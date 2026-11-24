“Là một người Việt sinh sống nhiều năm tại Trung Quốc và cũng là giáo viên người Việt đang giảng dạy tiếng Việt tại một trường đại học tại nước sở tại, việc gìn giữ tiếng Việt và văn hóa truyền thống Việt Nam ở nơi nước bạn không chỉ là một việc gắn liền với công việc của tôi mà là một việc không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Việc này được tôi duy trì một cách tự nhiên, như nhu cầu cơ thể cần oxy và nước uống mỗi ngày.”

Đó là chia sẻ của Tiến sỹ Nguyễn Thị Mai Lan, giảng viên Học viện Đông Nam Á (Viện Nghiên cứu Đông Nam Á), trường Đại học Ngoại ngữ Ngoại Thương Quảng Đông (Trung Quốc) trong cuộc trao đổi với phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh.

Tiến sỹ Lan cho biết tiếng Việt làm ngôn ngữ giao tiếp chính giữa chị và các con trong gia đình, trong những hoạt động đời thường thân mật nhất như trong bữa ăn, những lời chào hỏi, những câu chuyện trước giờ đi ngủ.

Từ khi còn trong bụng mẹ, con đã được nghe mẹ và bà nói tiếng Việt, được nghe nhạc, nghe truyện cổ tích, đồng dao, ca dao Việt Nam. Sau khi chào đời, con lớn lên trong những khúc hát ru, những bài dân ca Việt Nam. Khi con lớn hơn, chị cùng con nghe nhạc, xem phim, tìm hiểu về các vùng miền của đất nước. Cứ mỗi cuối tuần, cả gia đình lại gọi video về Việt Nam để con được trò chuyện với ông bà, họ hàng bằng tiếng Việt.

Mỗi năm, chị đều thu xếp thời gian đưa con về Việt Nam thăm người thân, họ hàng vào các dịp lễ tết Việt Nam hoặc khi con được nghỉ hè, nghỉ đông. Con thích được đưa đi du lịch, đi thăm làng nghề, di tích và đặc biệt con vô cùng thích các món ăn truyền thống Việt Nam.

Những điều ấy giúp con hiểu rằng tiếng Việt không chỉ là một môn ngôn ngữ, mà là một phần của gia đình, là sợi dây kết nối tình cảm giữa các thành viên gia đình, là nhịp cầu vững chắc cho con về với cội nguồn và là một phần của cuộc sống tinh thần của chính con.

Ở góc độ cộng đồng, Tiến sỹ Lan đã nhiệt tình tham gia các lớp tiếng Việt tình nguyện cho kiều bào và con em công dân Việt Nam, trong đó có khóa học do Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc tổ chức. Các lớp dạy tiếng Việt tình nguyện đã thu được những thành công nổi bật, giúp đỡ hàng trăm học viên, đặc biệt là những gia đình ít có điều kiện tiếp xúc với môi trường tiếng Việt.

Theo Tiến sỹ Nguyễn Thị Mai Lan, giá trị văn hóa, trước hết là tiếng Việt, có ý nghĩa đặc biệt trong việc gắn kết gia đình và cộng đồng. Tiếng Việt là sợi dây gần gũi nhất để các thế hệ hiểu nhau, để con cháu còn có thể trò chuyện với ông bà, để người Việt xa quê còn nhận ra nhau.

Bên cạnh đó là ý thức về gia đình, về cội nguồn, về đạo lý “uống nước nhớ nguồn.” Những giá trị như hiếu nghĩa, lễ phép, sự sẻ chia, tình làng nghĩa xóm và tinh thần đoàn kết “lá lành đùm lá rách” khi xa quê có sức mạnh rất lớn.

Cuối cùng là các nghi lễ và phong tục được thể hiện qua tiếng Việt: lời mời cơm của con cái gửi tới ông bà trong mỗi bữa cơm gia đình, lời khấn trước bàn thờ tưởng nhớ tổ tiên, lời chúc tốt lành gửi cho nhau trong ngày lễ tết… Những điều ấy giúp trẻ em và cả người lớn cảm nhận được mình thuộc về một cộng đồng, một dân tộc, dù đang sinh sống ở nơi xa.

