Ngày 22/11, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sihanoukville lần đầu tiên thí điểm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc dành cho cộng đồng người Việt trên địa bàn 6 tỉnh khu vực Tây Nam Campuchia.

Đây là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt, góp phần tăng cường sự gắn bó, kết nối và phát huy tinh thần đại đoàn kết trong cộng đồng người Việt ở Campuchia.

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, ngày hội sự tham dự của Ban Chấp hành Hội Khmer-Việt Nam tại 6 tỉnh khu vực Tây Nam Campuchia gồm Preah Sihanouk, Koh Kong, Kampong Speu, Kampot, Kep và Takeo, các giáo viên dạy tiếng Việt cùng đông đảo đại biểu, bà con người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại khu vực.

Phát biểu tại sự kiện, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Sihanoukville Nguyễn Trung Hiếu trân trọng cảm ơn sự quan tâm sâu sắc và sự hỗ trợ quý báu của Tỉnh ủy, Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau và tỉnh An Giang; nhấn mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, là nguồn sức mạnh to lớn của dân tộc Việt Nam trong suốt quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Lãnh sự nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực của Ban Chấp hành các Hội Khmer-Việt Nam tại 6 tỉnh khu vực Tây Nam Campuchia và toàn thể bà con trong việc xây dựng cộng đồng đại đoàn kết, gắn bó, nghĩa tình; tích cực tổ chức các hoạt động gìn giữ tiếng Việt, bản sắc văn hóa truyền thống cho các thế hệ mai sau.

Với quy mô kết nối toàn khu vực 6 tỉnh Tây Nam Campuchia, ngày hội đã tạo không gian gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ giữa đại diện các Hội Khmer-Việt Nam và bà con từ nhiều địa phương, ôn lại truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, qua đó thắt chặt tình cảm đồng bào, tăng cường sự phối hợp, tương trợ giữa các tổ chức hội.

Đây cũng là dịp để cùng nhìn lại những nỗ lực trong công tác cộng đồng, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và chung tay xây dựng cộng đồng người Việt ngày càng đoàn kết, ổn định, phát triển, hội nhập tốt hơn với xã hội sở tại.

Khẳng định vai trò đồng hành của cơ quan đại diện, Tổng Lãnh sự Nguyễn Trung Hiếu cho biết Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sihanoukville sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ công tác cộng đồng; tạo điều kiện thuận lợi để các Hội Khmer-Việt Nam tại 6 tỉnh hoạt động hiệu quả, đúng quy định pháp luật Campuchia; tiếp tục chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân Việt Nam trên địa bàn.

Các đại biểu tại buổi lễ kỷ niệm. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày hội khép lại nhưng những tình cảm, sự sẻ chia và tinh thần gắn kết được vun đắp sẽ tiếp tục lan tỏa. Dù ở đâu, tình đoàn kết, nghĩa đồng bào và sợi dây gắn kết với quê hương, nguồn cội vẫn luôn hiện hữu.

Đó chính là sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc để cộng đồng người Việt tại khu vực Tây Nam Campuchia cùng đoàn kết, sẻ chia, hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.

Cùng ngày, theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, nhằm hưởng ứng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, ngày 22/11, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã tổ chức giải giao lưu pickleball, với sự tham dự của đông đảo cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, cũng như cộng đồng, lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc.

Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm tăng cường sự gắn bó giữa các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, cộng đồng cũng như lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc; đồng thời tạo không gian giao lưu, gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình khẳng định, đây là hoạt động rất có ý nghĩa và thiết thực, nhằm chào mừng Ngày văn hóa Việt Nam 24/11 cũng như ngày hội Đại đoàn kết của toàn dân tộc.

Những người Việt Nam ở xa quê hương luôn luôn ý thức về tinh thần đoàn kết cộng đồng; đồng thời người Việt Nam dù ở bất kỳ nơi đâu cũng thể hiện tình cảm của mình thông qua những hoạt động có ý nghĩa và thiết thực như thế này.

Theo ông Nguyễn Trường Sơn, Bí thư thứ nhất, đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, sự tham gia của đông đảo cán bộ, nhân viên Đại sứ quán cũng như cộng đồng, lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc chính là nguồn động viên to lớn, là lời khẳng định cho tinh thần “Đoàn kết-Khỏe mạnh-Văn minh” mà chương trình giao lưu thi đấu Pickleball hôm nay hướng tới.

Ông Nguyễn Trường Sơn cho biết việc đông đảo cộng đồng, lưu học sinh có mặt tại sự kiện, cùng nhau giao lưu, tranh tài trên tinh thần thể thao cao thượng, chính là hành động thiết thực nhất để hưởng ứng ngày hội của toàn dân, đồng thời tôn vinh những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, đại diện cho cộng đồng và lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc tại sự kiện, chị Nguyễn Bảo Ngọc, lưu học sinh Việt Nam tại thành phố Thiên Tân, chia sẻ: “Em thấy hoạt động này là một hoạt động rất là ý nghĩa, thông qua môn thể thao này các du học sinh và cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc có dịp gặp gỡ giao lưu rèn luyện sức khỏe và càng thêm gắn bó với nhau hơn. Em hy vọng sau này sẽ có thêm nhiều cơ hội để tham gia các hoạt động do Đại sứ quán tổ chức, qua đó góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam tại nước sở tại”./.

Ngày Văn hóa Việt Nam 2026: Vai trò "phiên dịch văn hóa" và kết nối tri thức xuyên quốc gia của kiều bào Doanh nhân kiều bào Việt Nam cho rằng, sự đóng góp của kiều bào không chỉ nằm ở kiều hối hay đầu tư tài chính, mà còn ở khả năng “phiên dịch văn hóa” và kết nối tri thức xuyên quốc gia.