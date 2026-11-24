Văn hóa không chỉ làm nên bản sắc dân tộc mà còn là sợi dây kết nối các thế hệ người Việt với cội nguồn, tạo nên sức mạnh nội sinh và sức hấp dẫn của Việt Nam trong giao lưu quốc tế.

Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong quảng bá nền văn hóa dân tộc.

Chùm bài "Lan tỏa giá trị Việt" phản ánh những nỗ lực của kiều bào trong gìn giữ, lan tỏa bản sắc văn hóa Việt Nam.

Ngôn ngữ vốn được coi là hiện thân của văn hóa, là hồn cốt của mỗi dân tộc. Trong môi trường đa ngôn ngữ và đa văn hóa, tiếng Việt cùng các hoạt động cộng đồng giúp người Việt Nam ở nước ngoài gìn giữ bản sắc, trao truyền giá trị dân tộc và duy trì mối liên hệ bền chặt với quê hương. Bởi đối với những người Việt xa quê, tiếng Việt không chỉ là tiếng nói, mà còn là nơi lưu giữ ký ức, văn hóa, lịch sử và tâm hồn của dân tộc.

Ông Nguyễn Trường Sơn, Bí thư thứ nhất, đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Đại sứ quán Việt Nam ở Trung Quốc, gọi tiếng Việt là “linh hồn của quê hương,” là sợi dây kết nối người Việt với cội nguồn. Qua tiếng Việt, các thế hệ người Việt ở nước ngoài được kết nối với gia đình, ông bà, quê hương; đồng thời hiểu hơn về những giá trị văn hóa đã được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Đối với trẻ em gốc Việt sinh ra ở nước ngoài, mỗi từ tiếng Việt được học, mỗi câu tiếng Việt được nói sẽ giúp các em hiểu hơn về văn hóa và con người Việt Nam, nuôi dưỡng niềm tự hào về quê hương, đất nước. Sự gắn bó với nguồn cội khi đó được hình thành từ hiểu biết và trải nghiệm.

Với những gia đình sinh sống lâu năm ở nước ngoài, việc giữ gìn tiếng Việt thường gắn liền với nếp nhà và phong tục truyền thống.

Bà Tô Trương Thị Hồng Hoài, sinh sống tại Bắc Kinh gần 30 năm, cho biết gia đình vẫn duy trì các phong tục đón Tết, gói bánh chưng, thờ cúng tổ tiên và những nếp sinh hoạt truyền thống. Câu nói “Xa quê không có nghĩa là xa Tổ quốc” thể hiện cách cộng đồng gìn giữ sự gắn bó với đất nước từ những việc làm bình dị trong đời sống. Giữ tiếng Việt vì thế cũng là giữ khả năng hiểu và tiếp nối những giá trị văn hóa được gửi gắm trong từng nếp nhà.

Giáo sư Masaaki Shimizu, Đại học Osaka, trong cuộc trao đổi với phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, nhấn mạnh đối với thế hệ trẻ gốc Việt sinh ra và lớn lên tại Nhật Bản, tiếng Việt không chỉ là phương tiện giao tiếp với gia đình mà còn là sợi dây kết nối với cội nguồn, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Khi được tạo điều kiện sử dụng tiếng mẹ đẻ và trải nghiệm văn hóa Việt Nam trong đời sống hằng ngày, các em có thể hiểu sâu sắc hơn về nguồn gốc của mình, đồng thời trở thành cầu nối giữa cộng đồng người Việt với xã hội Nhật Bản...

Giáo sư Masaaki Shimizu, Đại học Osaka, trả lời phỏng vấn của Thông tấn xã Việt Nam. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

Tuy nhiên, môi trường sử dụng tiếng Việt của thế hệ trẻ ở nước ngoài ngày càng thu hẹp. Thạc sỹ Ngôn ngữ học Nguyễn Thụy Thiên Hương, giảng viên tiếng Việt và văn hóa Việt Nam tại Đại học Malaya (Malaysia), chỉ ra những trở ngại từ môi trường đa ngôn ngữ và áp lực học tập. Nếu không có môi trường thực hành thường xuyên, tiếng Việt dễ trở thành ngôn ngữ thụ động, khiến trẻ hiểu nhưng khó diễn đạt, đồng thời hạn chế khả năng tiếp cận sâu hơn với văn hóa và lịch sử dân tộc.

Bởi vậy, dạy tiếng Việt không thể chỉ giới hạn trong lớp học cuối tuần hay việc ghi nhớ từ vựng, ngữ pháp. Tiếng Việt cần được nuôi dưỡng trong gia đình, nhà trường và các hoạt động cộng đồng, gắn với những trải nghiệm gần gũi.

Gần 15 năm sinh sống và công tác tại Malaysia, cô Nguyễn Thị Liên, Phó Tổng Thư ký Mạng lưới giảng dạy tiếng Việt và văn hóa Việt Nam toàn cầu, luôn giữ nguyên tắc dùng tiếng Việt làm ngôn ngữ giao tiếp chính giữa các thành viên trong gia đình, đồng thời thường xuyên kết nối với ông bà và người thân tại Việt Nam.

Bên cạnh việc rèn luyện thói quen chào hỏi, lời mời trước bữa ăn hay cách diễn đạt đầy đủ thành phần câu cho các con, gia đình cô còn khuyến khích con tìm hiểu lịch sử, văn hóa qua sách báo, âm nhạc, phim ảnh.

Bữa cơm gia đình hằng ngày cùng các nghi thức phong tục như gói bánh chưng ngày Tết, đi chùa, tổ chức giỗ chạp được duy trì đều đặn nhằm giúp các con trải nghiệm trọn vẹn văn hóa Việt.