Theo Tiến sỹ Nguyễn Thị Mai Lan, hiện nay là nhiều gia đình đã ý thức rõ hơn về tầm quan trọng của việc dạy tiếng Việt cho con, bởi họ nhận thấy rằng nếu không dạy từ nhỏ, khoảng cách giữa con với ông bà, họ hàng và quê hương sẽ ngày càng lớn.

Bên cạnh đó, mạng internet và đặc biệt trí tuệ nhân tạo (AI) cũng là một thuận lợi rất lớn: người học có thể dễ dàng học trực tuyến, tiếp cận nguồn ngữ liệu online, xem video, tham gia các chương trình giải trí bằng tiếng Việt và các nhóm trao đổi giúp việc học linh hoạt hơn, nhất là với những gia đình ở xa trung tâm.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Diện (hàng đầu, ngoài cùng bên phải) và các sinh viên lớp tiếng Việt tại trường Đại học Ngoại ngữ Tứ Xuyên. (Ảnh: TTXVN phát)

Sự phát triển của internet và các công cụ AI mở ra nhiều thuận lợi mới, qua đó người học có thể thông qua AI hỗ trợ luyện phát âm, sửa lỗi ngữ pháp, tra cứu, dịch nghĩa, tạo bài tập và mô phỏng hội thoại… giúp việc học trở nên linh hoạt, cá nhân hóa hơn, nhất là ở những nơi còn thiếu giáo viên hoặc tài liệu.

Tuy nhiên, điều quan trọng vẫn là sự định hướng của giáo viên, phụ huynh, việc chọn lọc nội dung phù hợp và duy trì môi trường giao tiếp tiếng Việt trong gia đình, cộng đồng. Các hoạt động giao lưu, trại hè, cuộc thi do cơ quan đại diện và cộng đồng tổ chức cũng tạo thêm động lực cho các em.

Tiến sỹ Nguyễn Thị Mai Lan cho rằng khó khăn lớn nhất là môi trường sử dụng tiếng Việt bị thu hẹp. Tiếng Việt chủ yếu còn trong gia đình, mà không phải gia đình nào cũng duy trì được thói quen nói tiếng Việt thường xuyên. Bên cạnh đó, nguồn giáo viên được đào tạo phù hợp với việc dạy tiếng Việt cho trẻ song ngữ còn thiếu; tài liệu song ngữ theo trình độ và lứa tuổi chưa thật phong phú.

Một khó khăn nữa là động lực học của trẻ: các em thấy tiếng Việt khó, trong khi tiếng Việt chưa thật sự cần thiết cho học tập và công việc hằng ngày, đặc biệt là khi khối lượng học tập của trẻ tại Trung Quốc khá nặng.

Để giúp cho kiều bào và con em công dân Việt Nam có hứng thú và học tốt hơn tiếng Việt, Tiến sỹ Nguyễn Thị Mai Lan đã áp dụng phương châm “học mà chơi, chơi mà học.”

Với em còn nhỏ, chị dạy qua bài hát, đồng dao, trò chơi, kể chuyện tranh và đóng vai. Với các bạn lớn hơn như các em sinh viên, chị bố trí các bài tập nhỏ như làm video giới thiệu món ăn Việt, phỏng vấn ông bà bằng tiếng Việt, viết thư cho bạn bè người thân, thuyết trình về một vùng miền, một nhân vật lịch sử hoặc một phong tục.

Ngoài ra, chị cũng gắn việc dạy tiếng Việt với văn hóa, ví dụ mỗi tuần một câu ca dao, một câu chuyện, một món ăn, một bài hát; tổ chức giao lưu giữa các gia đình. Điều quan trọng là tạo không khí khích lệ, không biến tiếng Việt thành một môn học với áp lực điểm số.

