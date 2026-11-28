Ngày 27/11, Triều Tiên và Nga đã tổ chức kỳ họp lần thứ 13 Ủy ban liên chính phủ về hợp tác thương mại, kinh tế, khoa học và công nghệ tại thủ đô Bình Nhưỡng.

Theo Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 28/11, thành phần tham dự cuộc họp có Bộ trưởng Kinh tế Đối ngoại Triều Tiên Yun Jong Ho và Bộ trưởng Tài nguyên Thiên nhiên và Sinh thái Nga Alexandr Kozlov, đồng chủ tịch ủy ban, cùng Đại sứ Nga tại Triều Tiên Andrey Podelyshev.

Tại kỳ họp, hai bên đã rà soát việc thực hiện nghị định thư của kỳ họp lần thứ 12, đồng thời thống nhất các hạng mục hợp tác đa diện trong nhiều lĩnh vực thiết yếu như điện lực, thương mại, kinh tế, nông nghiệp, khoa học-công nghệ, giáo dục và y tế công cộng. Kết thúc cuộc họp, hai nước đã ký kết nghị định thư hợp tác về thương mại, kinh tế, khoa học và công nghệ.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Bình Nhưỡng, Bộ trưởng Kozlov cũng có các cuộc tiếp xúc riêng với Thủ tướng Triều Tiên Pak Thae Song và Phó Thủ tướng thứ nhất Kim Tok Hun để thảo luận biện pháp thúc đẩy kinh tế song phương.

Trước đó một ngày, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã dự buổi biểu diễn nghệ thuật của các nghệ sĩ Nga, tiếp đón đoàn đại biểu và gửi lời thăm hỏi tới Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Bên cạnh khuôn khổ hợp tác tại kỳ họp, số liệu từ Bộ Tài nguyên Thiên nhiên và Sinh thái Nga cho thấy quan hệ thương mại song phương đang ghi nhận đà tăng trưởng rõ rệt. Cụ thể, kim ngạch thương mại Nga-Triều Tiên trong năm 2026 tăng khoảng 30% so với năm trước, chủ yếu nhờ xuất khẩu nông sản và thực phẩm (như bột mì, dầu thực vật và các sản phẩm thịt).

Những bước tiến này được thúc đẩy mạnh mẽ nhờ các dự án hạ tầng và kết nối dân sự vừa hoàn thành như cầu đường bộ đầu tiên bắc qua sông Tumen khánh thành hồi tháng 9/2026, việc mở lại đường bay thẳng giữa Moskva và Bình Nhưỡng cùng các chương trình giao lưu văn hóa, giáo dục./.

Triều Tiên và Nga thúc đẩy giao lưu văn hóa, củng cố quan hệ hữu nghị Nhân cuộc họp lần 13 của Ủy ban liên chính phủ Triều Tiên-Nga, Nhà lãnh đạo Kim Jong Un cùng đoàn đại biểu Chính phủ Nga đã dự chương trình biểu diễn nghệ thuật của các nghệ sỹ Nga tại Bình Nhưỡng.