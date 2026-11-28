Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul ngày 28/11 tham dự Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS) lần thứ 11 tại Hà Nội, trong bối cảnh nước này chuẩn bị tiếp nhận cương vị Chủ tịch cơ chế hợp tác này nhiệm kỳ 2027-2028 từ Myanmar.

Bangkok kỳ vọng nhiệm kỳ mới sẽ tạo điều kiện để Thái Lan phát huy vai trò điều phối, thúc đẩy liên kết kinh tế và tăng cường phối hợp giữa các quốc gia trước những thách thức chung của tiểu vùng Mekong.

Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Ekkapop Pianpises cho biết tại hội nghị, Thủ tướng Anutin sẽ trình bày định hướng và kế hoạch hợp tác của Thái Lan trong nhiệm kỳ Chủ tịch sắp tới, trước khi chính thức tiếp nhận trọng trách từ Myanmar. Ông cũng dự kiến có các cuộc gặp song phương với lãnh đạo cấp cao Myanmar và Việt Nam nhằm trao đổi về những vấn đề cùng quan tâm và phương hướng thúc đẩy quan hệ hợp tác.

Việc đảm nhiệm cương vị Chủ tịch ACMECS có ý nghĩa quan trọng đối với Thái Lan, không chỉ giúp nước này chủ động hơn trong việc định hình các ưu tiên hợp tác khu vực mà còn tạo cơ hội thúc đẩy những sáng kiến có tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế-xã hội của toàn tiểu vùng.

Được thành lập năm 2003 theo sáng kiến của Thái Lan, ACMECS là cơ chế hợp tác duy nhất quy tụ đầy đủ 5 quốc gia thuộc tiểu vùng Mekong, gồm Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam. Vì vậy, hiệu quả hoạt động của cơ chế này có ý nghĩa thiết thực đối với việc tăng cường kết nối và thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các nước thành viên.

Ông Ekkapop nhấn mạnh vai trò Chủ tịch sẽ tạo điều kiện để Thái Lan dẫn dắt chương trình nghị sự, gắn kết các nước thành viên hướng tới mục tiêu tăng trưởng cân bằng, ổn định và bền vững.

Theo định hướng của Bangkok, hợp tác trong nhiệm kỳ tới sẽ tập trung vào thương mại, đầu tư, tài chính số, đơn giản hóa thủ tục hải quan, cải thiện kết nối giao thông và thúc đẩy giao lưu nhân dân. Đây đều là những lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao khả năng kết nối chuỗi cung ứng, tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh và mở rộng cơ hội phát triển giữa các nền kinh tế trong khu vực.

Thái Lan cũng xác định giải quyết các vấn đề xuyên biên giới là một trong những ưu tiên hợp tác. Ô nhiễm môi trường, đặc biệt là ô nhiễm xuyên biên giới, cùng với tội phạm xuyên quốc gia và các đường dây lừa đảo trực tuyến đang trở thành những thách thức không một quốc gia nào trong tiểu vùng có thể tự giải quyết hiệu quả. Việc tăng cường phối hợp giữa các nước thành viên trong những lĩnh vực này được kỳ vọng góp phần bảo đảm an ninh, an toàn cho người dân, đồng thời tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế và giao lưu khu vực.

Theo ông Ekkapop, Thái Lan mong muốn phát huy những sáng kiến nước này từng thúc đẩy tại Liên hợp quốc, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), qua đó tăng cường vai trò và hiệu quả hoạt động của ACMECS. Những kết quả từ hội nghị lần này cũng sẽ góp phần tạo cơ sở cho các hoạt động hợp tác Mekong-Lan Thương dự kiến diễn ra vào cuối năm nay./.

Thủ tướng Thái Lan đến Hà Nội, tham dự Hội nghị ACMECS lần thứ 11 Sáng 28/11, Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul đến Hà Nội, tham dự Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong lần thứ 11 (ACMECS-11).