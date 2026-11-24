Trong kho tàng di sản văn hóa của Việt Nam, võ cổ truyền là một loại hình đặc biệt không chỉ lưu giữ các bài quyền, thế võ hay kỹ năng chiến đấu mà còn phản ánh lịch sử dựng nước, giữ nước, tinh thần thượng võ, đạo lý tôn sư trọng đạo và những giá trị văn hóa được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Hiện nay, ngay tại Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Geneva (Thụy Sĩ), một lớp võ cổ truyền cũng đang được duy trì.



Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, cơ duyên mở lớp võ tại trụ sở Phái đoàn xuất phát từ nỗ lực của Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai cùng thầy Đinh Hoàng Kim Ấn. Sau giai đoạn bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, Đại sứ Tuyết Mai tin rằng việc mở lớp võ cho con em phái đoàn sẽ không chỉ là hình thức giúp các em nâng cao sức khỏe, mà còn là cơ hội để các em có thể tham gia biểu diễn võ thuật cổ truyền Việt Nam trong những ngày hội hay sự kiện lớn ở Geneva.

Chưa kể, việc mở lớp võ còn là cách giúp các em nhỏ tăng cường kết nối với ngôn ngữ và văn hóa của dân tộc. Tuy nhiên, việc dạy võ cùng với tiếng Việt cho những trẻ em sinh sống ở nước ngoài chưa bao giờ là điều dễ dàng.

Khó khăn lớn nhất nằm ở việc các em phải sử dụng tiếng Pháp ở trường để theo kịp các bạn trên lớp, cũng như trong cách tư duy về sự khác nhau giữa tiếng Việt và tiếng Pháp.

Thầy Đinh Hoàng Kim Ấn được mời đến và phụ trách lớp võ cho các em vào mỗi thứ 5 hàng tuần. Bên cạnh rèn luyện sức khỏe, các em có cơ hội được nói tiếng Việt với nhau trong lớp, được nghe thầy giảng về các cội nguồn của dân tộc. Để giúp các em không chỉ nhớ động tác mà thực sự cảm nhận được cái “hồn” của văn hóa dân tộc, thầy Kim Ấn lựa chọn phương pháp truyền cảm hứng bằng câu chuyện về chủ đề “Nhân Lễ Nghĩa Trí Tín.”



Nhờ tình yêu và sự rèn luyện kiên trì, lớp võ của thầy Kim Ấn liên tục đồng hành cùng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Geneva tham gia nhiều sự kiện đối ngoại văn hóa lớn. Tiêu biểu như các sự kiện kỷ niệm Quốc khánh, ngày hội đoàn kết của ASEAN tại Geneva, ngày hội Sắc màu châu Á tại Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO)…

Những chương trình các em biểu diễn đều nhận được các tràng pháo tay ủng hộ nhiệt liệt từ đông đảo khán giả địa phương và bạn bè quốc tế. Gần đây, tại sự kiện Fête de Sports của bang Geneva, các em nhỏ lại một lần nữa tham dự.



Chứng kiến những khoảnh khắc này, thầy Kim Ấn chia sẻ: “Tôi cảm thấy vô cùng vui mừng và tự hào khi thấy các em nhỏ tiếp tục tham gia Fête de Sports của bang Geneva. Đây không chỉ là dịp để các em rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe mà còn là cơ hội giao lưu, kết bạn, học hỏi và khám phá những môn thể thao mới. Điều khiến tôi hạnh phúc nhất là nhìn thấy sự hào hứng, những nụ cười và tinh thần đoàn kết của các em trong từng hoạt động. Tôi luôn mong muốn các em có một môi trường vui chơi lành mạnh, được phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần, đồng thời giữ gìn tinh thần thể thao, sự tự tin và tính kỷ luật. Hy vọng rằng những trải nghiệm đáng nhớ tại sự kiện sẽ tiếp thêm động lực để các em tích cực vận động, yêu thích thể thao và mạnh dạn tham gia nhiều hoạt động cộng đồng hơn nữa trong tương lai.”



Sau một hành trình kéo dài hơn ba năm, nhiều em trong lớp võ của Phái đoàn đã theo bố mẹ kết thúc nhiệm kỳ về nước. Nhưng không vì thế mà lớp võ dừng hoạt động. Hiện dưới sự nỗ lực của Phái đoàn Việt Nam tại Geneva, lớp võ vẫn được duy trì vào mỗi thứ 3 hàng tuần, với sự tham dự của nhiều học viên.

Đại sứ Mai Phan Dũng, Trưởng Phái đoàn Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva, đánh giá: “Nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, tôi rất vui mừng khi được chứng kiến nhiều hoạt động gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam tại Geneva, trong đó có lớp võ cổ truyền Việt Nam. Đây không chỉ là nơi giúp các em rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể chất, học hỏi tinh thần thượng võ mà còn là môi trường để các thế hệ trẻ, đặc biệt là các em nhỏ sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, hiểu hơn về truyền thống, văn hóa và tinh thần dân tộc. Võ thuật Việt Nam không đơn thuần là những động tác hay kỹ thuật chiến đấu, mà còn chứa đựng những giá trị quý báu về lòng nhân ái, sự kiên trì, kỷ luật và ý chí vượt khó. Tôi mong rằng lớp võ sẽ tiếp tục được duy trì và phát triển, trở thành một cầu nối văn hóa ý nghĩa, góp phần nuôi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước và gắn kết cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Sĩ”./.

Sức sống của võ cổ truyền Việt Nam giữa lòng Algeria Giải đấu tại Boumerdès tạo cơ hội để các môn sinh thể hiện trình độ, tranh tài, hướng tới đội tuyển quốc gia, mà còn góp phần duy trì, phát triển một cầu nối văn hóa bền vững giữa Việt Nam và Algeria.