Tối 21/11, tại Cung Văn hóa Quốc gia Lào ở thủ đô Vientiane, chương trình nghệ thuật với chủ đề “Gắn kết cộng đồng, thắm tình hữu nghị Việt Nam-Lào” đã diễn ra trong không khí ấm áp, để lại nhiều tình cảm tốt đẹp trong lòng cộng đồng người Việt Nam tại Lào cũng như bạn bè và khán giả nước sở tại.

Sự kiện do Đại sứ quán Việt Nam tại Lào phối hợp với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức, nhân kỷ niệm 51 năm Quốc khánh Lào (2/12/1975-2/12/2026), hưởng ứng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), đồng thời hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào vào năm 2027. Đây cũng là hoạt động thiết thực triển khai chủ trương, chính sách về công tác người Việt Nam ở nước ngoài theo tinh thần Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị.

Trên sân khấu Cung Văn hóa Quốc gia Lào, các nghệ sỹ chuyên nghiệp đến từ Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam đã trình diễn nhiều tiết mục ca múa nhạc và kịch nói được dàn dựng công phu, ca ngợi quê hương, đất nước, con người Việt Nam, truyền thống văn hóa dân tộc và mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào. Mỗi tiết mục không chỉ là một màn trình diễn nghệ thuật mà còn gửi gắm tình cảm từ quê nhà tới cộng đồng người Việt xa xứ và nhân dân Lào.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Lào, đạo diễn, nghệ sỹ ưu tú Lê Ánh Tuyết, Phó Trưởng đoàn Ca múa nhạc, Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam, cho biết tập thể nghệ sỹ rất vinh dự và xúc động khi được sang biểu diễn tại Lào trong dịp này. Ê-kíp đã xây dựng chương trình gồm 3 chương, kết hợp linh hoạt âm nhạc dân gian truyền thống, âm nhạc hiện đại và kịch nói, với thông điệp “Việt Nam-Lào chung một dòng yêu thương, hai đất nước nhưng một nhịp cầu văn hóa," qua đó tôn vinh những nét tương đồng văn hóa, tăng cường gắn kết cộng đồng và lan tỏa tình hữu nghị thủy chung giữa hai dân tộc.

Theo đạo diễn, nghệ sỹ ưu tú Lê Ánh Tuyết, điểm nhấn của chương trình là sự hòa quyện giữa các ca khúc, làn điệu dân ca và điệu múa của hai nước. Nhiều tiết mục được dàn dựng theo hình thức liên khúc, kết hợp các ca khúc Việt Nam và Lào, thể hiện mối quan hệ gắn bó, thủy chung giữa hai dân tộc. Chương thứ ba tập trung vào chủ đề phát triển và vun đắp tình hữu nghị, với những ca khúc mới, hiện đại, hướng tới tương lai hợp tác và phát triển của hai quốc gia.

Xúc động trước sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả, từ người cao tuổi đến thanh niên, cùng những khoảnh khắc nghệ sỹ và khán giả hòa mình trong điệu múa Lăm-vông và điệu xòe Thái, đạo diễn, nghệ sỹ ưu tú Lê Ánh Tuyết chia sẻ cảm giác như được trở về nhà, được đón nhận trong vòng tay ấm áp của những người thân.

Theo bà, những tràng pháo tay, ánh mắt trìu mến và tình cảm của khán giả đã tiếp thêm xúc động cho các nghệ sỹ. Qua nghệ thuật và văn hóa, tình hữu nghị Việt Nam-Lào càng được thắt chặt; những lời ca, điệu múa cũng là cách các nghệ sỹ gửi gắm tình cảm tới quê hương và cộng đồng người Việt xa xứ.

Đạo diễn, nghệ sỹ ưu tú Lê Ánh Tuyết bày tỏ mong muốn Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam sẽ có thêm nhiều dịp trở lại Lào, mang lời ca, tiếng hát và tình cảm đến với cộng đồng người Việt Nam tại đây.

Cùng chung cảm nhận về ý nghĩa của đêm diễn, Tiến sỹ Viengphone Soukkhavong, Cục trưởng Cục Di sản và Mỹ thuật, Bộ Văn hóa và Du lịch Lào, cho rằng chương trình nghệ thuật do Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tổ chức là hoạt động có ý nghĩa, góp phần phản ánh tình hữu nghị và hợp tác đặc biệt giữa hai nước.

Các tiết mục đa dạng đã khắc họa đời sống của nhân dân hai dân tộc, gợi nhắc truyền thống đấu tranh giành độc lập và đạo lý “uống nước nhớ nguồn," một giá trị quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Lào.

Điểm lại nội dung chương trình, Tiến sỹ Viengphone Soukkhavong cho biết phần đầu tái hiện mối quan hệ hữu nghị và sự nghiệp đấu tranh giành độc lập của hai dân tộc qua các điệu múa; tiếp đó là những tiết mục khắc họa hình ảnh, công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc vun đắp tình hữu nghị hai nước, cùng các bài hát, làn điệu dân ca và điệu múa về tình đoàn kết Lào-Việt Nam, trong đó có ca khúc “Hà Nội-Vientiane."

Ông đặc biệt đánh giá cao các tiết mục gắn với dấu mốc Điện Biên Phủ, dãy Trường Sơn, những tác phẩm ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh và ca khúc “Hà Nội-Vientiane." Các tiết mục sôi động như “Cô gái Sầm Nưa” hay “Yen Sabai Sao Na” cũng nhận được sự yêu mến của khán giả, thể hiện tinh thần giao lưu nghệ thuật gần gũi giữa nhân dân hai nước.

Nhấn mạnh sự gần gũi, giao thoa giữa hai dân tộc qua chương trình, Tiến sỹ Viengphone Soukkhavong khẳng định nhân dân Lào và Việt Nam luôn gắn bó, thân thiết như anh em một nhà, dù trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật hay hợp tác trên các lĩnh vực. Ông cũng đánh giá cao sự kết hợp giữa chương trình nghệ thuật với các hoạt động văn hóa, ẩm thực nhân Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), hướng tới các dấu mốc kỷ niệm quan trọng trong quan hệ hai nước năm 2027.

Ông bày tỏ mong muốn các hoạt động giao lưu văn hóa tiếp tục được tổ chức rộng khắp tại Lào, góp phần giúp nhân dân hai nước hiểu biết lẫn nhau hơn và vun đắp mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng bền chặt.

Chương trình khép lại trong không khí ấm áp, đoàn kết và thắm đượm tình quê hương, để lại nhiều tình cảm tốt đẹp trong lòng cộng đồng người Việt Nam tại Lào và khán giả nước sở tại. Sự kiện góp phần tăng cường gắn kết cộng đồng, khơi dậy tình cảm hướng về quê hương, đồng thời vun đắp quan hệ đoàn kết đặc biệt, hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Lào./.

Gắn kết cộng đồng, thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào Chương trình nghệ thuật tại Vientiane kết nối cộng đồng người Việt, tôn vinh văn hóa dân tộc và vun đắp tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào.