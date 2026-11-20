Theo phóng viên TTXVN tại Lào, tối 19/11 tại thủ đô Vientiane, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã trang trọng tổ chức sự kiện “Ngày Văn hóa Ẩm thực Việt Nam tại Lào năm 2026.”

Với sự tham dự của khoảng 800 khách mời, “Ngày Văn hóa Ẩm thực Việt Nam tại Lào năm 2026” là hoạt động đối ngoại giàu ý nghĩa nhằm thiết thực kỷ niệm 51 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào, đồng thời hướng tới chào mừng Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào trong năm 2027.

Sự kiện cũng là dịp để cộng đồng người Việt Nam tại Lào cùng hướng về Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam, qua đó góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng và lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp của Việt Nam tại đất nước Lào anh em.

Tham dự sự kiện có đồng chí Khamphanh Pheuyavong, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào và Phu nhân; đồng chí Sounthone Xayachack, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Lào; Phu nhân lãnh đạo và nguyên lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Lào; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành của Lào.

Ngoài ra còn có sự tham dự của các đại sứ, đại biện, đại diện phái đoàn ngoại giao và đại diện các cơ quan, tổ chức quốc tế tại Vientiane; Đại diện Tổng hội, Thành hội, Ban Điều phối và hợp tác Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Lào, đoàn cựu lưu học sinh Lào, các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán, các hội đoàn và đông đảo cộng đồng người Việt Nam tại Lào.

Trước giờ khai mạc, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Lào đã thành kính dâng hương tại Phòng thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Đại sứ quán; tham quan Triển lãm ảnh “Việt Nam - Đất nước - Con người”; theo dõi các video giới thiệu thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, du lịch của Việt Nam và trải nghiệm khu trình diễn các gian hàng văn hóa, ẩm thực tinh hoa ba miền của Việt Nam do các cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào và các tổ chức cộng đồng của Việt Nam tại Lào chuẩn bị.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm nồng nhiệt chúc mừng kỷ niệm 51 năm Quốc khánh Lào; khẳng định văn hóa đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường sâu sắc mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm nhấn mạnh “Ngày Văn hóa Ẩm thực Việt Nam tại Lào năm 2026” không chỉ là dịp để giới thiệu những món ăn đặc sắc mà còn là nhịp cầu đưa hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam đến gần hơn với các bạn Lào và quốc tế, qua đó tăng cường giao lưu hiểu biết và thắt chặt tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào và các nước.

Nhắc lại tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” và tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển Văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm khẳng định ngoại giao văn hóa ngày càng giữ vai trò cầu nối quan trọng, giúp nâng cao sức mạnh mềm quốc gia và làm sâu sắc thêm tình hữu nghị với bạn bè quốc tế.

Theo Đại sứ Nguyễn Minh Tâm, ẩm thực của Việt Nam và Lào tuy có nhiều nét gần gũi về nguyên liệu và khẩu vị, nhưng mỗi dân tộc vẫn mang những sắc thái sáng tạo riêng. Chính sự đồng điệu và nét đặc sắc ấy đã giúp nhân dân hai nước thêm hiểu, thêm yêu và gắn bó với nhau về văn hóa.

Trên nền tảng mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong kính yêu đặt nền móng, cùng với việc lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước nhất trí bổ sung nội hàm “gắn kết chiến lược,” sự tin cậy và gắn bó giữa nhân dân hai nước, cùng vai trò cầu nối của cộng đồng người Việt tại Lào và các thế hệ cựu lưu học sinh Lào từng học tập tại Việt Nam, chính là nền tảng vững chắc để trao truyền tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào cho các thế hệ mai sau.

Hướng tới Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào 2027, Đại sứ cho biết Đại sứ quán Việt Nam tại Lào sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đối tác hai nước nhằm thúc đẩy giao lưu, kết nối giữa các bộ, ngành, địa phương và thế hệ trẻ, mở rộng các hoạt động giao lưu tiếng Việt, tiếng Lào trong trường học, cũng như quảng bá di sản văn hóa, ẩm thực đặc sắc của mỗi nước.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu và khán giả còn được thưởng thức chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc do các nghệ sỹ Đoàn Nghệ thuật Nhà hát Tuổi trẻ và các em học sinh Trường Song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du thể hiện, đồng thời theo dõi bộ phim “Nữ Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên của Việt Nam.”

Từ những hương vị ẩm thực đậm đà bản sắc đến những giai điệu, hình ảnh giàu cảm xúc, sự kiện “Ngày Văn hóa Ẩm thực Việt Nam tại Lào năm 2026” không chỉ lan tỏa vẻ đẹp văn hóa Việt Nam, mà còn góp phần làm sâu sắc thêm sự thấu hiểu, gắn bó keo sơn, vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào ngày càng bền chặt./.

Lan tỏa văn hóa Việt Nam qua Tiệc trà Ngoại giao năm 2026 tại Lào Tham gia Tiệc trà năm 2026 với chủ đề “Tinh hoa Văn hóa Ẩm thực Việt Nam,” Đại sứ quán Việt Nam đã mang đến không gian trưng bày, giới thiệu văn hóa, sản phẩm và ẩm thực truyền thống của Việt Nam.