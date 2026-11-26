Ảnh bài báo. (Ảnh chụp màn hình/TTXVN phát)

Ông Jonathan Pincus, chuyên gia nghiên cứu kinh tế Indonesia tại Khoa Nghiên cứu Phát triển thuộc Đại học SOAS, Đại học London (Anh), khuyến nghị Indonesia nghiên cứu kinh nghiệm phát triển của Việt Nam, đặc biệt trong đa dạng hóa xuất khẩu, thu hút đầu tư và nâng cao chất lượng giáo dục.

Khuyến nghị trên được ông Pincus đưa ra trong bài đăng trên CNBC Indonesia ngày 26/11, phân tích những bài học mà Indonesia có thể tham khảo từ quốc gia láng giềng Đông Nam Á khi nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cao và bền vững.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ông Pincus cho rằng Indonesia cần thay đổi cơ cấu xuất khẩu, giảm phụ thuộc vào các mặt hàng nguyên liệu thô trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu đối với nhiều loại hàng hóa này đang tăng trưởng chậm lại. Thay vào đó, nước này cần mở rộng xuất khẩu hàng công nghiệp chế biến, dịch vụ du lịch, nông sản và thủy sản có giá trị gia tăng cao.

Chuyên gia Pincus nhấn mạnh việc tham gia sâu hơn vào mạng lưới sản xuất Đông Á thông qua xuất khẩu hàng chế tạo là hướng đi quan trọng để Indonesia nâng cao năng lực cạnh tranh. Theo ông, Việt Nam đã trở thành một cửa ngõ quan trọng kết nối các nền kinh tế trong khu vực với mạng lưới sản xuất Đông Á, qua đó tận dụng tốt hơn nhu cầu ngày càng tăng đối với hàng hóa công nghiệp trên thị trường thế giới.

Ông Pincus cảnh báo Indonesia khó có thể đạt được bước tiến lớn nếu tiếp tục dựa chủ yếu vào xuất khẩu tài nguyên. Việc chuyển hướng sang sản xuất hàng công nghiệp là cần thiết bởi đây là nhóm hàng có nhu cầu toàn cầu tăng nhanh hơn, đồng thời tạo điều kiện để nền kinh tế tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị quốc tế.

Bài học thứ hai được chuyên gia này đề cập là thúc đẩy cạnh tranh giữa các chính quyền địa phương trong thu hút đầu tư. Theo ông, Việt Nam đã tạo được động lực để các địa phương chủ động cải thiện môi trường kinh doanh, tìm kiếm nhà đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh. Trong khi đó, các địa phương tại Indonesia hiện vẫn thiên về tìm kiếm nguồn phân bổ ngân sách từ chính quyền trung ương, thay vì chủ động cạnh tranh lành mạnh để thu hút các dự án đầu tư và phát triển kinh tế.

Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng giáo dục từ bậc mầm non đến trung học phổ thông cũng là lĩnh vực Indonesia có thể học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam. Ông Pincus dẫn kết quả Chương trình Đánh giá học sinh quốc tế (PISA) của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), cho thấy học sinh Việt Nam đạt kết quả cao so với nhiều quốc gia có mức thu nhập tương đương.

Theo ông, một trong những yếu tố góp phần tạo nên thành tích này là trách nhiệm của đội ngũ giáo viên đối với kết quả học tập của học sinh. Tại Việt Nam, giáo viên được yêu cầu gắn trách nhiệm nghề nghiệp với tiến bộ và thành tích của người học, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông.

Những nhận định trên được đưa ra trong bối cảnh Indonesia đang theo đuổi mục tiêu nâng tốc độ tăng trưởng kinh tế lên 8% vào năm 2029, cao hơn đáng kể so với mức tăng trưởng khoảng 5% duy trì trong những năm gần đây. Việc đa dạng hóa cơ cấu sản xuất, nâng cao năng suất lao động và cải thiện chất lượng nguồn nhân lực vì vậy đang trở thành những yêu cầu quan trọng đối với nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á.

Qua phân tích của ông Pincus, kinh nghiệm Việt Nam mang lại cho Indonesia những gợi ý đáng chú ý về cách chuyển dịch từ mô hình tăng trưởng dựa nhiều vào tài nguyên sang nền kinh tế có năng lực sản xuất và xuất khẩu hàng công nghiệp cao hơn./.

Việt Nam trao đổi học thuật và chia sẻ nghiên cứu chiến lược với Indonesia Indonesia đánh giá cao thành tựu tăng trưởng kinh tế của Việt Nam cũng như thu hút đầu tư; khẳng định đây là kinh nghiệm thực tiễn giá trị cho các nhà quản lý, hoạch định chính sách Indonesia.