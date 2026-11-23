Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 59/NQ-CP của Chính phủ, chương trình đưa người lao động Việt Nam đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc theo hình thức hợp tác giữa chính quyền địa phương hai nước đã đạt kết quả tích cực.

Với hơn 18.700 lượt lao động được đưa đi làm việc, chương trình góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống người dân, đồng thời tạo cơ hội để lao động nông nghiệp tiếp cận kỹ thuật và kinh nghiệm sản xuất mới.

Nhu cầu tham gia chương trình ngày càng tăng

Bộ Nội vụ cho biết từ năm 2022 đến hết tháng 10/2026, cả nước có 18.754 lượt lao động xuất cảnh sang Hàn Quốc làm việc thời vụ theo chương trình hợp tác giữa các địa phương.

Số lượng lao động tham gia tăng qua từng năm, từ 433 lượt năm 2022 lên 1.840 lượt năm 2023, 2.157 lượt năm 2024 và 5.106 lượt năm 2025. Riêng 10 tháng năm 2026, con số này đạt 9.218 lượt, chiếm khoảng 49,1% tổng số lao động xuất cảnh trong toàn giai đoạn.

Tính đến tháng 9/2026, có 16 tỉnh, thành phố ký kết thỏa thuận hợp tác với các địa phương của Hàn Quốc, gồm Cà Mau, Đà Nẵng, Cần Thơ, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Hưng Yên, Lai Châu, Lâm Đồng, Lào Cai, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Trị, Tuyên Quang, Sơn La, Quảng Ngãi và Đồng Nai.

Các địa phương có số lao động xuất cảnh nhiều là Ninh Bình với 5.627 lượt; Đà Nẵng 3.606 lượt; Đắk Lắk 2.160 lượt; Đồng Tháp 1.983 lượt và Cần Thơ 1.230 lượt.

Theo ông Vũ Trường Giang, Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ), các địa phương có số lượng thỏa thuận ký kết nhiều gồm Cà Mau, Hưng Yên, Lai Châu, Lào Cai, Ninh Bình, Quảng Trị và Đồng Tháp. Lao động được đưa đi làm việc chủ yếu trong ngành nông nghiệp, với các công việc trồng trọt, thu hoạch nông sản; một số ít làm việc trong lĩnh vực ngư nghiệp, thủy sản.

Lao động Việt Nam nhập cảnh tại sân bay Incheon (Hàn Quốc). (Ảnh: Anh Nguyên/TTXVN)

Nhu cầu tham gia chương trình tại các địa phương khá lớn, thường cao hơn nhiều lần so với chỉ tiêu tuyển dụng. Báo cáo của Bộ Nội vụ cho biết, Đồng Tháp và Lai Châu thường tiếp nhận số hồ sơ đăng ký gấp 5-6 lần nhu cầu tuyển chọn; Cà Mau và Đà Nẵng gấp 2-3 lần. Đáng chú ý, nhiều người đăng ký là đồng bào dân tộc thiểu số, lao động cư trú tại vùng sâu, vùng xa.

Phía Hàn Quốc cũng đánh giá cao hiệu quả của chương trình hợp tác, nhất là việc góp phần giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân lực nông nghiệp tại các địa phương tiếp nhận lao động, đặc biệt trong thời điểm vào vụ mùa. Đánh giá này cho thấy chương trình đáp ứng nhu cầu lao động thời vụ của cả phía tiếp nhận và phía đưa lao động, đồng thời tạo cơ sở thực tiễn để xem xét duy trì hình thức hợp tác này.

Tích lũy thu nhập, tiếp cận kỹ thuật sản xuất mới

Hiệu quả của chương trình được thể hiện trực tiếp qua thu nhập và những thay đổi trong đời sống người lao động sau thời gian làm việc ở nước ngoài. Ông Vũ Trường Giang ước tính, sau thời gian làm việc từ 5-8 tháng, mỗi lao động thời vụ có thể tích lũy từ 150-320 triệu đồng. Bên cạnh nguồn tài chính, người lao động còn có cơ hội học hỏi kinh nghiệm, kỹ thuật sản xuất và phương thức tổ chức công việc tại Hàn Quốc.

