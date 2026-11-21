Trong suốt chiều dài lịch sử, tinh thần hiếu học luôn là mạch ngầm bền bỉ, là bản sắc quý báu nuôi dưỡng ý chí và trí tuệ của người Việt. Ngày nay, trong dòng chảy hội nhập quốc tế sâu rộng, truyền thống ấy không chỉ dừng lại ở việc trau dồi tri thức sách vở, mà đã vươn xa, chuyển hóa thành bản lĩnh, khát vọng vươn lên và trách nhiệm với quê hương của thế hệ trẻ Việt Nam toàn cầu.

Những câu chuyện thực tế từ cộng đồng du học sinh và nghiên cứu sinh tại Italy chính là minh chứng sinh động cho thấy ngọn lửa ấy đang cháy rực, gắn kết chặt chẽ với các định hướng chiến lược lớn của đất nước về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và trọng dụng nhân tài.



Hành trình chinh phục tri thức tại nước ngoài chưa bao giờ là con đường dễ dàng. Chia sẻ với phóng viên TTXVN về những ngày đầu đặt chân đến Italy, Bùi Thùy Dương - sinh viên khoa Kinh tế, Đại học Tor Vergata, không giấu được những bỡ ngỡ.

Em chia sẻ: “Khó khăn lớn nhất của em khi sang học tập tại Italy đó là sự thay đổi môi trường. Sự thay đổi từ cách học tập, từ văn hóa đến ngôn ngữ đều khiến mình khá là choáng ngợp trong thời gian đầu.”



Nhưng chính điểm tựa từ gia đình, thầy cô và truyền thống hiếu học của dân tộc đã trở thành động lực để các bạn vượt qua thách thức. Nhớ lại những lời răn dạy từ quê nhà, Thùy Dương tâm sự: “Từ xưa đến nay ở trường lớp tại Việt Nam, các thầy cô luôn giảng dạy cho mình là kiến thức, tri thức chính là tài sản tích lũy quý giá nhất của cuộc đời con người. Thế nên dù đi đâu, gặp những khó khăn gì, mình luôn cố gắng học tập thật tốt, tích lũy từng ngày bởi vì mình biết đó là tài sản quý giá nhất, là hành trang mang theo trong cuộc sống.”



Sự chủ động và bản lĩnh ấy cũng được thể hiện rõ nét qua chia sẻ của bạn Bùi Sơn Tùng, sinh viên chuyên ngành Chính trị, Triết học và Kinh tế (PPE) tại Đại học LUISS Guido Carli, đồng thời cũng là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tại Italy.

Từ góc nhìn của một cán bộ Hội, Sơn Tùng cho biết điều đáng tự hào nhất ở cộng đồng du học sinh Việt Nam tại sở tại là tinh thần chủ động và khả năng thích nghi nhanh chóng. Không chỉ dừng lại ở các ngành học truyền thống, sinh viên Việt Nam nay đã mạnh dạn vươn mình tiếp cận các lĩnh vực mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo (AI), khoa học dữ liệu hay phát triển bền vững.



Theo Sơn Tùng, hội nhập không có nghĩa là hòa tan, và giá trị của việc du học nằm ở sự kết nối ngược trở lại với Tổ quốc. “Giá trị lớn hơn là sau quá trình học tập ở nước ngoài, mỗi người có thêm kiến thức, kỹ năng và một mạng lưới quốc tế. Nếu những nguồn lực đó sau này có thể được kết nối trở lại với Việt Nam, dù thông qua công việc, nghiên cứu hay hợp tác quốc tế, thì đó mới là giá trị lâu dài của việc du học”, Sơn Tùng chia sẻ.

Trên cương vị của mình, Sơn Tùng cùng Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tại Italy đang nỗ lực biến hội thành cầu nối thực chất giữa sinh viên, các trường đại học và doanh nghiệp hai nước thông qua nhiều sự kiện quy mô như Nexus Camp 2026.



Tinh thần hiếu học trong kỷ nguyên số không chỉ là sự nỗ lực cá nhân, mà còn là khát vọng đem tri thức học được ở nước ngoài để phục vụ đất nước. Câu chuyện của anh Nguyễn Đặng Đại Nam – nghiên cứu sinh thuộc dự án REUNATECH - mạng lưới đào tạo tiến sĩ Marie Skłodowska-Curie của Liên minh châu Âu (EU) tại Đại học Roma Tre, là một ví dụ tiêu biểu. Nghiên cứu về rủi ro “Natech” - sự cố công nghệ do thiên tai kích hoạt, đòi hỏi một tư duy hệ thống khắt khe và nền tảng chuyên môn vững chắc.



Anh Đại Nam chia sẻ để cạnh tranh trong môi trường quốc tế, kỹ sư Việt Nam phải luôn xem chuyên môn và thái độ nghiêm túc là chốt chặn an toàn cuối cùng. Anh cho biết: “Nền tảng chuyên môn và thái độ với việc học, việc làm là những điều các bạn hoàn toàn có thể rèn luyện ngay từ giảng đường đại học. Bên cạnh đó, việc chủ động tham gia nghiên cứu khoa học từ sớm giúp chúng ta hình thành tư duy làm khoa học - đây chính là lợi thế lớn khi bước ra trường quốc tế.”



Những nghiên cứu chuyên sâu về an toàn hạ tầng công nghiệp, chống chịu biến đổi khí hậu hay động đất của anh Đại Nam mang giá trị thực tiễn lớn với Việt Nam, khi đang trong quá trình vươn mình công nghiệp hóa mạnh mẽ. Những nỗ lực không ngừng nghỉ ấy hoàn toàn đồng điệu với tinh thần của Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục, đào tạo và khoa học công nghệ, cũng như Kết luận số 105-KL/TW về công tác trọng dụng nhân tài của Đảng và Nhà nước.



Khi những chủ trương lớn đang mở rộng cơ chế để thu hút nguồn lực chất lượng cao, chính những tri thức trẻ như Đại Nam, Sơn Tùng hay Thùy Dương đang đóng vai trò là cầu nối mềm, đưa tri thức và công nghệ tiên tiến từ các viện nghiên cứu, trường đại học lớn của châu Âu về phục vụ sự phát triển của Tổ quốc.



Truyền thống hiếu học của người Việt Nam, trong thời đại mới, đã được nâng tầm thành khát vọng cống hiến toàn cầu. Những tri thức trẻ học tập tại Italy đang từng ngày khẳng định rằng: yêu nước là không ngừng hoàn thiện bản thân, vươn tầm quốc tế để khi cơ hội đến, họ sẵn sàng đem trí tuệ, bản lĩnh và sự tận tâm của người Việt đóng góp vào sự phồn thịnh của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc./.





Bồi dưỡng nhân lực công nghệ cao từ kết nối trí thức Việt Mạng lưới Chuyên gia và Nhà khoa học Việt Nam tại Canada kết nối giáo sư, trường đại học và doanh nghiệp Canada với Việt Nam, hỗ trợ đào tạo nghiên cứu sinh, hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ.