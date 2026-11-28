Chiều 28/11, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị Cấp cao hợp tác Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam lần thứ 12 (CLMV 12).

Trả lời phỏng vấn báo chí ngay sau khi kết thúc Hội nghị, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn đánh giá đây là sự kiện đặc biệt, có ý nghĩa quan trọng đối với các quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á lục địa.

Với chủ đề “Kết nối CLMV-Phát huy tiềm năng-Kiến tạo tương lai thịnh vượng," Hội nghị Cấp cao CLMV 12 đánh dấu bước phát triển quan trọng nhằm củng cố tình đoàn kết, tăng cường gắn kết chiến lược và nâng tầm hợp tác tiểu vùng Mekong trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động.

Hội nghị tập trung thảo luận hai nội dung chính: tăng cường kết nối kinh tế nội khối CLMV và giữa CLMV với các đối tác ngoài khu vực; huy động hiệu quả các nguồn lực nhằm tạo đột phá trong hợp tác.

Theo Tổng Thư ký ASEAN, Hội nghị Cấp cao CLMV 12 do Việt Nam chủ trì được tổ chức tiếp sau Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 và 49 trong năm 2026. Ông đánh giá cách tiếp cận của Việt Nam trên cương vị Chủ tịch hợp tác CLMV mang tính đổi mới sáng tạo cao. Lần đầu tiên, Việt Nam mở rộng thành phần tham dự, không chỉ dừng lại ở 4 nước CLMV mà còn mời thêm các đối tác bên ngoài cùng đại diện khu vực tư nhân, cộng đồng doanh nghiệp.

Tổng Thư ký Kao Kim Hourn nhấn mạnh đây là bước đi rất quan trọng nhằm thu hút thêm nguồn lực và các đối tác đồng hành hỗ trợ phát triển tiểu vùng.

Tổng Thư ký ASEAN cho biết tại hội nghị, các nhà lãnh đạo đã ghi nhận thành tựu của từng quốc gia cũng như của cả tập thể CLMV, đồng thời rà soát những thách thức và thảo luận chiến lược ứng phó trong thời gian tới. Theo ông, hợp tác tiểu vùng sắp tới sẽ tăng cường sự gắn kết, thể chế hóa, huy động nguồn lực, đẩy mạnh kết nối hạ tầng và giao lưu nhân dân giữa 4 nước.

Nhấn mạnh những nỗ lực này là thành tố xây dựng quan trọng cho Cộng đồng ASEAN, Tổng Thư ký Kao Kim Hourn cho rằng hợp tác CLMV đóng góp trực tiếp vào Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 cũng như các Kế hoạch tổng thể của ASEAN. Tổng Thư ký Kao Kim Hourn khẳng định Việt Nam đã thể hiện vai trò nòng cốt trong việc thúc đẩy tinh thần hữu nghị và hợp tác giữa các nước CLMV.

Nhân dịp Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ và chuyển giao vai trò Chủ tịch cơ chế hợp tác CLMV cho Campuchia, Tổng Thư ký ASEAN gửi lời chúc mừng tới Việt Nam, đặc biệt đánh giá cao sự lãnh đạo của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam trong giai đoạn quan trọng này.

Nhận định kết quả của Hội nghị Cấp cao CLMV 12, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho rằng đó là định hướng hợp tác cụ thể mà các nhà lãnh đạo đã thống nhất. Theo ông, dù bối cảnh toàn cầu còn nhiều biến động, bất định và thách thức, hội nghị vẫn thể hiện cam kết mạnh mẽ của lãnh đạo 4 nước trong việc hợp tác chặt chẽ.

Hội nghị đã xác định rõ các ưu tiên trọng tâm cũng như mô hình đối tác cần xây dựng để đưa hợp tác tiểu vùng tiến về phía trước, qua đó tái khẳng định quyết tâm của các nhà lãnh đạo vì sự phát triển chung của khu vực./.

Phiên họp hẹp Hội nghị Cấp cao hợp tác CLMV lần thứ 12 Chiều 28/11/2026, tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp hẹp Hội nghị Cấp cao hợp tác Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam (CLMV) lần thứ 12.