Tiến sỹ Nguyễn Thị Mai Lan, giảng viên tại Trường Đại học Ngoại ngữ Ngoại thương Quảng Đông (Trung Quốc), chú trọng sử dụng tiếng Việt với con từ nhỏ qua lời ru, truyện kể, trò chuyện với ông bà và những chuyến thăm quê hương.

Ở Trường song ngữ Lào-Việt Nguyễn Du tại Vientiane, bà Nguyễn Thị Tám Năm, quyền Hiệu trưởng, nêu rõ tiếng Việt cần trở thành “ngôn ngữ của tình yêu thương và niềm tự hào cội nguồn,” chứ không chỉ là một môn học. Các hoạt động đón Tết, Trung Thu, tìm hiểu lịch sử, văn học, âm nhạc, gói bánh chưng và giao lưu ẩm thực giúp học sinh tiếp cận văn hóa bằng trải nghiệm cụ thể. Nhà trường vì thế có thể trở thành không gian kết nối việc học ngôn ngữ với hình thành tình cảm, nhận thức và niềm tự hào về nguồn cội.

Học sinh hào hứng tìm hiểu về sách tiếng Việt tại Lễ Tôn vinh tiếng Việt tại Lào ở Trường Song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du ở thủ đô Vientiane. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Tiến sỹ Hà Ngọc Huyền, giảng viên Khoa tiếng Việt, Học viện Ngoại ngữ, Đại học Kinh tế thương mại đối ngoại Bắc Kinh, đề xuất vận dụng bài hát, thơ, trò chơi và các tình huống đời sống như đi chợ, nấu ăn, gọi món để tạo hứng thú học tập.

Việc học, thực hành tiếng Việt và các hoạt động cộng đồng như giao lưu văn hóa, chương trình hướng về quê hương... luôn song hành. Tiếng Việt tạo nền tảng để các thành viên hiểu nhau, chia sẻ ký ức và duy trì bản sắc; các hoạt động văn hóa cộng đồng lại tạo môi trường để ngôn ngữ được sử dụng, tiếng Việt được giữ gìn, văn hóa được lan tỏa và quan hệ giữa những người Việt xa quê được bồi đắp.

Các hoạt động văn hóa, giao lưu, gặp gỡ giữa cộng đồng người Việt ở nước ngoài vì thế cũng trở thành những nhịp cầu tạo dựng sự gắn kết thường xuyên, thực chất giữa các thế hệ và giữa những nhóm người Việt tại địa bàn, cũng như giữa người Việt ở nước ngoài với trong nước.

Khi đó, văn hóa không đơn thuần là những hoạt động mang tính lễ hội mà còn là phương thức để cộng đồng nhận diện sự gắn bó với quê hương. Một cuộc trò chuyện bằng tiếng Việt, một món ăn truyền thống hay thói quen sum họp, gặp gỡ trong ngày cuối tuần, dịp lễ, Tết đều có thể trở thành những sợi dây kết nối con người với nguồn cội. Mỗi người có cơ hội tìm thấy vai trò và sự sẻ chia trong cộng đồng.

Bà Lê Thương, Chủ tịch Hiệp hội Người Việt Nam vùng Kansai, Giám đốc Trung tâm Việt Nam học tại Nhật Bản, lại đề cập việc kết nối kinh nghiệm của thế hệ đi trước với sức trẻ, khả năng sử dụng công nghệ và sự năng động của lớp trẻ. Khi người trẻ được trao cơ hội tổ chức hoạt động, sáng tạo nội dung và kết nối các thành viên, sinh hoạt cộng đồng sẽ có thêm sức sống và tính kế thừa.

Theo Chủ tịch Hiệp hội Người Việt Nam vùng Kansai, việc giữ gìn bản sắc văn hóa Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài bắt đầu từ gia đình, qua những cuộc trò chuyện bằng tiếng Việt, câu chuyện về ông bà, tổ tiên, việc cùng đón Tết Nguyên đán, Tết Trung Thu và duy trì phong tục truyền thống. Tình nghĩa, lòng hiếu thảo, sự sẻ chia và tinh thần tương thân tương ái cũng là những giá trị giúp gắn kết các thành viên với nhau và với quê hương.

Cùng chia sẻ suy nghĩ này, Chủ tịch Hội đồng Văn hóa và Giáo dục Canada-Việt Nam (CVCEC) Phan Thị Quỳnh Trang, trong cuộc trao đổi với phóng viên TTXVN tại Ottawa, cho rằng tiếng Việt, đạo hiếu và lễ nghĩa trong gia đình, cùng đạo lý uống nước nhớ nguồn là những giá trị giúp kết nối rõ nét các thế hệ người Việt tại Canada.

Như tâm sự của cô Nguyễn Thị Liên Hương, giảng viên tại Đại học Đài Loan (Trung Quốc), một trong 8 cá nhân được trao danh hiệu “Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2026,” điều quan trọng đối với kiều bào không chỉ là "gìn giữ tiếng Việt," mà là làm sao để tiếng Việt tiếp tục được sử dụng một cách tự nhiên trong gia đình, nhà trường và cộng đồng. Chỉ có vậy, mỗi trẻ em gốc Việt ở nước ngoài, khi trưởng thành, sẽ nhận ra rằng tiếng Việt chính là sợi dây thiêng liêng gắn kết mỗi cá nhân với gia đình, quê hương và một phần câu chuyện của chính mình. Và khi ấy, hồn dân tộc vẫn trường tồn giữa dòng chảy hội nhập./.

Đổi mới phương pháp dạy tiếng Việt ở nước ngoài trong thời đại số Theo Tiến sỹ Hà Ngọc Huyền, nhờ có công nghệ thông tin và mạng Internet, việc dạy và học tiếng Việt ở nước ngoài trở nên thuận lợi hơn, các công cụ dạy học từ xa ngày càng phong phú.