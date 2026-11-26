Tập đoàn Sony của Nhật Bản dự kiến sẽ ra mắt mẫu máy nghe nhạc Walkman cao cấp mới nhất vào ngày 27/11.

Mẫu máy sẽ nhằm vào những người yêu âm nhạc với hiệu năng âm thanh cao cấp trong thời đại điện thoại thông minh thống trị.

Tính cả thuế, chiếc Walkman mới dự kiến sẽ có giá bán lẻ khoảng 655.000 yen (4.100 USD), đắt hơn khoảng 260.000 yen so với phiên bản tiền nhiệm ra mắt cách đây bốn năm rưỡi, và là chiếc Walkman đắt nhất từ trước đến nay.

Trong nhiều năm, Sony đã sử dụng nhôm tương đối rẻ và nhẹ cho khung máy Walkman. Tuy nhiên, bắt đầu từ mẫu máy ra mắt năm 2016, hai thế hệ trước phiên bản mới nhất, Sony đã chuyển sang sử dụng đồng-vật liệu nặng và đắt hơn.

Việc sử dụng đồng đã giúp tạo ra những âm trầm sâu hơn. Công nghệ này được người yêu nhạc đón nhận tích cực, với nhận xét rằng nó mang lại cảm giác chân thực và sống động hơn khi thưởng thức âm nhạc. Mẫu mới nhất sẽ sử dụng tỷ lệ đồng cao hơn và nặng hơn từ 30-40% đạt 670 gram.

Bên cạnh đó, Sony cũng tập trung vào việc tinh chỉnh các thông số kỹ thuật của Walkman để nâng cao chất lượng âm thanh, bao gồm việc sử dụng các tụ điện nguồn riêng biệt cho mạch kỹ thuật số và mạch tương tự.

Ông Hiroaki Sato, một nhân viên của Sony tham gia vào việc phát triển mẫu sản phẩm mới nhất cho biết, ông đã nỗ lực để đảm bảo dòng điện chạy trơn tru nhằm giảm thiểu tiếng ồn nền đến mức tối đa: “Nước rất quan trọng để pha cà phê ngon hoặc làm rượu sake. Tương tự, chất lượng điện năng chạy qua mạch điện rất quan trọng để tạo ra âm thanh chất lượng cao.”

Mẫu Walkman đầu tiên ra mắt năm 1979 là một thiết bị nghe nhạc sử dụng băng cassette, có giá bán 33.000 yen.

Trải qua nhiều thế hệ với các định dạng khác nhau như CD, MiniDisc (MD) và Memory Stick, đến những năm 2010, Walkman chuyển sang các phiên bản hỗ trợ phát nhạc trực tuyến, cho phép người dùng nghe nhạc thông qua kết nối Internet./.

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