộng cơ hội đầu tư, thương mại.

Các đại biểu tham dự lễ ra mắt Trung tâm Việt Nam Toàn cầu Asan (Viet Global Center Asan). (Ảnh: Đào Lâm/TTXVN)

Trong thời gian tới, Trung tâm sẽ phối hợp với các công ty luật tổ chức tư vấn pháp lý miễn phí định kỳ, đồng thời kết hợp cùng Đại sứ quán và các cơ quan chức năng tổ chức nhiều hội thảo chuyên đề thiết thực. Mô hình này sẽ từng bước ổn định hoạt động cộng đồng, đẩy mạnh giao lưu ngôn ngữ-văn hóa và tiến tới nhân rộng ra các địa phương khác trong tỉnh Chungnam, qua đó đóng góp bền vững vào sự phát triển của cộng đồng người Việt cũng như tình hữu nghị hai nước Việt Nam-Hàn Quốc./.

Khai mạc chương trình giao lưu kinh tế, văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc K-Vietnam Wellness Festa & Expo in Dalat 2026 vừa là sự kiện giao lưu văn hóa, kết nối du lịch, vừa tạo không gian cho doanh nghiệp Việt-Hàn trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu, quảng bá sản phẩm.