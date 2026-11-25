Theo phóng viên TTXVN tại Nam Âu, ngày 23/11, Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp đã tổ chức buổi gặp gỡ báo chí sở tại để thông tin về kết quả phát triển kinh tế xã hội và quan hệ đối ngoại của Việt Nam trong 10 tháng của năm 2026 và thông tin về các lĩnh vực ưu tiên hợp tác với các nước trong đó có Hy Lạp.

Tham dự buổi gặp gỡ có khoảng 70 đại biểu là đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông hàng đầu tại Hy Lạp và các doanh nghiệp, đối tác của Việt Nam tại địa bàn.

Phát biểu tại buổi gặp mặt báo chí, Đại sứ Việt Nam tại Hy Lạp Phạm Thị Thu Hương thông tin về tình hình tăng trưởng Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2026 với mức tăng GDP khoảng hơn 9%; số lượng doanh nghiệp mới thành lập trên cả nước khoảng 243.600 doanh nghiệp; vốn đầu tư nước ngoài đăng ký đạt 54,85 tỷ USD.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 1.010 tỷ USD và lần đầu tiên vượt mốc 1.000 tỷ USD từ trước đến nay, cho thấy quy mô hoạt động thương mại quốc tế được mở rộng mạnh mẽ.

Hiện Việt Nam đứng thứ 18 trong Top 30 nền kinh tế xuất khẩu lớn nhất thế giới với nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực, thế mạnh như điện tử, máy vi tính và linh kiện, dệt may, giày dép, gỗ và sản phẩm từ gỗ, thủy sản, càphê, tiêu, điều và các loại nông sản khác. Việt Nam tiếp tục là điểm đến yêu thích của du khách quốc tế với 19,5 triệu lượt khách trong 10 tháng đầu năm 2026.

Để phục vụ phát triển nhanh, bền vững, Việt Nam đang đẩy mạnh đầu tư và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, với 10 công nghệ chiến lược; đẩy mạnh việc thực hiện chính sách thu hút nhân tài, khuyến khích người nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài làm việc tại Việt Nam; tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài và chủ trương phát triển Việt Nam thành quốc gia ven biển mạnh.

Quan hệ đối ngoại không ngừng được rộng mở thông qua 20 chuyến thăm nước ngoài của lãnh đạo chủ chốt, qua đó củng cố, nâng cấp quan hệ song phương và đa phương.

Đến nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với 12 nước và quan hệ chiến lược toàn diện với 16 nước và tổ chức quốc tế.

Việt Nam đã trở thành một đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế, tái đắc cử Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2026-2028; lần đầu làm Chủ tịch Hội nghị lần thứ 35 các quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982; và lần đầu có đại diện trúng cử Thẩm phán Tòa án Quốc tế về Luật Biển nhiệm kỳ 2026-2035 với số phiếu cao nhất khu vực.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng thúc đẩy nhiều sáng kiến tại Liên hợp quốc, như Ngày quốc tế vui chơi và Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững 2027-2036, đồng thời đóng góp tích cực vào gìn giữ hòa bình, phát triển bền vững, bình đẳng giới và các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Với Hy Lạp, năm 2026 đánh dấu quan hệ giữa hai nước được thúc đẩy với hai chuyến thăm của Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hy Lạp và chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Hy Lạp tới Việt Nam, thể hiện sự tin cậy chính trị và mong muốn triển khai nhiều mặt quan hệ hợp tác giữa hai nước, nhằm đem lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp hai nước. Các lĩnh vực hợp tác mà hai bên hướng tới là thương mại, hàng hải, lao động, văn hóa…

Tại cuộc họp báo, Đại sứ quán đã cung cấp các tài liệu về các lĩnh vực trọng tâm hợp tác quốc tế như đầu tư nước ngoài, công nghệ, Halal, lao động, danh mục các triển lãm, hội chợ tại Việt Nam trong năm 2027...

Các cơ quan báo chí, doanh nghiệp, bạn bè Hy Lạp cảm ơn Đại sứ quán đã chia sẻ, cung cấp thông tin, tài liệu để hiểu thêm về tình hình Việt Nam, quan hệ hai nước và những cơ hội hợp tác đang mở ra, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Đại sứ quán nhằm tăng cường kết nối hai nước, đặc biệt trên các lĩnh vực hai bên cùng có thế mạnh và có khả năng hợp tác./.

Việt Nam ghi dấu ấn văn hóa tại Lễ hội Quốc tế Sithan 2026 Trong 3 ngày từ 22-24/11, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen, Thái Lan tổ chức “Ngày Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam” và “Ngày Văn hóa Ẩm thực Việt Nam” trong khuôn khổ Lễ hội Quốc tế Sithan 2026