Chiều tối 28/11, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở Bangkok, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tổ chức buổi gặp mặt và ra mắt Mạng lưới chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Thái Lan.

Sự kiện có sự tham dự của đông đảo giáo sư, nhà khoa học, chuyên gia đang giảng dạy, nghiên cứu tại các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, bệnh viện cùng lực lượng nghiên cứu sinh, du học sinh Việt Nam tiêu biểu tại Thái Lan.

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, phát biểu khai mạc và chủ trì buổi gặp mặt, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng bày tỏ vui mừng khi ý tưởng xây dựng Mạng lưới - khởi xướng từ cuộc gặp dịp Ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam tháng 5/2026 - nay từng bước thành hiện thực.

Đánh giá cao tiềm năng của cộng đồng trí thức Việt Nam tại Thái Lan, Đại sứ chỉ rõ lợi thế kép của đội ngũ này nằm ở trình độ chuyên môn sâu, khả năng kết nối quốc tế và sự am hiểu điều kiện tương đồng giữa hai nước trước các bài toán phát triển chung như ứng dụng công nghệ, hiện đại hóa nông nghiệp, ứng phó biến đổi khí hậu và nâng cao chất lượng nhân lực.

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng phát biểu trong lễ ra mắt Mạng lưới chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Thái Lan. (Ảnh: Trang Nhung/TTXVN)

Tuy nhiên, do đội ngũ chuyên gia còn phân tán và thiếu thông tin đặt hàng cụ thể từ trong nước, Đại sứ nhấn mạnh việc hình thành một đầu mối kết nối để các thế mạnh bổ trợ cho nhau là yêu cầu cấp thiết.

Đại sứ quán sẽ đồng hành, hỗ trợ kết nối nhu cầu của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp Việt Nam với chuyên gia phù hợp, hướng tới mô hình mở, gọn nhẹ, liên ngành và triển khai hoạt động thiết thực trong năm 2027.

Hưởng ứng định hướng của Đại sứ, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến sát thực tiễn để hoàn thiện cơ chế vận hành của mạng lưới. Nhiều ý kiến cho rằng mạng lưới cần sớm có quy chế hoạt động rõ ràng, linh hoạt; lập đầu mối liên lạc tại các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu và duy trì các nhóm trao đổi, danh sách email đầu mối để chuyển tải thông tin có chọn lọc đến đúng người liên quan, tránh gửi dàn trải gây quá tải.

Việc xây dựng hồ sơ năng lực và cơ sở dữ liệu chuyên gia được phân loại theo từng lĩnh vực, chuyên ngành gắn với nhu cầu đặt hàng - trên nguyên tắc bảo mật thông tin cá nhân - cũng được coi là chìa khóa giúp cơ quan trong nước, doanh nghiệp và sinh viên tra cứu nhanh, tìm đúng địa chỉ tư vấn, hợp tác.

Từ góc độ chuyên môn và hợp tác song phương, các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về chuyển giao công nghệ và nhấn mạnh Thái Lan có nhiều thế mạnh để Việt Nam tham khảo, nhất là trong nông nghiệp, công nghệ sau thu hoạch, chế biến thực phẩm và đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật (như nâng cao chất lượng, giá trị xuất khẩu nông sản, sầu riêng).

Tiến sỹ Hà Thanh Đồng, Viện Công nghệ châu Á (AIT), phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Trang Nhung/TTXVN)

Nhiều ý kiến đề xuất tổ chức hội thảo chuyên đề định kỳ trực tuyến, triển khai chương trình cố vấn học thuật (mentoring) hỗ trợ nghiên cứu sinh trẻ về tư duy nghiên cứu, viết bài đăng tạp chí quốc tế và định hướng nghề nghiệp, đồng thời mở rộng kết nối với trí thức, doanh nhân gốc Việt thành đạt tại Thái Lan và cựu sinh viên đã về nước làm việc.

Kết thúc buổi làm việc, Đại sứ Phạm Việt Hùng ghi nhận các ý kiến đóng góp của đại biểu và thống nhất lập Ban điều phối Mạng lưới để sớm triển khai hoạt động. Theo đó, Ban điều phối do Tham tán Công sứ Hoàng Diễm Hạnh làm Trưởng ban, cùng cán bộ phụ trách cộng đồng, đại diện Văn phòng Khoa học và Công nghệ, bộ phận Thương vụ Đại sứ quán và các đầu mối giảng viên, nhà khoa học, hội sinh viên tại các cơ sở đào tạo./.