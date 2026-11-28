Theo phóng viên TTXVN tại Lào, trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc và dự hội thảo quốc tế tại Lào từ ngày 27–28/11, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn, đã đến chào xã giao lãnh đạo Bộ Công an Lào, đồng chủ trì hội thảo khoa học quốc tế và hội đàm trao đổi về công tác Đảng, công tác chính trị, đào tạo cán bộ.



Chiều 27/11, tại Thủ đô Vientiane, Thượng tướng Lê Quốc Hùng đã đến chào xã giao Thượng tướng Vanthong Kongmany, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an Lào.



Trân trọng chuyển lời hỏi thăm của Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam tới Bộ trưởng Vanthong Kongmany, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng khẳng định quan hệ Việt Nam-Lào tiếp tục phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực, trong đó quốc phòng – an ninh là trụ cột quan trọng của quan hệ song phương.

Hai nước cũng tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, kết nối hạ tầng, thương mại, đầu tư, logistics, giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ, chuyển đổi số, giao lưu nhân dân và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, tích cực chuẩn bị cho các hoạt động kỷ niệm lớn trong năm 2027.



Nhấn mạnh những kết quả nổi bật thời gian qua, như đấu tranh thành công nhiều chuyên án tội phạm và hợp tác hiệu quả về đào tạo, xây dựng lực lượng, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị Bộ trưởng Vanthong Kongmany chỉ đạo các đơn vị chức năng tạo thuận lợi cho các tổ công tác an ninh, cảnh sát hai nước triển khai kế hoạch đấu tranh chung; tăng cường hợp tác đào tạo cán bộ có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên các lĩnh vực chuyên môn mà Bộ Công an Lào có nhu cầu cấp thiết; đẩy mạnh trao đổi đoàn, giảng viên, chuyên gia, mở các khóa bồi dưỡng ngắn hạn theo chuyên đề nghiệp vụ mới; đồng thời quan tâm, hỗ trợ cử giáo viên sang giảng dạy tiếng Lào cho cán bộ, chiến sĩ công an Việt Nam, nhất là công an cấp xã giáp biên giới với Lào.



Bộ trưởng Bộ Công an Lào Vanthong Kongmany đánh giá rất cao sự hợp tác giữa hai nước nói chung và hai Bộ Công an nói riêng, đặc biệt là sự hỗ trợ thiết thực của Bộ Công an Việt Nam trong triển khai các dự án và đào tạo chính trị cho lực lượng Công an nhân dân Lào; đồng thời đề nghị lực lượng công an hai nước tiếp tục đẩy mạnh phối hợp, đưa quan hệ hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn nữa.



Chiều 28/11, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào đã tiến hành hội đàm về công tác bồi dưỡng, đào tạo, công tác Đảng, công tác chính trị và thống nhất nội dung tập huấn tiếng Lào cho lực lượng công an xã có đường biên giới tiếp giáp với Lào.



Tại hội đàm, Trung tướng Soulina Keopasert khẳng định cuộc gặp có ý nghĩa quan trọng nhằm tiếp tục triển khai thỏa thuận hợp tác giữa hai Bộ trong bối cảnh hai nước đang triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.



Thời gian qua, hai bên đã phối hợp giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, nhất là đấu tranh phòng, chống tội phạm viễn thông và đánh bạc trực tuyến; riêng từ tháng 1 - 11/2026 đã triệt phá 172 vụ, tạm giữ 11.056 đối tượng (gồm 2.276 nữ) thuộc 31 quốc tịch, thu giữ nhiều tang vật và trục xuất về nước 10.383 đối tượng vi phạm.

Về xây dựng lực lượng, Bộ Công an Việt Nam đã giúp bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho 365 sĩ quan Công an Lào (116 nữ), tổ chức tập huấn chuyên đề công tác chính trị cho cán bộ lãnh đạo, chỉ huy cấp trung ương và mở lớp tập huấn chung về khoa học – chiến lược.



Nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác, phía Lào đề nghị Việt Nam tiếp tục hỗ trợ học bổng, đào tạo lực lượng Công an, nhất là Công an xã; hỗ trợ xây dựng chương trình đào tạo công nghệ thông tin và bậc tiến sĩ cho hai học viện thuộc Bộ Công an Lào; cử chuyên gia xây dựng giáo trình công tác xây dựng Đảng, chính quyền nhà nước, tập huấn đánh giá và bảo đảm chất lượng giáo dục; trao đổi kinh nghiệm tổ chức bộ máy, tăng cường giao lưu các đoàn chuyên môn, xem xét hỗ trợ kinh phí tập huấn công tác Đảng, công tác chính trị hằng năm và tiếp tục triển khai công trình nghiên cứu lịch sử quan hệ hợp tác đặc biệt giữa lực lượng Công an Lào – Việt Nam giai đoạn 1961–2026.



Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam chào xã giao Thượng tướng Vanthong Kongmany, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an Lào. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Phát biểu tại hội đàm, Thượng tướng Lê Quốc Hùng trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, thắm tình đồng chí anh em của Bộ Công an Lào, đồng thời đánh giá cao những thành tựu và kết quả phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an hai nước trong thời gian qua.

Khẳng định Bộ Công an Việt Nam sẽ tiếp tục kề vai sát cánh, hỗ trợ thiết thực cho Bộ Công an Lào trong khả năng của mình, Thượng tướng Lê Quốc Hùng chúc tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân và lực lượng Công an hai nước Việt Nam – Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.



Nhân dịp này, Đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam đã trao tặng 20 máy tính xách tay cho Tổng cục Chính trị Bộ Công an Lào.



Trước đó, sáng 28/11 tại Thủ đô Vientiane, hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào (18/7/1977 – 18/7/2027) và 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước (5/9/1962 – 5/9/2027), Bộ Công an Việt Nam phối hợp với Bộ Công an Lào tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Hợp tác về đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo, chỉ huy và công tác Đảng, công tác chính trị giữa Bộ Công an Việt Nam – Bộ Công an Lào đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.”

Hội thảo do Thượng tướng Lê Quốc Hùng và Trung tướng Soulina Keopasert, Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Cục trưởng Tổng cục Chính trị Bộ Công an Lào đồng chủ trì, cùng sự tham gia điều hành của lãnh đạo Học viện Chính trị hai Bộ và gần 200 đại biểu là lãnh đạo các đơn vị chức năng, Công an một số địa phương, các nhà khoa học, cán bộ, giảng viên.



Với 10 tham luận chuyên sâu từ các đơn vị trung ương và Công an các địa phương giáp biên như tỉnh Điện Biên và tỉnh Bolikhamxay, hội thảo đã làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn, đánh giá kết quả hợp tác và đề xuất nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ, công tác Đảng, công tác chính trị trong giai đoạn mới.



Phát biểu chỉ đạo, kết luận hội thảo, Thượng tướng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh 5 nội dung thống nhất quan trọng, đồng thời đề nghị các đơn vị chức năng, học viện, nhà trường của hai Bộ tập trung đổi mới mạnh mẽ, chuyển từ hợp tác theo từng lớp, từng hoạt động riêng lẻ sang hợp tác có chương trình, kế hoạch và mục tiêu dài hạn; gắn đào tạo với thực tiễn bảo đảm an ninh, trật tự; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, trao đổi lý luận và lấy chất lượng đội ngũ cán bộ được đào tạo cùng hiệu quả phối hợp thực tiễn làm thước đo kết quả hợp tác.



Chuỗi hoạt động của Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam tại Lào đã góp phần cụ thể hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước, tiếp tục củng cố vững chắc trụ cột hợp tác an ninh, vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam – Lào./.

Phó Thủ tướng Lào: Việt Nam ngày càng đóng góp tích cực tại các diễn đàn quốc tế Phó Thủ tướng Lào Thongsavanh Phomvihane đánh giá cao đóng góp của Việt Nam tại các diễn đàn quốc tế và kỳ vọng quan hệ hai nước tiếp tục phát triển.