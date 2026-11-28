Nhân dịp Việt Nam đăng cai Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS) lần thứ 11 và Hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam (CLMV) lần thứ 12, bà Busadee Santipitaks - Giám đốc Điều hành Ban Thư ký Ủy hội sông Mekong quốc tế (MRC) - đã chia sẻ quan điểm với phóng viên TTXVN tại Vientiane về vai trò của các cơ chế hợp tác tiểu vùng, mối liên kết nước-lương thực-năng lượng, vai trò điều phối của Việt Nam cũng như các giải pháp ứng phó với thách thức về chất lượng nguồn nước Mekong.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của chủ nghĩa đa phương và hợp tác khu vực trước những thách thức toàn cầu và biến động khó lường, bà Busadee Santipitaks cho rằng các cơ chế hợp tác tiểu vùng như CLMV, ACMECS và MRC giữ vai trò then chốt trong thúc đẩy tăng trưởng, thu hẹp khoảng cách phát triển, giải quyết bài toán biến đổi khí hậu, phát triển hạ tầng và cải thiện sinh kế cho người dân.

Bên cạnh các cơ chế do quốc gia dẫn dắt như CLMV và ACMECS với cách tiếp cận hội nhập rộng mở, MRC - được thành lập năm 1995 trên cơ sở Hiệp định Mekong - giữ vai trò quan trọng trong quản lý và phát triển bền vững lưu vực hạ nguồn sông Mekong.

Bà Busadee Santipitaks lưu ý chủ đề của hai hội nghị cấp cao CLMV và ACMECS đều hướng tới kết nối và thu hẹp khoảng cách kinh tế, trong đó yếu tố then chốt là xây dựng mối liên kết chặt chẽ giữa nước, lương thực và năng lượng.

Nhấn mạnh yêu cầu phối hợp đồng bộ để phát huy tối đa nguồn lực chung, Giám đốc Điều hành MRC khẳng định: “Một vấn đề then chốt để thúc đẩy tăng trưởng khu vực là tạo dựng mối liên kết giữa nước, lương thực và năng lượng - những yếu tố tạo nên sự thịnh vượng và tăng trưởng cho khu vực.

Tôi cho rằng các khuôn khổ hợp tác này cần phối hợp với nhau để tránh trùng lặp và tối đa hóa hiệu quả nỗ lực chung, qua đó bảo đảm những hoạt động được triển khai mang lại kết quả thiết thực cho các quốc gia và người dân, giúp chúng ta gia tăng cơ hội và phát huy thế mạnh của mình.”

Bà Busadee Santipitaks, Giám đốc Điều hành Ban Thư ký Ủy hội sông Mekong quốc tế (MRC) trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Lào. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Theo bà Busadee Santipitaks, các nước cũng cần đẩy mạnh chia sẻ dữ liệu sông Mekong, tiếp cận thông tin, ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm phục vụ công tác phòng ngừa thiên tai, xây dựng hệ thống cảnh báo sớm và đóng góp chung cho Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) gồm 11 thành viên.

Đánh giá cao vai trò của Việt Nam, bà Busadee Santipitaks khẳng định trên cương vị nước chủ nhà, Việt Nam có tầm nhìn, vị thế và tiếng nói quan trọng trong CLMV, ACMECS cũng như MRC để thúc đẩy phối hợp, triển khai kế hoạch hành động và làm nổi bật đóng góp của các quốc gia ven sông Mekong - nơi có vùng đồng bằng sông Mekong là vựa lúa của châu Á, song cũng chịu tác động từ các biến động ở hạ nguồn.

Nhấn mạnh ý nghĩa của việc quy tụ lãnh đạo các nước tiểu vùng, bà Busadee Santipitaks chia sẻ: “Việc Việt Nam có thể tổ chức và mời lãnh đạo tất cả các quốc gia Tiểu vùng sông Mekong cùng tham dự để giải quyết những vấn đề quan trọng là điều hết sức có ý nghĩa. Đặc biệt trong bối cảnh chúng ta đang phải đối mặt với những thách thức toàn cầu liên quan đến nước, lương thực và năng lượng, nhất là cuộc khủng hoảng năng lượng tại các khu vực khác. Điều này cho phép chúng ta chủ động dựa vào chính nội lực của mình để tăng cường sức mạnh cho mỗi quốc gia.”

Đặc biệt, Giám đốc Điều hành Ban Thư ký MRC chỉ rõ một vấn đề cấp bách đang nổi lên là chất lượng và tình trạng ô nhiễm nguồn nước trên hệ thống sông Mekong, bao gồm các thông tin truyền thông đề cập nguy cơ ô nhiễm asen, kim loại nặng và các nguồn gây ô nhiễm khác.

Nhấn mạnh tính cấp bách của việc hành động sớm, bà Busadee Santipitaks nêu rõ: “Điều quan trọng nhất là những vấn đề này ảnh hưởng đến sức khỏe con người, sản xuất nông nghiệp, hoạt động tưới tiêu và an toàn. Do đó, chúng ta cần sớm giải quyết vấn đề ngay từ đầu và xây dựng một kế hoạch hành động rõ ràng cho cả trung hạn và dài hạn.”

Bà Busadee Santipitaks cho rằng hội nghị tại Việt Nam là dịp để lãnh đạo các nước trao đổi, đánh giá mức độ nghiêm trọng và tìm giải pháp chung; trong đó MRC và các cơ chế hợp tác Mekong có thể cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, bằng chứng khoa học, huy động chuyên gia và phối hợp quốc tế.

Những chia sẻ của Giám đốc Điều hành Ban Thư ký MRC cho thấy sự kỳ vọng lớn vào vai trò điều phối của Việt Nam trong việc thúc đẩy phối hợp liên cơ chế và hành động chung vì phát triển bền vững, an ninh nguồn nước và thịnh vượng của lưu vực sông Mekong./.

Hội nghị cấp cao CLMV lần thứ 12: Kiến tạo tương lai thịnh vượng CLMV là cơ chế họp cấp cao giữa 4 nước Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam với mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế, tiến bộ xã hội của các nước CLMV, hội nhập vào tiến trình phát triển chung của khu vực.