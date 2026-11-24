Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), Đại sứ quán Việt Nam tại Slovakia đã tham gia Hội chợ Giáng sinh từ thiện lần thứ 32 do Hội Phụ nữ Quốc tế Bratislava (IWCB) tổ chức tại trung tâm thủ đô Bratislava, giới thiệu tới người dân sở tại và bạn bè quốc tế những nét đặc sắc của ẩm thực truyền thống cùng các sản phẩm thủ công mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung và Đông Âu, với chủ đề “Giáng sinh vòng quanh thế giới,” hội chợ năm nay quy tụ đại diện các đại sứ quán của khoảng 30 quốc gia, cùng các trường quốc tế và tổ chức thiện nguyện Slovakia.

Trong không khí lễ hội rộn ràng, gian hàng Việt Nam thu hút đông đảo khách tham quan với những món ăn mang hương vị quê nhà và các sản phẩm thủ công truyền thống, góp phần giới thiệu hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam đến công chúng quốc tế.

Chia sẻ tại sự kiện diễn ra ngày 22/11, Đại sứ Việt Nam tại Slovakia Phạm Trường Giang cho biết hội chợ là dịp để các cơ quan đại diện ngoại giao giới thiệu những nét văn hóa truyền thống và ẩm thực đặc trưng của mỗi quốc gia, đồng thời tạo cầu nối giúp người dân Slovakia và bạn bè quốc tế hiểu biết sâu sắc hơn về văn hóa, con người của các dân tộc.

Một điểm nhấn thú vị của hội chợ năm nay là cuốn “hộ chiếu” lưu niệm dành cho khách tham quan ngay từ lối vào. Khi ghé thăm các gian hàng, du khách có thể sưu tầm dấu tem của từng quốc gia, qua đó lưu giữ những trải nghiệm và dấu ấn văn hóa trong hành trình khám phá thế giới thu nhỏ tại Bratislava.

Theo Ban tổ chức, Hội chợ Giáng sinh từ thiện nhằm quyên góp để hỗ trợ các hoạt động thiện nguyện tại Slovakia, trong đó có các cơ sở chăm sóc trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật và những chương trình trong lĩnh vực y tế, giáo dục, giảm nghèo.

Khách hàng thăm gian hàng của Đại sứ quán Việt Nam tại Hội chợ. (Ảnh TTXVN phát)

Trước đó, cũng tại thủ đô Bratislava, nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), Đại sứ Việt Nam tại Slovakia Phạm Trường Giang đã trao giấy khen của Đại sứ quán cho các cô giáo có nhiều đóng góp trong việc dạy tiếng Việt và gìn giữ văn hóa Việt Nam cho các thế hệ thiếu nhi kiều bào ở sở tại. Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Phạm Trường Giang ghi nhận sự tận tâm của các thầy cô và sự chung sức của các hội đoàn trong việc duy trì lớp học.

Đại sứ nhấn mạnh rằng đối với các em sinh ra và lớn lên trong môi trường đa văn hóa, tiếng Việt là cầu nối với gia đình và quê hương, giúp các em tự tin về cội nguồn và tiếp nhận những giá trị tốt đẹp của cả hai nền văn hóa Việt Nam và Slovakia.

Nhắc đến chương trình Trại hè Việt Nam và các khóa tập huấn giảng dạy tiếng Việt của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Đại sứ Phạm Trường Giang cho biết Đại sứ quán sẵn sàng hỗ trợ kết nối để thầy cô và học sinh có thêm cơ hội tham gia những hoạt động phù hợp.

Các đại diện hội đoàn người Việt tại Slovakia cũng bày tỏ sự trân trọng trước tâm huyết của các cô giáo và mong công việc này tiếp tục được các thế hệ sau đảm nhận. Ông Nguyễn Kim Đăng, Phó Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Slovakia, nhắc đến những dịp Tết Trung thu hằng năm, khi các cô vừa dạy học, vừa góp sức tổ chức các hoạt động sôi động và đầy màu sắc cho các cháu thiếu nhi.

Đại sứ Phạm Trường Giang ghi nhận sự tận tâm của các thầy cô và sự chung sức của các hội đoàn trong việc duy trì lớp học. (Ảnh TTXVN phát)

Ông Võ Phương, Phó Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Slovakia, Chủ tịch Chi hội Người Việt Nam tại Bratislava, gửi lời cảm ơn các cô và cho rằng những đóng góp bền bỉ ấy đã góp phần nâng cao vị thế của cộng đồng người Việt tại sở tại.

Bà Nguyễn Minh Keng, Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam tại Slovakia, nhớ lại những ngày đầu bà đi liên hệ với các trường học ở Bratislava để tìm thêm cơ hội học tập cho các em, đồng thời bày tỏ niềm vui khi thấy các thế hệ giáo viên nối tiếp nhau đứng lớp và mong những kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm sẽ được truyền lại cho những người tiếp tục công việc này.

Lớp tiếng Việt tại Bratislava được duy trì đều đặn suốt hơn một thập kỷ. Qua từng năm, các thế hệ giáo viên nối tiếp nhau đứng lớp, với sự đồng hành của Hội Người Việt Nam tại Slovakia, Hội Phụ nữ Việt Nam tại Slovakia, cùng sự ủng hộ của các hội đoàn người Việt sở tại và Đại sứ quán. Tại buổi lễ, các em học sinh cũng gửi lời cảm ơn tới thầy cô đã tận tình dạy dỗ và những người đã góp sức để các em có lớp tiếng Việt mỗi tuần./.

Lan tỏa tinh thần đoàn kết của người Việt tại Slovakia Ngày 9/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Slovakia phối hợp với Hội người Việt Nam ở sở tại tổ chức Giải bóng đá hữu nghị chào mừng Quốc khánh 2/9, với sự tham gia của 4 đội bóng cộng đồng người Việt.