Theo Tiến sỹ Nguyễn Thị Mai Lan, giải pháp quan trọng nhất là đưa tiếng Việt vào đời sống hằng ngày, chứ không nên biến tiếng Việt thành một môn học nặng nề, bắt buộc, dễ khiến trẻ chán học. Vào các dịp nghỉ hè, nghỉ lễ, nếu có điều kiện, gia đình nên đưa con về Việt Nam để các em được sống trong môi trường tiếng Việt, gặp gỡ ông bà, họ hàng, tham gia sinh hoạt văn hóa và du lịch, từ đó hiểu và yêu quê hương một cách tự nhiên. Khi trẻ thấy tiếng Việt giúp mình hiểu ông bà hơn, kết bạn với các bạn gốc Việt và tự hào giới thiệu về quê hương, các em sẽ có động lực bền vững hơn.

Tiến sỹ Nguyễn Thị Mai Lan cho rằng Nghị quyết số 23-NQ/TW với định hướng gìn giữ bản sắc văn hóa, tiếng Việt qua các thế hệ và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc là rất đúng và rất cần thiết.

Từ thực tiễn cộng đồng, muốn tăng cường kết nối giữa các thế hệ, trước hết cần tạo ra những không gian gặp gỡ thường xuyên, dễ tiếp cận, không chỉ vào dịp lễ lớn. Nên có các câu lạc bộ gia đình, câu lạc bộ tiếng Việt, sinh hoạt cuối tuần và lớp học liên thế hệ, nơi ông bà có thể kể chuyện, cha mẹ có thể chia sẻ, con cháu có thể học và thực hành.

Các hội đoàn cần chủ động đổi mới hình thức sinh hoạt, chú trọng đến trẻ em và người trẻ, trao cho các em vai trò cụ thể như ban tổ chức nhỏ, người dẫn chương trình, phóng viên nhí hoặc tình nguyện viên. Khi người trẻ thấy mình là một phần của cộng đồng, các em sẽ gắn bó hơn.

Về phía Nhà nước và các cơ quan đại diện, Tiến sỹ Nguyễn Thị Mai Lan mong rằng sẽ có thêm những hỗ trợ thiết thực và lâu dài như xây dựng kho tài liệu số miễn phí, giáo trình tiếng Việt song ngữ phù hợp từng lứa tuổi; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho giáo viên tiếng Việt ở nước ngoài; hỗ trợ học bổng, cuộc thi, trại hè tiếng Việt và văn hóa Việt; khen thưởng kịp thời các gia đình, cá nhân và hội đoàn có đóng góp.

Các cơ quan đại diện có thể duy trì “Ngày tiếng Việt,” “Ngày văn hóa Việt Nam,” gặp gỡ định kỳ với giáo viên và phụ huynh; hỗ trợ kết nối các trường đại học, trường phổ thông Việt Nam với các cơ sở giáo dục tại nước sở tại; tạo điều kiện cho các đoàn văn hóa, nghệ thuật, giáo dục giao lưu. Với các hội đoàn, nên có cơ chế phối hợp rõ ràng hơn, tránh trùng lặp, chia sẻ kinh nghiệm và cùng xây dựng mạng lưới giáo viên, tình nguyện viên.

Các bạn trẻ quốc tế và Việt Nam trải nghiệm nhảy sạp tại Lễ hội văn hóa. (Ảnh: Quang Hưng/TTXVN)

Ngoài ra, điều mà Tiến sỹ Nguyễn Thị Mai Lan mong muốn nhất là mỗi gia đình, mỗi hội đoàn và mỗi cơ quan đại diện đều coi tiếng Việt là một phần của “ngôi nhà chung.” Tiếng Việt không chỉ để giữ gìn văn hóa, mà còn là cầu nối để các thế hệ hiểu nhau, để kiều bào gần quê hương hơn, để con em gốc Việt tự hào về cội nguồn, bởi “Nếu mỗi người góp một chút công sức, tiếng Việt sẽ tiếp tục được trao truyền qua các thế hệ, và tình cảm với quê hương sẽ luôn còn mãi”./.

Hội tụ muôn sắc màu văn hóa, lan tỏa bản sắc Việt Chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật được tổ chức sôi nổi ở nhiều địa phương với hình thức phong phú, góp phần tôn vinh di sản, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, đưa các giá trị văn hóa đến gần công chúng.