Là một trong những lao động đã nhiều lần tham gia chương trình tại Hàn Quốc trong lĩnh vực nông nghiệp, sau nhiều năm tích lũy từ công việc thời vụ, cuối năm 2025, chị Trần Thị Diễm Hằng (xã Vĩnh Viễn, thành phố Cần Thơ) đã xây dựng được tổ ấm khang trang cho gia đình.

Với chị Hằng, giá trị của những chuyến đi không chỉ nằm ở khoản thu nhập có được sau mỗi đợt làm việc. Thời gian làm việc tại Hàn Quốc còn giúp chị học hỏi cách thức tổ chức sản xuất, tiếp cận mô hình nông nghiệp công nghệ cao và nâng cao tay nghề. Những kinh nghiệm tiếp thu được trở thành hành trang để chị tự tin hơn khi trở về quê hương.

Câu chuyện của chị Hằng cho thấy chương trình có thể mang lại lợi ích lâu dài hơn một việc làm ngắn hạn. Những kinh nghiệm tiếp thu được cũng có thể trở thành nguồn lực để người lao động cải thiện sinh kế khi trở về địa phương.

Tại thành phố Cần Thơ, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được xác định là một trong những chủ trương, giải pháp quan trọng và được thành phố đặc biệt quan tâm.

Tư vấn pháp luật cho lao động Việt Nam tại Yongin, Hàn Quốc. (Ảnh: Nhật Hưng/TTXVN)

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi khẳng định, hoạt động này không chỉ góp phần giải quyết việc làm, gia tăng thu nhập, nâng cao đời sống nhân dân mà còn là kênh quan trọng để đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, phục vụ thiết thực cho phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Theo ông Nguyễn Văn Khởi, từ đầu năm 2026 đến nay, thành phố đã đưa 1.980 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, trong đó có 387 người tham gia chương trình lao động thời vụ tại Hàn Quốc. Chương trình làm việc thời vụ tại Hàn Quốc là một trong những kênh được địa phương triển khai nhằm mở rộng cơ hội việc làm cho người dân, bên cạnh các thị trường và hình thức đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài khác.

Đánh giá về ý nghĩa của hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng cho rằng cần thay đổi tư duy, không xem việc đưa lao động ra nước ngoài đơn thuần là mang ngoại tệ về nước. Quá trình làm việc ở nước ngoài còn là cơ hội để người lao động tích lũy kiến thức, tay nghề, kinh nghiệm, sau đó trở về tiếp tục đóng góp cho quê hương, đất nước.

Theo Thứ trưởng, các chương trình phi lợi nhuận còn góp phần thay đổi tác phong, văn hóa lao động, phát triển nguồn nhân lực và thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa các địa phương.

Bộ Nội vụ cho biết Nghị quyết số 59/NQ-CP có thời hạn thí điểm đến hết ngày 31/12/2026. Trên cơ sở kết quả thực hiện, Bộ đề xuất Chính phủ ban hành nghị quyết mới để tiếp tục triển khai chương trình, đồng thời bổ sung quy định cụ thể hơn về điều kiện thực hiện, trách nhiệm của chính quyền địa phương và cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành.

Việc tiếp tục chương trình được kỳ vọng duy trì thêm một kênh việc làm ở nước ngoài phù hợp với lao động nông thôn, nhất là người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và người làm nông nghiệp. Trong đề xuất nghị quyết mới, Bộ Nội vụ cũng đặt ra yêu cầu phân định rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương trong tuyển chọn, đào tạo, quản lý người lao động; đồng thời tăng cường phối hợp giữa các bộ, ngành để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động trong quá trình làm việc tại Hàn Quốc./.

Ngày hội kết nối, tri ân và tiếp sức cho người lao động Việt Nam tại Hàn Quốc Ngày 15/11, chương trình “Ngày Lao động Việt Nam tại Hàn Quốc 2026” đã diễn ra vô cùng trang trọng và sôi nổi tại Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Gyeonggi, thành phố Siheung, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc.